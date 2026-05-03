РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8721 посетитель онлайн
Новости Видео Сбивание шахедов Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина Атака шахедов на Ривненщину
8 559 48

Сбивание трех российских "Шахедов" над Ривненской областью американскими ракетами AGM-114 Hellfire

В сети появились кадры сбивания трех российских дронов-камикадзе "Шахед" в небе над Ревненской областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одной из атак противника бойцы Сил обороны уничтожили воздушные цели, используя американские ракеты AGM-114 Hellfire.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности о ракетах AGM-114 Hellfire

AGM-114 Hellfire – это американская управляемая противотанковая ракета класса "воздух – земля".

Для наведения на цель большинство модификаций AGM-114 используют лазерный луч. Исключение – AGM-114K и AGM-114H, имеющие встроенный цифровой автопилот.

Ракету можно донаводить на цель после запуска, чтобы уничтожать движущиеся цели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морпехи 36-й бригады отразили штурм на Константиновском направлении и уничтожили РСЗО оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Lasar’s Group уничтожили редкую вражескую станцию РЭБ в Харьковской области. ВИДЕО

Автор: 

ракеты (3929) уничтожение (9720) атака (1340) ВСУ (7603) Шахед (2149) Ровенская область (1326)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Ти не ту "ціну" рахуєш... Треба рахувать ті збитки, які "незбитий" "шахєд", принесе...
показать весь комментарий
03.05.2026 10:46 Ответить
+16
Ці ракети створювалися для протистояння "танковим арміям" СРСР... На даний час "протистоять" нікому - ми ті "армії" попалили... Ракети лежать, як "дрова"... Треба ж, якось, їх утилізувать? От і знайшли застосування...
показать весь комментарий
03.05.2026 10:44 Ответить
+10
Ось що знайшов ШІ:
Так, українські військові дійсно використовують протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) «Стугна-П» для знищення повітряних цілей, зокрема ударних БпЛА типу «Shahed» (Герань-2).
Основні факти:
Випадки знищення: Повідомлення про збиття «шахедів» або розвідувальних гелікоптерів за допомогою «Стугни» з'являлися від різних підрозділів ЗСУ, наприклад, військові згадували про збиття першого «шахеда» ще у 2023 році.
Як це працює: Хоча «Стугна» - це протитанкова зброя, вона має ручне наведення (телевізійний канал), що дозволяє оператору супроводжувати низьколетячі повільні цілі, такі як безпілотники.
Ефективність: Це свідчить про високу майстерність операторів та адаптивність української зброї, яка здатна вражати не тільки бронетехніну, але й повітряні цілі. [https://lb.ua/society/2022/04/05/512426_biytsi_zsu_pokazali_yak_pratsyuie_ptrk.html 1, https://www.instagram.com/reel/DW4m8R5iOyS/ 2, https://gazeta.ua/articles/np/_ohota-na-rashistov-stugoj-sozhgli-okkupantov/1095258 3]

Окрім «шахедів», «Стугною» ефективно знищують ворожі танки, БМП та іншу техніку. [https://t.me/s/operativnoZSU?before=137986 1]
показать весь комментарий
03.05.2026 11:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Радий за наших винадливих козаків, але ж ціна виходить 1/1.
показать весь комментарий
03.05.2026 10:43 Ответить
Ти не ту "ціну" рахуєш... Треба рахувать ті збитки, які "незбитий" "шахєд", принесе...
показать весь комментарий
03.05.2026 10:46 Ответить
Він правильно рахує ціну за умови збиття!!!
показать весь комментарий
03.05.2026 11:40 Ответить
Чому злий?Перебухав?
показать весь комментарий
03.05.2026 11:47 Ответить
Начитався тебе... Кілька днів тому... І не маю бажання продовжувать...
показать весь комментарий
03.05.2026 11:53 Ответить
А,ти з цих,під ліками .Більше питань нема
показать весь комментарий
03.05.2026 12:09 Ответить
А скільки коштує життя людини? А якщо загине декілька людей в результаті прильоту Шахеда?
показать весь комментарий
03.05.2026 23:22 Ответить
Чому ви не читаєте уважно?За умови збиття.Війна це технологіі,економіка і люди.Якщо збивати гівно дорогущими засобами,то просяде економіка.Збивати потрібно,але оптимальними засобами.
показать весь комментарий
03.05.2026 23:28 Ответить
А ви не чули, що американці збивали Шахеди ракетами Петріот? Громадянам Америки ніякої загрози не було. Але витратили більше тисячі ракет при їх вартості по 6 мільйонів за штуку!!!
показать весь комментарий
03.05.2026 23:32 Ответить
Станом на кінець 2025 року ціна однієї ракети оцінювалася приблизно 329 тисяч доларів.
показать весь комментарий
03.05.2026 10:49 Ответить
Їх старих на складах нато десятки тисяч. 170 000 було виготовлено за весь час.
показать весь комментарий
03.05.2026 12:14 Ответить
Стоимость одной управляемой ракеты AGM-114 Hellfire существенно варьируется в зависимости от модификации (например, R2, K) и условий контракта, составляя в последние годы примерно $134 000 - $330 000 за единицу. Цена выросла с $65-90 тыс. в 2008-2012 годах из-за модернизации, высокого спроса и расходов на оборудование, обучение и поддержку. [https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM-114_Hellfire 1, https://opk.com.ua/%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%B1%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83-shahed-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%94-%D1%80/ 2, https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_koshtujut_aviatsijni_raketi_aim_120_amraam_ta_agm_114_hellfire_priklad_shvetsiji_ta_frantsiji-12186.html 3, https://translate.google.com/translate?u=https://www.businessinsider.com/tempest-american-missile-buggy-hellfire-ukraine-shahed-v2x-air-command-2026-1&hl=ru&sl=en&tl=ru&client=sge 4]
Основные факторы цены:
Экспортные контракты: В 2021-2023 годах для Австралии и Польши цена составляла около $135-187 тыс. за ракету.Сложность модификации: Версии с радиолокационным наведением (Longbow) стоят дороже лазерных модификаций.Современные сделки: В отдельных крупных пакетах поставок стоимость может достигать $329 тыс. за ракету. [https://defence-ua.com/news/u_25_raza_dorozhche_jaka_teper_aktualna_vartist_agm_114_hellfire_ta_chomu_vona_azh_nastilki_zrosla-21150.html 1, https://focus.ua/*******-novosti/569539-polsha-zakupila-protivotankovye-rakety-hellfire-kakova-ih-stoimost 2, https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_koshtujut_aviatsijni_raketi_aim_120_amraam_ta_agm_114_hellfire_priklad_shvetsiji_ta_frantsiji-12186.html 3, https://translate.google.com/translate?u=https://www.businessinsider.com/tempest-american-missile-buggy-hellfire-ukraine-shahed-v2x-air-command-2026-1&hl=ru&sl=en&tl=ru&client=sge 4]

https://defence-ua.com/news/u_25_raza_dorozhche_jaka_teper_aktualna_vartist_agm_114_hellfire_ta_chomu_vona_azh_nastilki_zrosla-21150.html

яка тепер актуальна вартість AGM-114 Hellfire, та чому вона аж ...
показать весь комментарий
03.05.2026 10:55 Ответить
1/15
показать весь комментарий
03.05.2026 10:57 Ответить
порахуЙ ціну життя , життя своїх родичів, життя доньки ....пропорційно чи нІ ?
показать весь комментарий
03.05.2026 11:40 Ответить
Вместо 1ракеты за те же деньги можно купить 100 дронов-перехватчиков и спасти в 3 раза больше дочек
показать весь комментарий
03.05.2026 12:33 Ответить
бла-бла-бла...від чергового мілованова ...
показать весь комментарий
03.05.2026 14:19 Ответить
Можна. Але коли буде дощ/туман/сильна хмарність - перехоплювачі можуть ***** не перехопити.
Тому всі балачки про самодостатність дронів-перехоплювачів це потужний пердьож у вуха пересічних зелохів.
показать весь комментарий
03.05.2026 14:34 Ответить
Ціх ракет виготовлено та модіфіковано з 1978 року до сьогодення, три міліона! Уявляете?
показать весь комментарий
03.05.2026 14:04 Ответить
Ці ракети створювалися для протистояння "танковим арміям" СРСР... На даний час "протистоять" нікому - ми ті "армії" попалили... Ракети лежать, як "дрова"... Треба ж, якось, їх утилізувать? От і знайшли застосування...
показать весь комментарий
03.05.2026 10:44 Ответить
Якщо безплатно, то хай.
показать весь комментарий
03.05.2026 11:00 Ответить
Саме так. 170 000 виготовлено. Все одно більшість вже на утилізацію за віком.
показать весь комментарий
03.05.2026 12:15 Ответить
Ну от і хай приносять якусь користь - хоч "на старості літ"...
показать весь комментарий
03.05.2026 12:29 Ответить
А якщо рахувати скільки їх виготовленно з 1978 року? Міліони.
показать весь комментарий
03.05.2026 14:06 Ответить
Это универсальная ракета, которую легко интегрировать в любую платформу.
Если не знали как раскрыть ее потенциал, не стоило заказывать. У союзников фиксированный бюджет помощи.
показать весь комментарий
03.05.2026 13:14 Ответить
Це ти про що? РПГ-7 теж можна застосувать проти літальних апаратів... Питання лише в ефективності...
показать весь комментарий
03.05.2026 13:41 Ответить
А Стугна так може?
показать весь комментарий
03.05.2026 11:00 Ответить
Ось що знайшов ШІ:
Так, українські військові дійсно використовують протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) «Стугна-П» для знищення повітряних цілей, зокрема ударних БпЛА типу «Shahed» (Герань-2).
Основні факти:
Випадки знищення: Повідомлення про збиття «шахедів» або розвідувальних гелікоптерів за допомогою «Стугни» з'являлися від різних підрозділів ЗСУ, наприклад, військові згадували про збиття першого «шахеда» ще у 2023 році.
Як це працює: Хоча «Стугна» - це протитанкова зброя, вона має ручне наведення (телевізійний канал), що дозволяє оператору супроводжувати низьколетячі повільні цілі, такі як безпілотники.
Ефективність: Це свідчить про високу майстерність операторів та адаптивність української зброї, яка здатна вражати не тільки бронетехніну, але й повітряні цілі. [https://lb.ua/society/2022/04/05/512426_biytsi_zsu_pokazali_yak_pratsyuie_ptrk.html 1, https://www.instagram.com/reel/DW4m8R5iOyS/ 2, https://gazeta.ua/articles/np/_ohota-na-rashistov-stugoj-sozhgli-okkupantov/1095258 3]

Окрім «шахедів», «Стугною» ефективно знищують ворожі танки, БМП та іншу техніку. [https://t.me/s/operativnoZSU?before=137986 1]
показать весь комментарий
03.05.2026 11:09 Ответить
Але, схоже таких випадків небагато. Можливо, бракує адаптованого шасі з блоком управління. Гроші пішли штілєрманам на розробку всього з нуля.
показать весь комментарий
03.05.2026 11:32 Ответить
Це відвертий саботаж!
показать весь комментарий
03.05.2026 11:35 Ответить
Ні. Ракета стугни заважка, РД слабенький, не може набирати значну висоту, та й швидкість малувата для повітряних цілей, ще й летить по спіралі (КВО значне). Всі гелікоптер були збиті нею при зависанні.
показать весь комментарий
03.05.2026 12:19 Ответить
Бачив колись відео роботи цієї американської ракети по наземній цілі. Пляма на моніторі від світіння порохових газів із сопла ракети не стрибала навколо прицільного маркера, як це буває в Стугни. Так що, так, інженерне рішення американців було ретельнішим (і, звісно, недешевим).
показать весь комментарий
03.05.2026 12:36 Ответить
Було питання, -
drowsy_cat

А Стугна так може?

03.05.2026 11:00

Я знайшов відповідь.

Таким же чином можна знайти відповідь і на ваше друге питання.
Мені досить того, що є в першій відповіді, - Повідомлення про збиття «шахедів» або розвідувальних гелікоптерів за допомогою «Стугни» з'являлися від різних підрозділів ЗСУ, наприклад, військові згадували про збиття першого «шахеда» ще у 2023 році... -

«Просіть - і буде вам дано, шукайте - і знайдете, стукайте - і відчинять вам; бо кожен, хто просить - одержує, хто шукає - знаходить, а хто стукає - відчинять йому», із Євангелія від Матфея 7:8 (а також 7:7)
показать весь комментарий
03.05.2026 12:31 Ответить
Якщо БЧ замінити шрапнеллю з підривом на відстані від цілі,збільшити дальність польоту,то їй ціни не буде!
показать весь комментарий
03.05.2026 11:28 Ответить
Це точно 100 000$ за шт. загне кб луч, причому еффективність ніяка від птура по повітрю, вище написав чому.
показать весь комментарий
03.05.2026 12:20 Ответить
Добре що знайшли дуже корисне використання цих ракет. Навіщо щоб вони дарма лежали, чекаючи танкові колони кацапів.
показать весь комментарий
03.05.2026 11:25 Ответить
Китайці розробили самонавідні дрони пісюни, щось типу ПЗРК, наводиш вручну і він захвачує ціль і дальше сам вражає. Ефективність 100%. Вартість копійки порівняно з шахедом.

Нейросітку по тепловому сліду не потрібно чогось надскладного, тому енергоспоживання мінімальне. Сумніваюсь що шахеди підуть з тепловими пастками.
показать весь комментарий
03.05.2026 12:14 Ответить
То все на полігоні 100%. В житті хоча б 30%...
показать весь комментарий
03.05.2026 12:21 Ответить
Нейросітки навчаються тепер в віртуальному 3D світі для таких систем, там моделюється більше факторів чим можливо в реальності. Єдине що сильний дощ і вітер можуть внести проблеми, та орки мабуть також не поскають шахеди в таких умовах.
показать весь комментарий
03.05.2026 13:09 Ответить
Тепловий слід від мопеда не те щоб дуже сильний. Тому наведення по радіолокації досі найбільш надійний варіант.
показать весь комментарий
03.05.2026 14:38 Ответить
Ну в нас поки немає свого рішення і не факт що буде, а самонаведення набагато простіше зробити. Все таки шахед в ІЧ діапазоні виділяється в небі.
показать весь комментарий
03.05.2026 15:28 Ответить
Вот такую же систему наведения и на дроны перехватчики нужно ставить. Будет дороже, но по эффективности лучше на много. Пока за каждым дроном будет гоняться отдельный оператор с геймпадом, они так и будут прорываться косяками.
показать весь комментарий
03.05.2026 13:00 Ответить
Хоча б спрощений варіант робити, оператор доводить до захвату цілі на відстані і дрон дальше сам уже атакує, а він переходив до наступної цілі.
показать весь комментарий
03.05.2026 13:11 Ответить
Яка головна складність у збитті Шахеда? Здавалося б легка здобич для ППО 2-ї світової війни, шумна, повільна, маломаневренна. Слабо віриться, що виробництво модулів Парус, Спис розбомбили аж в нуль, інженерів повбивали, а документація згоріла. Виглядає як саботаж лялькового театру ім. шломоміхельсона.
показать весь комментарий
03.05.2026 17:00 Ответить
Дебіли і далі заявляють про доцільність збиття шахедів петріотами. Звідки дебіли візьмуть кошти на ракети до петртіотів зараз?!Вартість ракети до комплекса петріот їх здивує. На фламіндічі з гівна і палок напевно витрачено коштів більше вартості виробництва шахедів на )(уйлостані. Думай-Те!
показать весь комментарий
03.05.2026 22:40 Ответить
 
 