Окупант марно ховався у трубі під дорогою, тому що був ліквідований бійцями підрозділу "Фенікс". ВIДЕО
Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" виявили та уразили російського військового, який намагався сховатися у дренажній трубі під дорогою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як український дрон залітає у трубу під дорогою та фіксує окупанта, який стоїть у воді.
Цей момент став останнім для загарбника.
Торецький напрямок
За даними підрозділу, на Торецькому напрямку російська піхота намагається просуватися, використовуючи укриття у вигляді дерев, кущів, погодних умов і артилерійського вогню.
"Втім, для наших пілотів не існує неможливого: у будь-яку погоду разом з піхотою ми нищимо ворожі гармати, знищуємо логістичні шляхи й бронетехніку. І хоч де б заховався ворог, ми його дістаємо усюди. Навіть по пояс у воді під мостом", - зазначили бійці підрозділу "Феніксі".
