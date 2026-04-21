Боєць ЗСУ із позивним Флорист впритул ліквідував двох дезорієнтованих окупантів на мотоциклах. ВIДЕО

Під час бойової роботи боєць Сил оборони із позивним Флорист 92-ї штурмової бригади ліквідував впритул двох окупантів на мотоциклах.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, дезорієнтовані рашисти не зрозуміли, що проїхали повз українських бійців та одразу були уражені прицільним стрілецьким вогнем.

Кадри зафільмовані українським захисником на Покровському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вон, в той сумке у нас три человека, для ДНК хватит": окупант показує "евакуацію" поплічників. ВIДЕО

Дивіться також: Не доїхали до своїх позицій: нічне "полювання" батальйону SIGNUM на окупантів. ВIДЕО

армія рф знищення Донецька область ЗСУ Покровськ Покровський район
Топ коментарі
Красунчик пристрелив кацапсьских собак на драндулєтах. Бо нех шастати.
21.04.2026 22:57 Відповісти
Многократно замечал насколько воспитаны наши бойцы. И даже дело не в воспитании. Это что-то глубоко в душе. В натуре в характере народа. Сравните с кацаскими ублюдками-изо рта льётся сплошной мат. Даже в общении с женщиной. Даже с родными даже со своей матерью. Впрочем матери такие же самые.
21.04.2026 23:03 Відповісти
Полная дефлорация) а парень-сама скромность..
21.04.2026 23:01 Відповісти
21.04.2026 22:57 Відповісти
21.04.2026 23:01 Відповісти
21.04.2026 23:03 Відповісти
а московити впевнений одразу зрозуміли хто перед ними , гарна робота воїне
21.04.2026 23:12 Відповісти
Букла надія на "рексів" Тепер. сам Рекс... РЕСПЕКТ!
21.04.2026 23:14 Відповісти
ти все правильно зробив, сину.
21.04.2026 23:36 Відповісти
Такі Українці мають бути на посадах в Урядовому кварталі та розбудовувати Україну після дієвої люстрації вірьовкою тої поторочі, що окупувала з 2019 року!!!
22.04.2026 01:40 Відповісти
Воїн пояснив що вони "відкочувались". Кацапня думала це свої.
22.04.2026 05:14 Відповісти
поїдь ти гандон кіно там познімай
23.04.2026 12:09 Відповісти
Хоч і "Флорист", але знатно винищує кацапську фауну
22.04.2026 18:45 Відповісти
 
 