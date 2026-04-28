Оператор зенітного дрона дистанційно збиває "Шахед" під схвальні вигуки українських піхотинців: "А ось і наша пташечка! Давай!". ВIДЕО
Індустрія дронів
Бійці протиповітряної оборони 3-го армійського корпусу продемонстрували високу ефективність у відбитті повітряних атак ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїнам підрозділу "Аквіла", що працюють у першому ешелоні ППО країни, вдалося зафіксувати знищення ворожого "шахеда" одночасно з двох ракурсів.
На оприлюднених кадрах видно процес полювання на далекобійний БпЛА рф: дрон відображається як на моніторах операторів системи виявлення, так і безпосередньо в об’єктиві бійців на передньому краї в момент ураження.
"Збити далекобійний БпЛА рф - це ох#єнно. Та ще крутіше, коли твою роботу і захист бачать ті, кого ти прикриваєш!", - зазначають захисники.
Фпв-дрони Хезболи атакують бронетехніку, гелікоптери та інші обʼєкти ЦАХАЛ, зокрема евакуаційні групи під час евакуації поранених. Ізраїль оснастив штурмові гвинтівки частини піхотинців ШІ-прицілами (ціна прицілу порядку сотен тисяч доларів), які дозволяють швидко і точно наводити зброю для ураження фпв-дрону одним пострілом. Але через дефіцит і недостатню експлуатаційну надійність прицілу (вплив кліматичних факторів та умов бою) військові Ізраїлю дуже зацікавлені у використанні саме досвіду ЗСУ з протидії атакам дронів, прагнуть співпраці... Це мабуть добре, що наш досвід, за який сплачено життями наших воїнів, виявився цінним для високотехнологічних армій. Не маю сумнівів, що і для Сил оборони України в Ізраїля знайдеться чимало засобів і досвіду їх застосування для збереження життя наших військових і цивільних від атак рашистів.