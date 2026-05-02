Минус 218 дронов, РЭБ, РЛС и 50 оккупантов: боевая работа Харьковского отряда за апрель. ВИДЕО

Пограничники Харьковского отряда за апрель уничтожили 50 оккупантов и сбили 218 вражеских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, также уничтожен 21 склад боеприпасов и топлива и 31 единица техники противника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отдельно бойцы отметили поражение 24 единиц средств разведки и связи врага, в частности РЭБ, РЛС и антенн, что существенно ослабило его возможности.

Кроме того, под удары попали 15 объектов - места расположения подразделений и командные пункты противника.

Видео опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.

Смотрите также: Без единого бойца на поле боя. Полк "Лава" корпуса "Хартия" провел полностью роботизированную операцию по уничтожению россиян в Купянске. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 151-й бригады поразили редкую колесную САУ оккупантов 2С43 "Мальва". ВИДЕО