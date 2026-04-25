Эвакуация под обстрелами: в Лиманском районе эвакуировали гражданских с помощью наземного робота. ВИДЕО
Бойцы 60-й ОМБр спасли 77-летнюю женщину из "серой зоны", использовав роботизированный комплекс. Операция длилась несколько часов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Третий армейский корпус.
По данным военных, пожилую женщину обнаружили пилоты подразделения во время движения по простреленной дороге в зоне боевых действий.
"Без надежды выжить она шла через воронки от снарядов и тела односельчан - пока за ней не прибыл робот", - говорится в сообщении.
К операции привлекли бойцов роты беспилотных наземных систем "Cerberus", которые использовали наземный роботизированный комплекс для эвакуации. Чтобы не напугать женщину, робота накрыли одеялом с надписью: "Бабушка, садись!".
Параллельно еще троих гражданских, которые выходили пешком, дроны сопровождали до точки эвакуации. После этого их доставили бронеавтомобилем бойцы 1-го механизированного батальона 60-й ОМБр и передали Патронатной службе "Ангелы Троицы".
У военных сообщают, что вся операция длилась около четырех часов и проводилась под постоянной угрозой обстрелов.
Эвакуированной женщине 77 лет. 53 года она прожила в собственном доме, который был разрушен во время боевых действий.
В Третьем армейском корпусе призывают жителей прифронтовых территорий не медлить с эвакуацией.
"Эвакуируйтесь заблаговременно, чтобы сохранить самое ценное - жизнь", - подчеркивают в корпусе.
Добре що є такі НРК - і бабусю спасли і воїни цілі.
Цей приклад показує за що воює Україна - ЗА ЛЮДЕЙ, а не за "величь и царя" як на болотах.