Силы беспилотных систем поразили в течение апреля 38 средств ПВО россиян
В координации с Центром глубоких поражений группировка СБС продолжает наносить удары по объектам ПВО противника.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем, передает Цензор.НЕТ.
Что поражено
- Так, в течение отчетного периода подразделения поразили 25 зенитно-ракетных комплексов противника, среди них: ЗРК "Тор", "Тор-М2", "Бук", "Панцирь", "Оса", а также ЗУ-23-2 на МТЛБ и С-350.
- Кроме того, выведены из строя 13 средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы, среди которых: комплексы "Зоопарк", РЛС "Каста", "Небо-М", П-37 "Меч", РЭБ "Палантин", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и РЛС 92Н6Е из состава комплекса С-400.
Убытки оккупантов
Отмечается, что общая стоимость пораженных средств ПВО в апреле 2026 года составляет около 1,1 млрд долларов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
но сетки на красной площади не помешают)