Оператор зенітного дрона дистанційно збиває "Шахед" під схвальні вигуки українських піхотинців: "А ось і наша пташечка! Давай!". ВIДЕО

Індустрія дронів

Бійці протиповітряної оборони 3-го армійського корпусу продемонстрували високу ефективність у відбитті повітряних атак ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїнам підрозділу "Аквіла", що працюють у першому ешелоні ППО країни, вдалося зафіксувати знищення ворожого "шахеда" одночасно з двох ракурсів.

На оприлюднених кадрах видно процес полювання на далекобійний БпЛА рф: дрон відображається як на моніторах операторів системи виявлення, так і безпосередньо в об’єктиві бійців на передньому краї в момент ураження.

"Збити далекобійний БпЛА рф - це ох#єнно. Та ще крутіше, коли твою роботу і захист бачать ті, кого ти прикриваєш!", - зазначають захисники.

