Пилоты подразделения SIGNUM уничтожили 23 российских беспилотника. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM провели масштабную операцию по очистке воздушного пространства от вражеских средств разведки и поражения. Как сообщает Цензор.НЕТ, за одну смену украинским защитникам удалось сбить сразу 23 российских беспилотника авиационного типа.

Поражение целей происходило в ночное время, что подчеркивает высокую техническую оснащенность и мастерство операторов подразделения.

Список уничтоженной техники оккупантов:

  • Supercam - 11 единиц;

  • Zala - 5 единиц;

  • "Орлан" - 3 единицы;

  • КВО - 3 единицы;

  • "Ланцет" - 1 единица (ударный БПЛА).

