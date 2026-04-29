Силы беспилотных систем разгромили ЗРК, РЛС, РЭБ и склады врага в тылу. ВИДЕО

В период 27–28 апреля Силы беспилотных систем нанесли ряд ударов по средствам противовоздушной обороны, радиолокационным станциям, пунктам временной дислокации и складам боеприпасов противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под удары попали ЗРК "Тор-М2" на временно оккупированной территории Запорожской области, РЛС "Каста-2Е2" в Белгородской области, а также РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" в оккупированном Крыму.

Кроме того, были поражены пункты дислокации и инфраструктура центра специального назначения "Барс-Сармат", в частности хаб по производству и оснащению БПЛА, РЭБ и наземных роботизированных комплексов на Запорожье.

Также под удар попал пункт временной дислокации резерва 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии РФ в Донецкой области, а на территории Крыма уничтожен склад боеприпасов.

Всего за двое суток средствами глубокого поражения было уничтожено 27 стационарных и более 20 мобильных целей противника в оперативной глубине.

Операции координировал Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Смотрите также: Пилоты подразделения SIGNUM уничтожили 23 российских беспилотника. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы 413-го полка "Рейд" нанесли 6 ударов по пункту дислокации 36-й бригады ВС РФ в тылу. ВИДЕО

А ось вже 29 квітня стало відомо про нанесення резутальтативних ударів по підрозділах Росгвардії "«Ахмат», який ще називають «кадирівцями". Вони зазнали рекордних втрат за весь час повномасштабної війни внаслідок спецоперації, яку провело Головне управління розвідки з кількома іншими підрозділами.
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Шаманбат», до складу якого входять воїни вільної Ічкерії, разом зі 104 бригадою ТрО «Горинь» у взаємодії з підрозділом агентурних операцій ГУР знищили чергову групу найманців підрозділу Росгвардії «Ахмат». Ударами дронів та артилерії розвідники знищили ворожі транспорт і броньовану техніку та завдали «кадирівцям» найбільших втрат у живій силі з початку повномасштабної агресії Росії.
Згідно з коротким анонсом, втрати противника можуть становити щонайменше кілька десятків загиблих і близько 80 поранених. Однак деталі операції наразі не розкриваються. У розвідці пообіцяли оприлюднити більше інформації 1 травня. В цей день відбудеться прем'єра хроніки унікальної операції з розгрому «кадирівців». Її опублікують на офіційних ресурсах воєнної розвідки.
По поки що не підтверджених даних загинуло не менше 40 тушок "кадирівців" та близько 80 поранених, частина з них тяжко.
29.04.2026 18:18 Ответить
29.04.2026 18:43 Ответить
 
 