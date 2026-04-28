Пілоти батальйону SIGNUM двома FPV-дронами уразили російського пілота БпЛА. ВIДЕО

Воїни батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади завдали ударів по місцю запуску російських БпЛА та укриттях противника на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці вкотре виявили точку запуску дронів ворога разом із пілотом та ліквідували його.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Два FPV-дрони влучили у російського оператора одразу після запуску ним БпЛА.

Також оператори уразили 16 укриттів противника.

