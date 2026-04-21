Боєць ЗСУ із позивним Флорист впритул ліквідував двох дезорієнтованих окупантів на мотоциклах. ВIДЕО

Під час бойової роботи боєць Сил оборони із позивним Флорист 92-ї штурмової бригади ліквідував впритул двох окупантів на мотоциклах.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, дезорієнтовані рашисти не зрозуміли, що проїхали повз українських бійців та одразу були уражені прицільним стрілецьким вогнем.

Кадри зафільмовані українським захисником на Покровському напрямку.

