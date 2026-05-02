РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7510 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Авиация ВСУ
4 932 4

Авиаудар ВСУ по засаде оккупантов 76-й дивизии ВС РФ в Гришино: ликвидировано 15 рашистов. ВИДЕО

Воздушные силы ВСУ нанесли точный авиаудар по засаде оккупантов в одном из зданий в Гришино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ попытались проникнуть в зону ответственности 7-го корпуса ДШВ, однако безуспешно.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным аэроразведки украинских десантников, был нанесен прицельный авиаудар по центральной части Гришино и ликвидировано не менее 15 оккупантов.

Смотрите также: Операторы 116-й ОМБр ударным FPV-дроном оторвали обе нижние конечности африканскому наемнику РФ. ВИДЕО 18+

Смотрите также: Воины 19-й бригады "Святая Варвара" ударами HIMARS уничтожили артиллерию рашистов в лесополосах на Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22665) ракеты (3927) уничтожение (9709) Донецкая область (12206) ДШВ Десантно-штурмовые войска (445) дроны (6956) Воздушные силы (3049) Покровский район (1715) Гришино (67) истребитель (112)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там навіть свиням нічого не залишилось! Красівоє!
показать весь комментарий
02.05.2026 15:01 Ответить
****...
показать весь комментарий
02.05.2026 15:53 Ответить
Кацапські пацани полетіли до пекла
показать весь комментарий
02.05.2026 16:24 Ответить
Якщо хтось не розуміє, що бачить: засрашинське "ешелоноване ППО" та система РЕР деградували настільки, що ЗСУ вже може застосовувати авіацію та бомби типу GBU/JDAM для підтримки операцій піхоти в "сірій зоні". Бо показане - це ж не "довго планували, готувались, прорубали вікно в РЛС-полі". Це просто удар на запит. Не зовсім, але майже як запит на 1-3 кабанчики 155мм по підтвердженій цілі до старшого начальника.
показать весь комментарий
02.05.2026 18:28 Ответить
 
 