Дронарі 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ударним дроном підсмажили окупанта серед хащів. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" виявили окупанта, який намагався непомітно просочитися у смузі відповідальності бійців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист рухався лісистою місцевістю та одразу був уражений ударним безпілотником.

Під час спроби втечі від БпЛА загарбник впав, а пілоти, скориставшись моментом, завдали удару та ліквідували його.

Кадри бойової роботи опублікував Роберт Бровді (Мадяр) у своєму телеграм-каналі.

