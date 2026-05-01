УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7887 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
4 364 3

Бійці 151-ї бригади уразили рідкісну колісну САУ окупантів 2С43 "Мальва". ВIДЕО

Українські захисники зі 151-ї окремої механізованої бригади успішно вполювали одну з найновіших та найрідкісніших артилерійських систем ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, операторам вдалося виявити та завдати удару по російській колісній САУ 2С43 "Мальва".

Ця установка є першою спробою російського ВПК створити аналог західних колісних систем, таких як французька CAESAR чи шведська Archer. "Мальва" була офіційно передана у війська РФ лише наприкінці 2023 - на початку 2024 року, що робить її вкрай рідкісною ціллю на фронті.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Довідка:

  • Кількість: За оцінками аналітиків, у розпорядженні окупантів є лише від 20 до 40 таких одиниць.

  • Статистика втрат: На сьогоднішній день було офіційно повідомлено про пошкодження або знищення лише 3 одиниць цієї техніки. Ураження від 151-ї бригади стає четвертим підтвердженим випадком.

  • Вартість: Орієнтовна ціна однієї установки становить від 3,5 до 5 мільйонів доларів.

Автор: 

армія рф (20867) знищення (10011) дрони (7982) САУ (264)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудово. Тепер з нетерпінням чекаємо новину про "свіжі" літачки
показати весь коментар
01.05.2026 15:14 Відповісти
ну вона не рідкісна, а поки, що не масштабована
це не "рештки" минулиx високиx теxнологій
показати весь коментар
01.05.2026 18:29 Відповісти
 
 