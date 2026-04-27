Поставлено завдання міністру оборони та Генштабу – мінімум 50 тис. НРК на цей рік, - Зеленський
Індустрія дронів
Обсяги виробництва та постачання наземних роботизованих комплексів для війська повинні бути збільшені. Наразі є завдання міністру оборони і Генеральному штабу – як мінімум 50 тисяч НРК на цей рік.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Збільшення виробництва НРК
"На цей рік уже законтрактовано обсяг більш ніж удвічі – у порівнянні з минулим роком. І це рівень, який точно має бути ще більшим. Є завдання міністру оборони України і Генеральному штабу – як мінімум 50 тисяч НРК на цей рік. Мають усі розуміти: це захист життя. Логістика на фронті, евакуація поранених, бойові завдання – зараз максимально активно розвивається застосування саме НРК. Так і має бути", - сказав глава держави.
Протибалістичні засоби
Нагадаємо, що також у зверненні Зеленський повідомив, що Україна активно шукає шляхи забезпечення протибалістичних засобів та інших засобів протиракетної оборони.
Скажи їм Лідоре, щоб на 3000 Флвмінгіа більше випускали
Наступний рівень потужності - ставити завдання Сонцю всходити і заходити.
Завданя на 3.000 ракет,1 ГігаВат,1.000.000.000 дерев,1.000.000 дронів вже було!
І це тільки дорученя/завданя(плани) в числах.
Яка велич планів по роздачі завдань!
І яке жалюгідне виконая!
Чи усе ж таки Генштаб має повідомляти про потреби армії, а міністерство оборони шукати способи забезпечення цих потреб? За*бав цей дилетант - за 7 років так і не вивчив, хто і за що у державі відповідає.
А також тачанки та чумацьки вози