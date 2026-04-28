Пілоти бригади "Скіф" знищили склад артилерійських боєприпасів та уразили окупантів у дренажній трубі. ВIДЕО
Оператори БпЛА 5-ї Слобожанської бригади "Скіф" Національної гвардії України виявили та знищили склад з артилерійськими боєприпасами окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, також паралельно з цим пілоти завдали ударів по укриттях та живій силі противника, яка ховалася у дренажній трубі на Південно-Слобожанському напрямку.
Кадри опубліковані у соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
