Боец ВСУ с позывным Флорист в упор ликвидировал двух дезориентированных оккупантов на мотоциклах. ВИДЕО

Во время боевых действий боец Сил обороны с позывным Флорист из 92-й штурмовой бригады уничтожил в упор двух оккупантов на мотоциклах.

Как сообщает ЦензорНЕТ, дезориентированные рашисты не поняли, что проехали мимо украинских бойцов, и сразу были поражены прицельным стрелковым огнем.

Кадры сняты украинским защитником на Покровском направлении.

