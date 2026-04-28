Пилоты бригады "Скиф" уничтожили склад артиллерийских боеприпасов и поразили оккупантов в дренажной трубе. ВИДЕО
Операторы БПЛА 5-й Слобожанской бригады "Скиф" Национальной гвардии Украины обнаружили и уничтожили склад с артиллерийскими боеприпасами оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, параллельно с этим пилоты нанесли удары по укрытиям и живой силе противника, которая скрывалась в дренажной трубе на Южно-Слобожанском направлении.
Кадры опубликованы в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
