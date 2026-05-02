Мінус 218 дронів, РЕБ, РЛС та 50 окупантів: бойова робота Харківського загону за квітень. ВIДЕО
Прикордонники Харківського загону за квітень ліквідували 50 окупантів та збили 218 ворожих безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, також знищено 21 склад боєприпасів і пального та 31 одиницю техніки противника.
Окремо бійці відзначили ураження 24 одиниць засобів розвідки та зв’язку ворога, зокрема РЕБ, РЛС та антен, що суттєво послабило його можливості.
Крім того, під удари потрапили 15 об’єктів - місця розташування підрозділів та командні пункти противника.
Відео опубліковане у телеграм-каналі ДПСУ.
