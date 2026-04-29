Пілоти підрозділу SIGNUM знищили 23 російські безпілотники. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM провели масштабну операцію із зачистки повітряного простору від ворожих засобів розвідки та ураження. Як повідомляє Цензор.НЕТ, за одну зміну українським захисникам вдалося приземлити одразу 23 російські безпілотники літакового типу.

Ураження цілей відбувалося в нічний час, що підкреслює високу технічну оснащеність та майстерність операторів підрозділу.

Список знищеної техніки окупантів:

Supercam — 11 одиниць;

Zala — 5 одиниць;

Орлан — 3 одиниці;

КВО — 3 одиниці;

Ланцет — 1 одиниця (ударний БпЛА).

