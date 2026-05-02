РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7510 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Бои на Купянском направлении Наземные роботизированные комплексы НРК
2 297 0

Операторы "Хартии" взрывами НРК-камикадзе ликвидировали 10 оккупантов во время зачистки позиций в Купянске. ВИДЕО

Бойцы роты "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" провели спецоперацию и очистили позиции оккупантов в Купянске с помощью наземных роботизированных комплексов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины применили НРК-камикадзе со взрывчаткой, которые подъехали вплотную к противнику и серией взрывов ликвидировали 10 рашистов.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 19-й бригады "Святая Варвара" ударами HIMARS уничтожили артиллерию рашистов в лесополосах на Запорожье. ВИДЕО

Смотрите также: Минус 218 дронов, РЭБ, РЛС и 50 оккупантов: боевая работа Харьковского отряда за апрель. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22665) уничтожение (9709) Харьковская область (2591) Купянский район (721) Купянск (986) Бригада НГУ Хартия (63) НРК наземный роботизированный комплекс (106)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 