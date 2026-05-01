РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23876 посетителей онлайн
Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
5 161 15

Без единого бойца на поле боя. Полк "Лава" корпуса "Хартия" провел полностью роботизированную операцию по уничтожению россиян в Купянске. ВИДЕО

В Купянске полк "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" успешно выполнил роботизированную операцию по уничтожению отделения российских военнослужащих, закрепившихся в доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полка.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как проходила операция

В ходе операции украинские военнослужащие применили разные типы дронов - ударные БпЛА, оборудованные гранатометами, камикадзе со взрывчаткой и т.д.

"По результатам операции опорный пункт россиян разрушен, личный состав ликвидирован, склад боеприпасов уничтожен", – сообщили в "Лаве".

Чем уникальна эта операция

В ходе операции не было задействовано ни одного бойца на поле боя, но важно помнить, что за этими кадрами стоят десятки хартийцев - планировщики, разведчики, операторы, инженеры, механики, связные.

"Хартия" и "Лава" продолжают демонстрировать новое качество украинской армии - технологической, разумной, основанной на эффективности, планировании и подготовке. Слава Украине!"

Справка

В сентябре 2025 года 2-й корпус НГУ "Хартия" объявил о создании нового подразделения - батальона беспилотных систем "Лава", которое стало первым роботизированным подразделением корпуса. В апреле 2026-го батальон масштабировался до полка. "Лава" - высокотехнологичный юнит, работающий с разными типами БпЛА: мультироторами и самолетного типа, разведывательными и ударными, а также с наземными роботизированными комплексами (НРК). Параллельно полк развивает свои R&D-направления: адаптирует НРК под разные логистические миссии, интегрирует искусственный интеллект в управление работами и разрабатывает боевые варианты их применения.

В декабре 2024 года 13 бригада НГУ "Хартия" провела первую полностью роботизированную операцию против врага на Харьковском направлении с участием НРК и БпЛА разного типа.

Автор: 

армия РФ (22657) ликвидация (4350) уничтожение (9700) робот (80) Купянск (986)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
а що, зєля - українець?
всі питання щодо українських кабів - до українців..
показать весь комментарий
01.05.2026 19:02
+1
От нафіга ті роботи?! Дустом сарану! Дустом!
показать весь комментарий
01.05.2026 18:51
+1
лукавить шановна Хартія:
просто й тупо знесли двоповерховий капітальний будинок якимись діп-мідлстрайком.
і вірно зробили.
всілякими НРК і БПЛ треба нищити невеликі опорники-нори по посадках

ЗЄля, де українські каби ?

показать весь комментарий
01.05.2026 18:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От нафіга ті роботи?! Дустом сарану! Дустом!
показать весь комментарий
01.05.2026 18:51 Ответить
Для підвищення морального духу нації. Один наземна платформа знешкоджується одним ФПВ дроном, який коштує в 20 разів менше. За виключенням якихось окремих вузькоспеціалізованих операцій наземні платформи, на даному етапі етапі розвитку-- це необгрунтовано висока витрата бюджетних коштів з сумнівною ефективністю.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:51
лукавить шановна Хартія:
просто й тупо знесли двоповерховий капітальний будинок якимись діп-мідлстрайком.
і вірно зробили.
всілякими НРК і БПЛ треба нищити невеликі опорники-нори по посадках

ЗЄля, де українські каби ?

.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:51
а що, зєля - українець?
всі питання щодо українських кабів - до українців..
показать весь комментарий
01.05.2026 19:02
а что наріт ?

бєзмолствуєт !

показать весь комментарий
01.05.2026 19:34
нарід.. з картонкою - джерело влади
показать весь комментарий
01.05.2026 19:40
ось тут я б не став на місці прикацаплених ЗЄльоних стєбатись !

бо таки винесе народ ЗЄльну шоблу з влади як кішкаче гівно на.... картонці

показать весь комментарий
01.05.2026 20:01
Опорний пункт в Купянську? Десь була новина, що там оточили русню, і далі місто зачистили місяць тому .
показать весь комментарий
01.05.2026 19:05
інфільтруються постійно, курви

показать весь комментарий
01.05.2026 19:35
На відео ще зима.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:14
точно, понятно
показать весь комментарий
02.05.2026 00:38
Це хіба уникло вашої уваги, що всі сенсаційні відео з фронту надаються у змі з затримкою в 2-4 тижні?
показать весь комментарий
01.05.2026 21:24
Про оперативну ситуацію чув нещодавно тільки від пуйла та вусів пєскова. щодо 9 травня
показать весь комментарий
01.05.2026 21:26
показать весь комментарий
01.05.2026 19:59 Ответить
 
 