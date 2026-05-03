Силы беспилотных систем поразили в течение апреля 38 средств ПВО россиян

В координации с Центром глубоких поражений группировка СБС продолжает наносить удары по объектам ПВО противника.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем.

Что поражено

Так, в течение отчетного периода подразделения поразили 25 зенитно-ракетных комплексов противника, среди них: ЗРК "Тор", "Тор-М2", "Бук", "Панцирь", "Оса", а также ЗУ-23-2 на МТЛБ и С-350.

Кроме того, выведены из строя 13 средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы, среди которых: комплексы "Зоопарк", РЛС "Каста", "Небо-М", П-37 "Меч", РЭБ "Палантин", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и РЛС 92Н6Е из состава комплекса С-400.

Убытки оккупантов

Отмечается, что общая стоимость пораженных средств ПВО в апреле 2026 года составляет около 1,1 млрд долларов.

