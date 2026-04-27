Україна вдвічі збільшила постачання дронів-перехоплювачів для ППО, - Федоров
Індустрія дронів
Міністерство оборони України суттєво наростило постачання дронів-перехоплювачів для "малої" ППО. Від початку 2026 року військо вже отримало вдвічі більше таких засобів, ніж за весь минулий рік, а їх ефективність підтверджується тисячами збитих ворожих цілей.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Міноборони продовжує системно нарощувати постачання дронів-перехоплювачів для посилення захисту неба за допомогою "малої" ППО. З початку 2026 року за контрактами Агенції оборонних закупівель ДОТ військо отримало вдвічі більше таких засобів, ніж за весь 2025 рік", - ідеться в повідомленні.
Постачання дронів-перехоплювачів забезпечуємо через кілька каналів:
- прямі закупівлі за контрактами АОЗ ДОТ;
- програму Армія дронів.Бонус;
- маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.
Використання різних підходів дає змогу гарантувати безперервність постачання та паралельно масштабувати його обсяги.
Ці дрони вже довели свою ефективність у бойових умовах і суттєво посилили протиповітряну оборону. Вони зменшують навантаження на ракетну ППО, даючи змогу зосередити її ресурси на протидії ворожим ракетам.
Протишахедні дрони є технологічною відповіддю ворогу. Вони в сотні разів дешевші за ракетні системи та в десятки разів дешевші за шахеди, що дає змогу максимально ефективно використовувати бюджетні ресурси.
Результат уже відчутний: у березні дрони-перехоплювачі збили рекордні 33 000+ ворожих БпЛА різного типу.
Продовжуємо масштабувати постачання.
Захист неба — одне з ключових завдань, визначених Президентом у межах стратегії оборони. Для цього вперше в структурі Повітряних сил створено командування "малої" ППО, яке посилює захист неба завдяки дронам-перехоплювачам.
"Наше завдання — забезпечити стабільне постачання перехоплювачів у військо та захист українців від атак шахедів", - наголосив Федоров.
