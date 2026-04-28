Окупант марно ховався у трубі під дорогою, тому що був ліквідований бійцями підрозділу "Фенікс". ВIДЕО

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" виявили та уразили російського військового, який намагався сховатися у дренажній трубі під дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як український дрон залітає у трубу під дорогою та фіксує окупанта, який стоїть у воді.

Цей момент став останнім для загарбника.

Торецький напрямок

За даними підрозділу, на Торецькому напрямку російська піхота намагається просуватися, використовуючи укриття у вигляді дерев, кущів, погодних умов і артилерійського вогню.

"Втім, для наших пілотів не існує неможливого: у будь-яку погоду разом з піхотою ми нищимо ворожі гармати, знищуємо логістичні шляхи й бронетехніку. І хоч де б заховався ворог, ми його дістаємо усюди. Навіть по пояс у воді під мостом", - зазначили бійці підрозділу "Феніксі".

Пішла московита душа за димом… Орчихам свято, нова свайба, новий члєн для їх кружка *********…, хто на новенькава ???
29.04.2026 01:24 Відповісти
У сильну відлигу, взимку, сніг осідає. І витаюють мишині ходи, в товщі снігу, та стают "траншеями". І саме так метаються, по них, миші, при наближенні людини...
29.04.2026 07:06
 
 