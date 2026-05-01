Без жодного бійця на полі бою. Полк "Лава" корпусу "Хартія" провів повністю роботизовану операцію зі знищення росіян у Куп’янську. ВIДЕО

У Куп’янську полк "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія" успішно виконав роботизовану операцію зі знищення відділення російських військовослужбовців, які закріпилися в будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу полку.

Як проходила операція

Протягом операції українські військовослужбовці застосували різні типи дронів - ударні БпЛА, обладнані гранатометами, камікадзе із вибухівкою тощо.

За результатами операції опорний пункт росіян зруйновано, особовий склад ліквідовано, склад боєприпасів знищено, - розповідають у "Лаві".

Чим унікальна ця операція

У ході операції не було задіяно жодного бійця на полі бою, але важливо пам’ятати, що за цими кадрами стоять десятки хартійців - планувальники, розвідники, оператори, інженери, механіки, зв’язківці.

"Хартія" і "Лава" продовжують демонструвати нову якість українського війська - технологічного, розумного, основаного на ефективності, плануванні та підготовці. Слава Україні!"

Що відомо про полк

"Лава" потребує пілотів, інженерів, аналітиків, розробників, радіоелектриків, операторів РЕБ та водіїв.

Доєднатися до полку можна заповнивши заявку на сайті "Хартії" або через рекрутинговий центр за номером 3333.

Довідка

У вересні 2025 року 2-й корпус НГУ "Хартія" оголосив про створення нового підрозділу — батальйону безпілотних систем "Лава", який став першим роботизованим підрозділом корпусу. У квітні 2026-го батальйон масштабувався до полку. "Лава" — високотехнологічний юніт, що працює з різними типами БпЛА: мультироторами й літакового типу, розвідувальними й ударними, а також із наземними роботизованими комплексами (НРК). Паралельно полк розвиває власні R&D-напрямки: адаптує НРК під різні логістичні місії, інтегрує штучний інтелект в управління роботами та розробляє бойові варіанти їхнього застосування.

У грудні 2024 року 13-та бригада НГУ "Хартія" провела першу повністю роботизовану операцію проти ворога на Харківському напрямку за участю НРК та БпЛА різного типу.

