Авиаудар ВСУ по засаде оккупантов 76-й дивизии ВС РФ в Гришино: ликвидировано 15 рашистов. ВИДЕО

Воздушные силы ВСУ нанесли точный авиаудар по засаде оккупантов в одном из зданий в Гришино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ попытались проникнуть в зону ответственности 7-го корпуса ДШВ, однако безуспешно.

По данным аэроразведки украинских десантников, был нанесен прицельный авиаудар по центральной части Гришино и ликвидировано не менее 15 оккупантов.

