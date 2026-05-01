5 428 15

Без жодного бійця на полі бою. Полк "Лава" корпусу "Хартія" провів повністю роботизовану операцію зі знищення росіян у Куп’янську. ВIДЕО

У Куп’янську полк "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія" успішно виконав роботизовану операцію зі знищення відділення російських військовослужбовців, які закріпилися в будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу полку.

Як проходила операція

Протягом операції українські військовослужбовці застосували різні типи дронів - ударні БпЛА, обладнані гранатометами, камікадзе із вибухівкою тощо.

За результатами операції опорний пункт росіян зруйновано, особовий склад ліквідовано, склад боєприпасів знищено, - розповідають у "Лаві".

Чим унікальна ця операція

У ході операції не було задіяно жодного бійця на полі бою, але важливо пам’ятати, що за цими кадрами стоять десятки хартійців - планувальники, розвідники, оператори, інженери, механіки, зв’язківці.

"Хартія" і "Лава" продовжують демонструвати нову якість українського війська - технологічного, розумного, основаного на ефективності, плануванні та підготовці. Слава Україні!"

Що відомо про полк

"Лава" потребує пілотів, інженерів, аналітиків, розробників, радіоелектриків, операторів РЕБ та водіїв.

Доєднатися до полку можна заповнивши заявку на сайті "Хартії" або через рекрутинговий центр за номером 3333.

Довідка

У вересні 2025 року 2-й корпус НГУ "Хартія" оголосив про створення нового підрозділу — батальйону безпілотних систем "Лава", який став першим роботизованим підрозділом корпусу. У квітні 2026-го батальйон масштабувався до полку. "Лава" — високотехнологічний юніт, що працює з різними типами БпЛА: мультироторами й літакового типу, розвідувальними й ударними, а також із наземними роботизованими комплексами (НРК). Паралельно полк розвиває власні R&D-напрямки: адаптує НРК під різні логістичні місії, інтегрує штучний інтелект в управління роботами та розробляє бойові варіанти їхнього застосування.

У грудні 2024 року 13-та бригада НГУ "Хартія" провела першу повністю роботизовану операцію проти ворога на Харківському напрямку за участю НРК та БпЛА різного типу.

армія рф (20867) ліквідація (4736) знищення (10011) робот (139) Куп’янськ (1110) бригада НГУ Хартія (65)
Топ коментарі
+3
а що, зєля - українець?
всі питання щодо українських кабів - до українців..
01.05.2026 19:02
01.05.2026 19:02 Відповісти
+1
От нафіга ті роботи?! Дустом сарану! Дустом!
01.05.2026 18:51
01.05.2026 18:51 Відповісти
+1
лукавить шановна Хартія:
просто й тупо знесли двоповерховий капітальний будинок якимись діп-мідлстрайком.
і вірно зробили.
всілякими НРК і БПЛ треба нищити невеликі опорники-нори по посадках

ЗЄля, де українські каби ?

.
01.05.2026 18:51
01.05.2026 18:51 Відповісти
Для підвищення морального духу нації. Один наземна платформа знешкоджується одним ФПВ дроном, який коштує в 20 разів менше. За виключенням якихось окремих вузькоспеціалізованих операцій наземні платформи, на даному етапі етапі розвитку-- це необгрунтовано висока витрата бюджетних коштів з сумнівною ефективністю.
01.05.2026 20:51
01.05.2026 20:51 Відповісти
а что наріт ?

бєзмолствуєт !

.
01.05.2026 19:34
01.05.2026 19:34 Відповісти
нарід.. з картонкою - джерело влади
01.05.2026 19:40
01.05.2026 19:40 Відповісти
ось тут я б не став на місці прикацаплених ЗЄльоних стєбатись !

бо таки винесе народ ЗЄльну шоблу з влади як кішкаче гівно на.... картонці

.
01.05.2026 20:01
01.05.2026 20:01 Відповісти
Опорний пункт в Купянську? Десь була новина, що там оточили русню, і далі місто зачистили місяць тому .
01.05.2026 19:05
01.05.2026 19:05 Відповісти
інфільтруються постійно, курви

.
01.05.2026 19:35
01.05.2026 19:35 Відповісти
На відео ще зима.
01.05.2026 20:14
01.05.2026 20:14 Відповісти
точно, понятно
02.05.2026 00:38
02.05.2026 00:38 Відповісти
Це хіба уникло вашої уваги, що всі сенсаційні відео з фронту надаються у змі з затримкою в 2-4 тижні?
01.05.2026 21:24
01.05.2026 21:24 Відповісти
Про оперативну ситуацію чув нещодавно тільки від пуйла та вусів пєскова. щодо 9 травня
01.05.2026 21:26
01.05.2026 21:26 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2026 19:59
 
 