Пілоти батальйону SIGNUM двома FPV-дронами уразили російського пілота БпЛА. ВIДЕО
Воїни батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади завдали ударів по місцю запуску російських БпЛА та укриттях противника на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці вкотре виявили точку запуску дронів ворога разом із пілотом та ліквідували його.
Два FPV-дрони влучили у російського оператора одразу після запуску ним БпЛА.
Також оператори уразили 16 укриттів противника.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відповідь ШІ
окупанти на фронті використовують інтернет переважно через кілька технічних рішень, що дозволяє їм підтримувати зв'язок та керувати дронами, незважаючи на умови бойових дій. Основні джерела:
Супутниковий інтернет Starlink:Росія активно використовує термінали, що закуповуються через треті країни або посередників, попри заборони компанії https://www.spacex.com/ SpaceX. Це один із найстабільніших способів зв'язку, особливо в польових умовах.Військові супутникові системи РФ: Використання власних російських систем супутникового зв'язку (наприклад, https://gonets.ru/ «Гонец») для передачі даних у закритих мережах.Мобільний інтернет та "ловіння" мережі:Свої мережі: У прифронтових зонах окупанти розгортають мобільні вишки, що працюють у форматі 3G/4G.Роумінг/захоплення: Часто вони використовують смартфони, які намагаються підключитися до українських операторів, або ж встановлюють власні SIM-картки у вишки, що залишилися.Спеціалізовані засоби зв'язку та радіомості: Військові підрозділи створюють власні закриті локальні мережі (LAN) за допомогою потужних роутерів та антен, які передають інтернет на кілька кілометрів від стаціонарних точок.Китайські супутникові технології: Використання аналогів Starlink від китайських виробників, які значно простіше придбати на міжнародних ринках.
Зазначимо, що окупанти також намагаються «заглушити» український зв'язок, одночасно забезпечуючи свій за допомогою портативних станцій https://www.mil.gov.ua/ РЕБ.