Пилоты бригады "Скиф" уничтожили склад артиллерийских боеприпасов и поразили оккупантов в дренажной трубе. ВИДЕО

Операторы БПЛА 5-й Слобожанской бригады "Скиф" Национальной гвардии Украины обнаружили и уничтожили склад с артиллерийскими боеприпасами оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, параллельно с этим пилоты нанесли удары по укрытиям и живой силе противника, которая скрывалась в дренажной трубе на Южно-Слобожанском направлении.

Кадры опубликованы в соцсетях.

