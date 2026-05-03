Дронщики "Альфы" СБУ ликвидировали 56 оккупантов с помощью FPV-дронов с тепловизорами во время ночных вылетов

Спецназовцы "Альфы" Службы безопасности Украины нанесли удары по живой силе противника на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты ударных дронов с тепловизорами ликвидировали 56 рашистов во время ночных боевых вылетов.

Также в подписи к видео отмечается, что за прошедшую неделю операторы "Альфы" поразили около 2500 оккупантов.

