Без единого бойца на поле боя. Полк "Лава" корпуса "Хартия" провел полностью роботизированную операцию по уничтожению россиян в Купянске. ВИДЕО

В Купянске полк "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" успешно выполнил роботизированную операцию по уничтожению отделения российских военнослужащих, закрепившихся в доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полка.

Как проходила операция

В ходе операции украинские военнослужащие применили разные типы дронов - ударные БпЛА, оборудованные гранатометами, камикадзе со взрывчаткой и т.д.

"По результатам операции опорный пункт россиян разрушен, личный состав ликвидирован, склад боеприпасов уничтожен", – сообщили в "Лаве".

Чем уникальна эта операция

В ходе операции не было задействовано ни одного бойца на поле боя, но важно помнить, что за этими кадрами стоят десятки хартийцев - планировщики, разведчики, операторы, инженеры, механики, связные.

"Хартия" и "Лава" продолжают демонстрировать новое качество украинской армии - технологической, разумной, основанной на эффективности, планировании и подготовке. Слава Украине!"

Справка

В сентябре 2025 года 2-й корпус НГУ "Хартия" объявил о создании нового подразделения - батальона беспилотных систем "Лава", которое стало первым роботизированным подразделением корпуса. В апреле 2026-го батальон масштабировался до полка. "Лава" - высокотехнологичный юнит, работающий с разными типами БпЛА: мультироторами и самолетного типа, разведывательными и ударными, а также с наземными роботизированными комплексами (НРК). Параллельно полк развивает свои R&D-направления: адаптирует НРК под разные логистические миссии, интегрирует искусственный интеллект в управление работами и разрабатывает боевые варианты их применения.

В декабре 2024 года 13 бригада НГУ "Хартия" провела первую полностью роботизированную операцию против врага на Харьковском направлении с участием НРК и БпЛА разного типа.

