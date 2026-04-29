Операторы 413-го полка "Рейд" нанесли 6 ударов по пункту дислокации 36-й бригады ВС РФ в тылу. ВИДЕО

Пилоты 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" с помощью средств средней дальности поразили ряд зданий оккупантов в тылу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, операторы нанесли 6 ударов по временному пункту дислокации 36-й бригады ВС РФ.

Эта бригада врага важна тем, что она является структурным "ядром" 29-й общевойсковой армии ВС РФ - соединения в составе группировки "Восток", воюющей в Донецкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин лежит на асфальте в луже своей крови после попадания украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари 414-й бригады "Птахи Мадяра" ударным дроном поджарили оккупанта среди зарослей. ВИДЕО

армия РФ (22624) уничтожение (9679) Донецкая область (12186) дроны (6932) Силы беспилотных систем (461)
