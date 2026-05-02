Штурм з трьох окупантів обернувся для ворога повним фіаско під ударами дронів 33-ї ОМБр. ВIДЕО

У мережі бійці 33-ї окремої механізованої бригади оприлюднили кадри невдалого штурму окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один рашист на мотоциклі та ще двоє на квадроциклі намагалися прорватися до смуги відповідальності бригади, проте зазнали повного фіаско.

Спочатку дронарі уразили окупанта на мотоциклі, а згодом кількома ударами знищили іншу частину живої сили противника.

