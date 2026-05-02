УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14712 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Авіація ЗСУ
5 591 5

Авіаудар ЗСУ по засідці окупантів 76-ї дивізії ЗС РФ у Гришиному: ліквідовано 15 рашистів. ВIДЕО

Повітряні сили ЗСУ завдали точного авіаудару по засідці окупантів в одній з будівель у Гришиному.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ спробували просочитися до смуги відповідальності 7-го корпусу ДШВ, проте безуспішно.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними аеророзвідки українських десантників, було здійснено прицільний авіаудар по центральній частині Гришиного та ліквідовано щонайменше 15 окупантів.

Дивіться також: Дронарі 116-ї ОМБр ударним FPV-дроном відірвали обидві нижні кінцівки африканському найманцю РФ. ВIДЕО 18+

Дивіться також: Воїни 19-ї бригади "Свята Варвара" ударами HIMARS знищили артилерію рашистів у лісосмугах на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20876) ракети (4384) знищення (10020) Донецька область (11078) ДШВ Десантно-штурмові війська (451) дрони (7990) Повітряні сили (3380) Покровський район (1731) Гришине (70) винищувач (114)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там навіть свиням нічого не залишилось! Красівоє!
показати весь коментар
02.05.2026 15:01 Відповісти
****...
показати весь коментар
02.05.2026 15:53 Відповісти
Кацапські пацани полетіли до пекла
показати весь коментар
02.05.2026 16:24 Відповісти
Якщо хтось не розуміє, що бачить: засрашинське "ешелоноване ППО" та система РЕР деградували настільки, що ЗСУ вже може застосовувати авіацію та бомби типу GBU/JDAM для підтримки операцій піхоти в "сірій зоні". Бо показане - це ж не "довго планували, готувались, прорубали вікно в РЛС-полі". Це просто удар на запит. Не зовсім, але майже як запит на 1-3 кабанчики 155мм по підтвердженій цілі до старшого начальника.
показати весь коментар
02.05.2026 18:28 Відповісти
як хтось не розуміє що ****** кацапня наносить авіаудари по сотні в день по наших позиціях...?
показати весь коментар
03.05.2026 06:12 Відповісти
 
 