Бійці 151-ї бригади уразили рідкісну колісну САУ окупантів 2С43 "Мальва". ВIДЕО

Українські захисники зі 151-ї окремої механізованої бригади успішно вполювали одну з найновіших та найрідкісніших артилерійських систем ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, операторам вдалося виявити та завдати удару по російській колісній САУ 2С43 "Мальва".

Ця установка є першою спробою російського ВПК створити аналог західних колісних систем, таких як французька CAESAR чи шведська Archer. "Мальва" була офіційно передана у війська РФ лише наприкінці 2023 - на початку 2024 року, що робить її вкрай рідкісною ціллю на фронті.

Довідка:

Кількість: За оцінками аналітиків, у розпорядженні окупантів є лише від 20 до 40 таких одиниць.

Статистика втрат: На сьогоднішній день було офіційно повідомлено про пошкодження або знищення лише 3 одиниць цієї техніки. Ураження від 151-ї бригади стає четвертим підтвердженим випадком.

Вартість: Орієнтовна ціна однієї установки становить від 3,5 до 5 мільйонів доларів.

