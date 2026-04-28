Пілоти бригади "Скіф" знищили склад артилерійських боєприпасів та уразили окупантів у дренажній трубі. ВIДЕО

Оператори БпЛА 5-ї Слобожанської бригади "Скіф" Національної гвардії України виявили та знищили склад з артилерійськими боєприпасами окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, також паралельно з цим пілоти завдали ударів по укриттях та живій силі противника, яка ховалася у дренажній трубі на Південно-Слобожанському напрямку.

