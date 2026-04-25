Евакуація під обстрілами: на Лиманщині евакуювали цивільних за допомогою наземного робота. ВIДЕО

Бійці 60-ї ОМБр врятували 77-річну жінку із сірої зони, використавши роботизований комплекс. Операція тривала кілька годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Третій армійський корпус.

За даними військових, літню жінку виявили пілоти підрозділу під час руху прострілюваною дорогою в зоні бойових дій.

"Без надії вижити вона йшла крізь вирви від снарядів і тіла односельців - допоки за нею не прибув робот", - йдеться в повідомленні.

До операції залучили бійців роти безпілотних наземних систем "Cerberus", які використали наземний роботизований комплекс для евакуації. Щоб не налякати жінку, робот накрили ковдрою з написом: "Бабуся, сідай!".

Паралельно ще трьох цивільних, які виходили пішки, дрони супроводжували до точки евакуації. Після цього їх доставили бронеавтомобілем бійці 1-го механізованого батальйону 1-й механізований батальйон 60-ї ОМБр та передали Патронатній службі Янголи Трійки.

У військових повідомляють, що вся операція тривала близько чотирьох годин і проводилась під постійною загрозою обстрілів.

Евакуйованій жінці 77 років. 53 роки вона прожила у власному будинку, який був зруйнований під час бойових дій.

У Третій армійський корпус закликають мешканців прифронтових територій не зволікати з евакуацією.

"Евакуюйтеся завчасно, щоб зберегти найцінніше - життя", - наголошують у корпусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З Дружківки евакуювали 25 людей, серед них 7 маломобільних, – ДСНС закликає не зволікати з виїздом. ВIДЕО

Цивільні, аж до цього часу чекали на прихід ґвалтівників з мордора чи мішєбратіяв????? Шмигаль з верещук та купою держсекретарів з КМУ, ЦОВВ та РНБОУ, і шатли ж підготували для них…????
25.04.2026 14:45 Відповісти
Велика подяка нашим козакам!
Добре що є такі НРК - і бабусю спасли і воїни цілі.

Цей приклад показує за що воює Україна - ЗА ЛЮДЕЙ, а не за "величь и царя" як на болотах.
25.04.2026 14:52 Відповісти
Картинка щемлива. Але чи варто цивільним доводити ситуацію до такого вже практично абсурду?Ця бабка місяцями ігнорувала заклики до евакуації. Не знаю, як відноситись. Чого вона чекала і головне кого?
25.04.2026 15:20 Відповісти
А куди б ти пішов у свої 77м інвалід з власного будинку у якому прожив майже все життя?
25.04.2026 15:26 Відповісти
 
 