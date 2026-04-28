Оккупант тщетно прятался в трубе под дорогой, потому что был ликвидирован бойцами подразделения "Феникс". ВИДЕО
Пилоты пограничного подразделения "Феникс" обнаружили и поразили российского военного, пытавшегося спрятаться в дренажной трубе под дорогой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как украинский дрон залетает в трубу под дорогой и фиксирует оккупанта, стоящего в воде.
Этот момент стал последним для захватчика.
Торецкое направление
По данным подразделения, на Торецком направлении российская пехота пытается продвигаться, используя укрытие в виде деревьев, кустов, погодных условий и артиллерийского огня.
"Впрочем, для наших пилотов нет ничего невозможного: в любую погоду вместе с пехотой мы уничтожаем вражеские орудия, логистические пути и бронетехнику. И где бы ни спрятался враг, мы его достаем везде. Даже по пояс в воде под мостом", — отметили бойцы подразделения "Феникс".
