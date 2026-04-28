УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11976 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських безпілотників Індустрія дронів
5 062 3

Оператор зенітного дрона дистанційно збиває "Шахед" під схвальні вигуки українських піхотинців: "А ось і наша пташечка! Давай!". ВIДЕО

Індустрія дронів

Бійці протиповітряної оборони 3-го армійського корпусу продемонстрували високу ефективність у відбитті повітряних атак ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїнам підрозділу "Аквіла", що працюють у першому ешелоні ППО країни, вдалося зафіксувати знищення ворожого "шахеда" одночасно з двох ракурсів.

На оприлюднених кадрах видно процес полювання на далекобійний БпЛА рф: дрон відображається як на моніторах операторів системи виявлення, так і безпосередньо в об’єктиві бійців на передньому краї в момент ураження.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Збити далекобійний БпЛА рф - це ох#єнно. Та ще крутіше, коли твою роботу і захист бачать ті, кого ти прикриваєш!", - зазначають захисники.

Дивіться: Дронарі спецзагону "Крила ОМЕГИ" збили 5 "Шахедів" і "Герберу" під час нічної атаки на Одещину. ВIДЕО

Також дивіться: Екіпаж "Ріко" 92-ї бригади збив 7 "Шахедів" за 3 години бойової роботи. ВIДЕО

Автор: 

ППО (4067) Шахед (2147) Третій армійський корпус (122)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарно... Атака знизу-ззаду... Там точно не ставлять оптичну камеру...
показати весь коментар
28.04.2026 12:21 Відповісти
Військовий блогер Ауслендер розповідає, що неочікувано зросла доля втрат ЦАХАЛУ у Лівані через атаки фпв-дронів Хезболи, особливо фпв з оптоволоконним каналом. Можна не сумніватися, що Хезбола, крім фпв-дронів, отримує від рашистів кваліфіковану методичну допомогу, Бо тактика атак схожа на ту, яка застосовується рашистами в Україні.
Фпв-дрони Хезболи атакують бронетехніку, гелікоптери та інші обʼєкти ЦАХАЛ, зокрема евакуаційні групи під час евакуації поранених. Ізраїль оснастив штурмові гвинтівки частини піхотинців ШІ-прицілами (ціна прицілу порядку сотен тисяч доларів), які дозволяють швидко і точно наводити зброю для ураження фпв-дрону одним пострілом. Але через дефіцит і недостатню експлуатаційну надійність прицілу (вплив кліматичних факторів та умов бою) військові Ізраїлю дуже зацікавлені у використанні саме досвіду ЗСУ з протидії атакам дронів, прагнуть співпраці... Це мабуть добре, що наш досвід, за який сплачено життями наших воїнів, виявився цінним для високотехнологічних армій. Не маю сумнівів, що і для Сил оборони України в Ізраїля знайдеться чимало засобів і досвіду їх застосування для збереження життя наших військових і цивільних від атак рашистів.
показати весь коментар
28.04.2026 13:20 Відповісти
Хто окупант з них?
показати весь коментар
28.04.2026 17:39 Відповісти
 
 