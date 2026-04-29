Оператори 413-го полку "Рейд" завдали 6 ударів по пункту дислокації 36-ї бригади ЗС РФ у тилу. ВIДЕО
Пілоти 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" засобами middle-strike уразили низку будівель окупантів у тилу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема оператори завдали 6 ударів по тимчасовому пункту дислокації 36-ї бригади ЗС РФ.
Ця бригада ворога важлива тим, що вона є структурним "ядром" 29-ї загальновійськової армії ЗС РФ - з’єднання у складі угруповання "Восток", що воює на Донеччині.
