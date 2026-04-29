Силы беспилотных систем разгромили ЗРК, РЛС, РЭБ и склады врага в тылу. ВИДЕО
В период 27–28 апреля Силы беспилотных систем нанесли ряд ударов по средствам противовоздушной обороны, радиолокационным станциям, пунктам временной дислокации и складам боеприпасов противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под удары попали ЗРК "Тор-М2" на временно оккупированной территории Запорожской области, РЛС "Каста-2Е2" в Белгородской области, а также РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" в оккупированном Крыму.
Кроме того, были поражены пункты дислокации и инфраструктура центра специального назначения "Барс-Сармат", в частности хаб по производству и оснащению БПЛА, РЭБ и наземных роботизированных комплексов на Запорожье.
Также под удар попал пункт временной дислокации резерва 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии РФ в Донецкой области, а на территории Крыма уничтожен склад боеприпасов.
Всего за двое суток средствами глубокого поражения было уничтожено 27 стационарных и более 20 мобильных целей противника в оперативной глубине.
Операции координировал Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Шаманбат», до складу якого входять воїни вільної Ічкерії, разом зі 104 бригадою ТрО «Горинь» у взаємодії з підрозділом агентурних операцій ГУР знищили чергову групу найманців підрозділу Росгвардії «Ахмат». Ударами дронів та артилерії розвідники знищили ворожі транспорт і броньовану техніку та завдали «кадирівцям» найбільших втрат у живій силі з початку повномасштабної агресії Росії.
Згідно з коротким анонсом, втрати противника можуть становити щонайменше кілька десятків загиблих і близько 80 поранених. Однак деталі операції наразі не розкриваються. У розвідці пообіцяли оприлюднити більше інформації 1 травня. В цей день відбудеться прем'єра хроніки унікальної операції з розгрому «кадирівців». Її опублікують на офіційних ресурсах воєнної розвідки.
По поки що не підтверджених даних загинуло не менше 40 тушок "кадирівців" та близько 80 поранених, частина з них тяжко.