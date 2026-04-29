Дронари 414-й бригады "Птахи Мадяра" ударным дроном поджарили оккупанта среди зарослей. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" обнаружили оккупанта, который пытался незаметно проникнуть в зону ответственности бойцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист двигался по лесистой местности и сразу был поражен ударным беспилотником.

Во время попытки бегства от БПЛА захватчик упал, а пилоты, воспользовавшись моментом, нанесли удар и ликвидировали его.

Кадры боевой работы опубликовал Роберт Бровди (Мадяр) в своем Telegram-канале.

