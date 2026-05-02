Воїни 19-ї бригади "Свята Варвара" ударами HIMARS знищили артилерію рашистів у лісосмугах на Запоріжжі. ВIДЕО

Бійці 19-ї ракетної бригади "Свята Варвара" ракетною системою HIMARS уразили артилерію ворога на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник замаскував техніку серед лісосмуг для спроб завдати ударів по позиціях Сил оборони, проте його вогневі позиції були виявлені та знищені.

Зокрема, на оприлюднених кадрах розтрощено дві 122-мм гармати Д-30, дві 152-мм "Мста-Б" та одну 152-мм "Гіацинт-Б".

