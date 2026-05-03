Сбивание трех российских "Шахедов" над Ривненской областью американскими ракетами AGM-114 Hellfire

В сети появились кадры сбивания трех российских дронов-камикадзе "Шахед" в небе над Ревненской областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одной из атак противника бойцы Сил обороны уничтожили воздушные цели, используя американские ракеты AGM-114 Hellfire.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности о ракетах AGM-114 Hellfire

AGM-114 Hellfire – это американская управляемая противотанковая ракета класса "воздух – земля".

Для наведения на цель большинство модификаций AGM-114 используют лазерный луч. Исключение – AGM-114K и AGM-114H, имеющие встроенный цифровой автопилот.

Ракету можно донаводить на цель после запуска, чтобы уничтожать движущиеся цели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морпехи 36-й бригады отразили штурм на Константиновском направлении и уничтожили РСЗО оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Lasar’s Group уничтожили редкую вражескую станцию РЭБ в Харьковской области. ВИДЕО