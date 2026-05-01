Бойцы 151-й бригады поразили редкую колесную САУ оккупантов 2С43 "Мальва". ВИДЕО

Украинские защитники из 151-й отдельной механизированной бригады успешно уничтожили одну из новейших и самых редких артиллерийских систем противника. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторам удалось обнаружить и нанести удар по российской колесной САУ 2С43 "Мальва".

Эта установка является первой попыткой российского ВПК создать аналог западных колесных систем, таких как французская CAESAR или шведская Archer. "Мальва" была официально передана в войска РФ только в конце 2023 - начале 2024 года, что делает ее крайне редкой целью на фронте.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Справка:

Количество: По оценкам аналитиков, в распоряжении оккупантов находится лишь от 20 до 40 таких единиц.

Статистика потерь: На сегодняшний день было официально сообщено о повреждении или уничтожении лишь 3 единиц этой техники. Поражение от 151-й бригады становится четвертым подтвержденным случаем.

Стоимость: Ориентировочная цена одной установки составляет от 3,5 до 5 миллионов долларов.

