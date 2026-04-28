Пилоты батальона SIGNUM двумя FPV-дронами поразили российского пилота БПЛА. ВИДЕО
Бойцы батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады нанесли удары по местам запуска российских БПЛА и укрытиям противника на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы в очередной раз обнаружили точку запуска дронов противника вместе с пилотом и ликвидировали ее.
Два FPV-дрона попали в российского оператора сразу после запуска им БПЛА.
Также операторы поразили 16 укрытий противника.
Відповідь ШІ
окупанти на фронті використовують інтернет переважно через кілька технічних рішень, що дозволяє їм підтримувати зв'язок та керувати дронами, незважаючи на умови бойових дій. Основні джерела:
Супутниковий інтернет Starlink:Росія активно використовує термінали, що закуповуються через треті країни або посередників, попри заборони компанії https://www.spacex.com/ SpaceX. Це один із найстабільніших способів зв'язку, особливо в польових умовах.Військові супутникові системи РФ: Використання власних російських систем супутникового зв'язку (наприклад, https://gonets.ru/ «Гонец») для передачі даних у закритих мережах.Мобільний інтернет та "ловіння" мережі:Свої мережі: У прифронтових зонах окупанти розгортають мобільні вишки, що працюють у форматі 3G/4G.Роумінг/захоплення: Часто вони використовують смартфони, які намагаються підключитися до українських операторів, або ж встановлюють власні SIM-картки у вишки, що залишилися.Спеціалізовані засоби зв'язку та радіомості: Військові підрозділи створюють власні закриті локальні мережі (LAN) за допомогою потужних роутерів та антен, які передають інтернет на кілька кілометрів від стаціонарних точок.Китайські супутникові технології: Використання аналогів Starlink від китайських виробників, які значно простіше придбати на міжнародних ринках.
Зазначимо, що окупанти також намагаються «заглушити» український зв'язок, одночасно забезпечуючи свій за допомогою портативних станцій https://www.mil.gov.ua/ РЕБ.