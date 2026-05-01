Без единого бойца на поле боя. Полк "Лава" корпуса "Хартия" провел полностью роботизированную операцию по уничтожению россиян в Купянске. ВИДЕО
В Купянске полк "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" успешно выполнил роботизированную операцию по уничтожению отделения российских военнослужащих, закрепившихся в доме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полка.
Как проходила операция
В ходе операции украинские военнослужащие применили разные типы дронов - ударные БпЛА, оборудованные гранатометами, камикадзе со взрывчаткой и т.д.
"По результатам операции опорный пункт россиян разрушен, личный состав ликвидирован, склад боеприпасов уничтожен", – сообщили в "Лаве".
Чем уникальна эта операция
В ходе операции не было задействовано ни одного бойца на поле боя, но важно помнить, что за этими кадрами стоят десятки хартийцев - планировщики, разведчики, операторы, инженеры, механики, связные.
"Хартия" и "Лава" продолжают демонстрировать новое качество украинской армии - технологической, разумной, основанной на эффективности, планировании и подготовке. Слава Украине!"
Справка
В сентябре 2025 года 2-й корпус НГУ "Хартия" объявил о создании нового подразделения - батальона беспилотных систем "Лава", которое стало первым роботизированным подразделением корпуса. В апреле 2026-го батальон масштабировался до полка. "Лава" - высокотехнологичный юнит, работающий с разными типами БпЛА: мультироторами и самолетного типа, разведывательными и ударными, а также с наземными роботизированными комплексами (НРК). Параллельно полк развивает свои R&D-направления: адаптирует НРК под разные логистические миссии, интегрирует искусственный интеллект в управление работами и разрабатывает боевые варианты их применения.
В декабре 2024 года 13 бригада НГУ "Хартия" провела первую полностью роботизированную операцию против врага на Харьковском направлении с участием НРК и БпЛА разного типа.
просто й тупо знесли двоповерховий капітальний будинок якимись діп-мідлстрайком.
і вірно зробили.
всілякими НРК і БПЛ треба нищити невеликі опорники-нори по посадках
