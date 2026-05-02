Авіаудар ЗСУ по засідці окупантів 76-ї дивізії ЗС РФ у Гришиному: ліквідовано 15 рашистів. ВIДЕО
Повітряні сили ЗСУ завдали точного авіаудару по засідці окупантів в одній з будівель у Гришиному.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ спробували просочитися до смуги відповідальності 7-го корпусу ДШВ, проте безуспішно.
За даними аеророзвідки українських десантників, було здійснено прицільний авіаудар по центральній частині Гришиного та ліквідовано щонайменше 15 окупантів.
