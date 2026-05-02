Операторы "Хартии" взрывами НРК-камикадзе ликвидировали 10 оккупантов во время зачистки позиций в Купянске. ВИДЕО

Бойцы роты "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" провели спецоперацию и очистили позиции оккупантов в Купянске с помощью наземных роботизированных комплексов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины применили НРК-камикадзе со взрывчаткой, которые подъехали вплотную к противнику и серией взрывов ликвидировали 10 рашистов.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в соцсетях.

