Эвакуация под обстрелами: в Лиманском районе эвакуировали гражданских с помощью наземного робота. ВИДЕО

Бойцы 60-й ОМБр спасли 77-летнюю женщину из "серой зоны", использовав роботизированный комплекс. Операция длилась несколько часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Третий армейский корпус.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным военных, пожилую женщину обнаружили пилоты подразделения во время движения по простреленной дороге в зоне боевых действий.

"Без надежды выжить она шла через воронки от снарядов и тела односельчан - пока за ней не прибыл робот", - говорится в сообщении.

К операции привлекли бойцов роты беспилотных наземных систем "Cerberus", которые использовали наземный роботизированный комплекс для эвакуации. Чтобы не напугать женщину, робота накрыли одеялом с надписью: "Бабушка, садись!".

Параллельно еще троих гражданских, которые выходили пешком, дроны сопровождали до точки эвакуации. После этого их доставили бронеавтомобилем бойцы 1-го механизированного батальона 60-й ОМБр и передали Патронатной службе "Ангелы Троицы".

У военных сообщают, что вся операция длилась около четырех часов и проводилась под постоянной угрозой обстрелов.

Эвакуированной женщине 77 лет. 53 года она прожила в собственном доме, который был разрушен во время боевых действий.

В Третьем армейском корпусе призывают жителей прифронтовых территорий не медлить с эвакуацией.

"Эвакуируйтесь заблаговременно, чтобы сохранить самое ценное - жизнь", - подчеркивают в корпусе.

Цивільні, аж до цього часу чекали на прихід ґвалтівників з мордора чи мішєбратіяв????? Шмигаль з верещук та купою держсекретарів з КМУ, ЦОВВ та РНБОУ, і шатли ж підготували для них…????
25.04.2026 14:45 Ответить
Велика подяка нашим козакам!
Добре що є такі НРК - і бабусю спасли і воїни цілі.

Цей приклад показує за що воює Україна - ЗА ЛЮДЕЙ, а не за "величь и царя" як на болотах.
25.04.2026 14:52 Ответить
Картинка щемлива. Але чи варто цивільним доводити ситуацію до такого вже практично абсурду?Ця бабка місяцями ігнорувала заклики до евакуації. Не знаю, як відноситись. Чого вона чекала і головне кого?
25.04.2026 15:20 Ответить
А куди б ти пішов у свої 77м інвалід з власного будинку у якому прожив майже все життя?
25.04.2026 15:26 Ответить
 
 