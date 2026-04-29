Силы беспилотных систем разгромили ЗРК, РЛС, РЭБ и склады врага в тылу. ВИДЕО

В период 27–28 апреля Силы беспилотных систем нанесли ряд ударов по средствам противовоздушной обороны, радиолокационным станциям, пунктам временной дислокации и складам боеприпасов противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под удары попали ЗРК "Тор-М2" на временно оккупированной территории Запорожской области, РЛС "Каста-2Е2" в Белгородской области, а также РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" в оккупированном Крыму.

Кроме того, были поражены пункты дислокации и инфраструктура центра специального назначения "Барс-Сармат", в частности хаб по производству и оснащению БПЛА, РЭБ и наземных роботизированных комплексов на Запорожье.

Также под удар попал пункт временной дислокации резерва 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии РФ в Донецкой области, а на территории Крыма уничтожен склад боеприпасов.

Всего за двое суток средствами глубокого поражения было уничтожено 27 стационарных и более 20 мобильных целей противника в оперативной глубине.

Операции координировал Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.

