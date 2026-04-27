Поставлено завдання міністру оборони та Генштабу – мінімум 50 тис. НРК на цей рік, - Зеленський

Індустрія дронів

Обсяги виробництва та постачання наземних роботизованих комплексів для війська повинні бути збільшені. Наразі є завдання міністру оборони і Генеральному штабу – як мінімум 50 тисяч НРК на цей рік.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Збільшення виробництва НРК

"На цей рік уже законтрактовано обсяг більш ніж удвічі – у порівнянні з минулим роком. І це рівень, який точно має бути ще більшим. Є завдання міністру оборони України і Генеральному штабу – як мінімум 50 тисяч НРК на цей рік. Мають усі розуміти: це захист життя. Логістика на фронті, евакуація поранених, бойові завдання – зараз максимально активно розвивається застосування саме НРК. Так і має бути", - сказав глава держави.

Протибалістичні засоби

Нагадаємо, що також у зверненні Зеленський повідомив, що Україна активно шукає шляхи забезпечення протибалістичних засобів та інших засобів протиракетної оборони.

