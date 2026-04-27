Україна вдвічі збільшила постачання дронів-перехоплювачів для ППО, - Федоров

Український дрон-перехоплювач UEB-1 від OSIRIS AI

Міністерство оборони України суттєво наростило постачання дронів-перехоплювачів для "малої" ППО. Від початку 2026 року військо вже отримало вдвічі більше таких засобів, ніж за весь минулий рік, а їх ефективність підтверджується тисячами збитих ворожих цілей.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Міноборони продовжує системно нарощувати постачання дронів-перехоплювачів для посилення захисту неба за допомогою "малої" ППО. З початку 2026 року за контрактами Агенції оборонних закупівель ДОТ військо отримало вдвічі більше таких засобів, ніж за весь 2025 рік", - ідеться в повідомленні.

Постачання дронів-перехоплювачів забезпечуємо через кілька каналів:

  •  прямі закупівлі за контрактами АОЗ ДОТ;
  • програму Армія дронів.Бонус;
  • маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Використання різних підходів дає змогу гарантувати безперервність постачання та паралельно масштабувати його обсяги.

Ці дрони вже довели свою ефективність у бойових умовах і суттєво посилили протиповітряну оборону. Вони зменшують навантаження на ракетну ППО, даючи змогу зосередити її ресурси на протидії ворожим ракетам.

Протишахедні дрони є технологічною відповіддю ворогу. Вони в сотні разів дешевші за ракетні системи та в десятки разів дешевші за шахеди, що дає змогу максимально ефективно використовувати бюджетні ресурси.

Результат уже відчутний: у березні дрони-перехоплювачі збили рекордні 33 000+ ворожих БпЛА різного типу.

Продовжуємо масштабувати постачання.

Захист неба — одне з ключових завдань, визначених Президентом у межах стратегії оборони. Для цього вперше в структурі Повітряних сил створено командування "малої" ППО, яке посилює захист неба завдяки дронам-перехоплювачам.

"Наше завдання — забезпечити стабільне постачання перехоплювачів у військо та захист українців від атак шахедів", - наголосив Федоров.

Топ коментарі
Щось бреше Федоров,кажучи що вдвічі збільшили постачання дронів-перехоплювачив.Питання кому?До збільшення не збивалось в середньому 20-25 ударних БПЛА так і після збільшення така ж кількість не збивається.Розумієсо що не існує ППО яка працює на 100%,але після збільшення постачання повинно було зменшитись кількість незбитих.
27.04.2026 21:25 Відповісти
Арабам?
27.04.2026 21:15 Відповісти
Скільки міністрів помінялось, але всі про все співають одну і ту ж пісеньку - "Збільшили в два рази"
27.04.2026 21:36 Відповісти
А ППО про це знають?
27.04.2026 22:20 Відповісти
Знають і збивають, на власні очі бачив.
28.04.2026 00:09 Відповісти
Процент який ?повідай....в то може всі сліпі один ти зрячий
28.04.2026 02:52 Відповісти
Те що я бачив було два з двох, пускали з повітряного носія.
Як що ти не хочеш крім любої зрадоньки нічого бачити я тобі нічим допомогти не можу
28.04.2026 09:00 Відповісти
Нахера оце п#здіт# таке.....ми ж вживу це бачимо кожен десь...зранку до вечора....стріляють з чого попало ,але ця херня летить далі неушкоджена,тому що навіть тепловізорів не мають вогневі групи...на 5 рік війни...суки брехливі..
28.04.2026 02:50 Відповісти
Подивіться локальний відтинок фронту - Сумщину. Кожний день і ніч десятки влучань різних типів шахедов, гербер, молній. Частково звичайно збивають і дрони перехоплювачі з'явились, але їх явно недостатньо. І недостатньо тих хто вміє ними керувати. Статистика вражень тут явно інша.
28.04.2026 07:15 Відповісти
 
 