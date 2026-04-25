Эвакуация под обстрелами: в Лиманском районе эвакуировали гражданских с помощью наземного робота. ВИДЕО

Бойцы 60-й ОМБр спасли 77-летнюю женщину из "серой зоны", использовав роботизированный комплекс. Операция длилась несколько часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Третий армейский корпус.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным военных, пожилую женщину обнаружили пилоты подразделения во время движения по простреленной дороге в зоне боевых действий.

"Без надежды выжить она шла через воронки от снарядов и тела односельчан - пока за ней не прибыл робот", - говорится в сообщении.

К операции привлекли бойцов роты беспилотных наземных систем "Cerberus", которые использовали наземный роботизированный комплекс для эвакуации. Чтобы не напугать женщину, робота накрыли одеялом с надписью: "Бабушка, садись!".

Параллельно еще троих гражданских, которые выходили пешком, дроны сопровождали до точки эвакуации. После этого их доставили бронеавтомобилем бойцы 1-го механизированного батальона 60-й ОМБр и передали Патронатной службе "Ангелы Троицы".

У военных сообщают, что вся операция длилась около четырех часов и проводилась под постоянной угрозой обстрелов.

Эвакуированной женщине 77 лет. 53 года она прожила в собственном доме, который был разрушен во время боевых действий.

В Третьем армейском корпусе призывают жителей прифронтовых территорий не медлить с эвакуацией.

"Эвакуируйтесь заблаговременно, чтобы сохранить самое ценное - жизнь", - подчеркивают в корпусе.

