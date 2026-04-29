Пилоты подразделения SIGNUM уничтожили 23 российских беспилотника. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM провели масштабную операцию по очистке воздушного пространства от вражеских средств разведки и поражения. Как сообщает Цензор.НЕТ, за одну смену украинским защитникам удалось сбить сразу 23 российских беспилотника авиационного типа.

Поражение целей происходило в ночное время, что подчеркивает высокую техническую оснащенность и мастерство операторов подразделения.

Список уничтоженной техники оккупантов:

Supercam - 11 единиц;

Zala - 5 единиц;

"Орлан" - 3 единицы;

КВО - 3 единицы;

"Ланцет" - 1 единица (ударный БПЛА).

