Пилоты подразделения SIGNUM уничтожили 23 российских беспилотника. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM провели масштабную операцию по очистке воздушного пространства от вражеских средств разведки и поражения. Как сообщает Цензор.НЕТ, за одну смену украинским защитникам удалось сбить сразу 23 российских беспилотника авиационного типа.
Поражение целей происходило в ночное время, что подчеркивает высокую техническую оснащенность и мастерство операторов подразделения.
Список уничтоженной техники оккупантов:
Supercam - 11 единиц;
Zala - 5 единиц;
"Орлан" - 3 единицы;
КВО - 3 единицы;
"Ланцет" - 1 единица (ударный БПЛА).
