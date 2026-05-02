2 297 0
Операторы "Хартии" взрывами НРК-камикадзе ликвидировали 10 оккупантов во время зачистки позиций в Купянске. ВИДЕО
Бойцы роты "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" провели спецоперацию и очистили позиции оккупантов в Купянске с помощью наземных роботизированных комплексов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины применили НРК-камикадзе со взрывчаткой, которые подъехали вплотную к противнику и серией взрывов ликвидировали 10 рашистов.
Кадрами боевой работы бойцы поделились в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль