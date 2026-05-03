Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении
Дронщики "Альфы" СБУ ликвидировали 56 оккупантов с помощью FPV-дронов с тепловизорами во время ночных вылетов

Спецназовцы "Альфы" Службы безопасности Украины нанесли удары по живой силе противника на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты ударных дронов с тепловизорами ликвидировали 56 рашистов во время ночных боевых вылетов.

Также в подписи к видео отмечается, что за прошедшую неделю операторы "Альфы" поразили около 2500 оккупантов.

армия РФ СБУ уничтожение Донецкая область дроны Покровск Покровский район
На 0:07 то він вже чорного пакета одяг ? Шарить, приготувався 💪🏻👍🏻
03.05.2026 12:14 Ответить
- Раз, два, три, четыре, пять - я иду тебя искать... Кто не спрятался - я не виноват...
03.05.2026 12:35 Ответить
Це відео можна дивитись нескінченну кількість разів.
03.05.2026 13:16 Ответить
03.05.2026 12:41 Ответить
Свинособачье стадо уменьшилось еще на 56 голов, файненько.
03.05.2026 12:42 Ответить
03.05.2026 13:51 Ответить
Служба Божа України!!!!!
Асабліва сподобалася "бурка чапая" з капьюшонам!
03.05.2026 18:00 Ответить
 
 