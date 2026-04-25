Евакуація під обстрілами: на Лиманщині евакуювали цивільних за допомогою наземного робота. ВIДЕО

Бійці 60-ї ОМБр врятували 77-річну жінку із сірої зони, використавши роботизований комплекс. Операція тривала кілька годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Третій армійський корпус.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними військових, літню жінку виявили пілоти підрозділу під час руху прострілюваною дорогою в зоні бойових дій.

"Без надії вижити вона йшла крізь вирви від снарядів і тіла односельців - допоки за нею не прибув робот", - йдеться в повідомленні.

До операції залучили бійців роти безпілотних наземних систем "Cerberus", які використали наземний роботизований комплекс для евакуації. Щоб не налякати жінку, робот накрили ковдрою з написом: "Бабуся, сідай!".

Паралельно ще трьох цивільних, які виходили пішки, дрони супроводжували до точки евакуації. Після цього їх доставили бронеавтомобілем бійці 1-го механізованого батальйону 1-й механізований батальйон 60-ї ОМБр та передали Патронатній службі Янголи Трійки.

У військових повідомляють, що вся операція тривала близько чотирьох годин і проводилась під постійною загрозою обстрілів.

Евакуйованій жінці 77 років. 53 роки вона прожила у власному будинку, який був зруйнований під час бойових дій.

У Третій армійський корпус закликають мешканців прифронтових територій не зволікати з евакуацією.

"Евакуюйтеся завчасно, щоб зберегти найцінніше - життя", - наголошують у корпусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З Дружківки евакуювали 25 людей, серед них 7 маломобільних, – ДСНС закликає не зволікати з виїздом. ВIДЕО