Дронарі 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ударним дроном підсмажили окупанта серед хащів. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" виявили окупанта, який намагався непомітно просочитися у смузі відповідальності бійців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист рухався лісистою місцевістю та одразу був уражений ударним безпілотником.
Під час спроби втечі від БпЛА загарбник впав, а пілоти, скориставшись моментом, завдали удару та ліквідували його.
Кадри бойової роботи опублікував Роберт Бровді (Мадяр) у своєму телеграм-каналі.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З.І. Кацапи,коли чуєте звук дрона-бистро скидайте з себе броніки та інші лахи-вони вам уже не допоможуть,а тваринкам потім своїми лапками незручно з вас їх знімать.