Дронари 414-й бригады "Птахи Мадяра" ударным дроном поджарили оккупанта среди зарослей. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" обнаружили оккупанта, который пытался незаметно проникнуть в зону ответственности бойцов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист двигался по лесистой местности и сразу был поражен ударным беспилотником.
Во время попытки бегства от БПЛА захватчик упал, а пилоты, воспользовавшись моментом, нанесли удар и ликвидировали его.
Кадры боевой работы опубликовал Роберт Бровди (Мадяр) в своем Telegram-канале.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
