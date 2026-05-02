Воины 19-й бригады "Святая Варвара" ударами HIMARS уничтожили артиллерию рашистов в лесополосах на Запорожье. ВИДЕО

Бойцы 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" с помощью ракетной системы HIMARS нанесли удар по артиллерии противника на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник замаскировал технику среди лесополос, чтобы попытаться нанести удары по позициям Сил обороны, однако его огневые позиции были обнаружены и уничтожены.

В частности, на обнародованных кадрах уничтожены две 122-мм пушки Д-30, две 152-мм "Мста-Б" и одна 152-мм "Гиацинт-Б".

