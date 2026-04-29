Росіянин лежить на асфальті у калюжі власної крові після влучання українського дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис успішного полювання українських захисників на окупантів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри об'єктивного контролю представили бійці батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

На записі зафіксовано російського окупанта, який йшов асфальтованою дорогою. Оператор українського дрона-камікадзе виявив ціль та здійснив точну атаку. У результаті прямого влучання загарбник отримав травми, несумісні з життям: на кадрах видно, що окупант лежить у калюжі власної крові, а частину його вибухом відкинуло на кілька метрів.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

