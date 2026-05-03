Сбивание трех российских "Шахедов" над Ривненской областью американскими ракетами AGM-114 Hellfire
В сети появились кадры сбивания трех российских дронов-камикадзе "Шахед" в небе над Ревненской областью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одной из атак противника бойцы Сил обороны уничтожили воздушные цели, используя американские ракеты AGM-114 Hellfire.
Подробности о ракетах AGM-114 Hellfire
AGM-114 Hellfire – это американская управляемая противотанковая ракета класса "воздух – земля".
Для наведения на цель большинство модификаций AGM-114 используют лазерный луч. Исключение – AGM-114K и AGM-114H, имеющие встроенный цифровой автопилот.
Ракету можно донаводить на цель после запуска, чтобы уничтожать движущиеся цели.
Яр Холодний
Яр Холодний
Амандрапапупа
Основные факторы цены:
Экспортные контракты: В 2021-2023 годах для Австралии и Польши цена составляла около $135-187 тыс. за ракету.Сложность модификации: Версии с радиолокационным наведением (Longbow) стоят дороже лазерных модификаций.Современные сделки: В отдельных крупных пакетах поставок стоимость может достигать $329 тыс. за ракету. [https://defence-ua.com/news/u_25_raza_dorozhche_jaka_teper_aktualna_vartist_agm_114_hellfire_ta_chomu_vona_azh_nastilki_zrosla-21150.html 1, https://focus.ua/*******-novosti/569539-polsha-zakupila-protivotankovye-rakety-hellfire-kakova-ih-stoimost 2, https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_koshtujut_aviatsijni_raketi_aim_120_amraam_ta_agm_114_hellfire_priklad_shvetsiji_ta_frantsiji-12186.html 3, https://translate.google.com/translate?u=https://www.businessinsider.com/tempest-american-missile-buggy-hellfire-ukraine-shahed-v2x-air-command-2026-1&hl=ru&sl=en&tl=ru&client=sge 4]
Тому всі балачки про самодостатність дронів-перехоплювачів це потужний пердьож у вуха пересічних зелохів.
Если не знали как раскрыть ее потенциал, не стоило заказывать. У союзников фиксированный бюджет помощи.
Так, українські військові дійсно використовують протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) «Стугна-П» для знищення повітряних цілей, зокрема ударних БпЛА типу «Shahed» (Герань-2).
Основні факти:
Випадки знищення: Повідомлення про збиття «шахедів» або розвідувальних гелікоптерів за допомогою «Стугни» з'являлися від різних підрозділів ЗСУ, наприклад, військові згадували про збиття першого «шахеда» ще у 2023 році.
Як це працює: Хоча «Стугна» - це протитанкова зброя, вона має ручне наведення (телевізійний канал), що дозволяє оператору супроводжувати низьколетячі повільні цілі, такі як безпілотники.
Ефективність: Це свідчить про високу майстерність операторів та адаптивність української зброї, яка здатна вражати не тільки бронетехніну, але й повітряні цілі. [https://lb.ua/society/2022/04/05/512426_biytsi_zsu_pokazali_yak_pratsyuie_ptrk.html 1, https://www.instagram.com/reel/DW4m8R5iOyS/ 2, https://gazeta.ua/articles/np/_ohota-na-rashistov-stugoj-sozhgli-okkupantov/1095258 3]
Окрім «шахедів», «Стугною» ефективно знищують ворожі танки, БМП та іншу техніку. [https://t.me/s/operativnoZSU?before=137986 1]
drowsy_cat
А Стугна так може?
03.05.2026 11:00
Нейросітку по тепловому сліду не потрібно чогось надскладного, тому енергоспоживання мінімальне. Сумніваюсь що шахеди підуть з тепловими пастками.