Поставлено завдання міністру оборони та Генштабу – мінімум 50 тис. НРК на цей рік, - Зеленський

Україна планує випустити 50 тисяч наземних дронів у 2026 році

Обсяги виробництва та постачання наземних роботизованих комплексів для війська повинні бути збільшені. Наразі є завдання міністру оборони і Генеральному штабу – як мінімум 50 тисяч НРК на цей рік.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Збільшення виробництва НРК

"На цей рік уже законтрактовано обсяг більш ніж удвічі – у порівнянні з минулим роком. І це рівень, який точно має бути ще більшим. Є завдання міністру оборони України і Генеральному штабу – як мінімум 50 тисяч НРК на цей рік. Мають усі розуміти: це захист життя. Логістика на фронті, евакуація поранених, бойові завдання – зараз максимально активно розвивається застосування саме НРК. Так і має бути", - сказав глава держави.

Протибалістичні засоби

Нагадаємо, що також у зверненні Зеленський повідомив, що Україна активно шукає шляхи забезпечення протибалістичних засобів та інших засобів протиракетної оборони.

Читайте також: Зеленський провів Ставку: масштабування НРК, захист проти балістичних загроз, стан економіки РФ

+30
Даже не представляю как они проедут через миллиард деревьев.
27.04.2026 20:42 Відповісти
+12
А, чого не мільйон, чи мільярд? Ішак, зазвичай, привик такими цифрами жонглювати.
27.04.2026 20:44 Відповісти
+10
Завдання і виконання різні речі,особливо,коли за невиконання ніякого покарання.Знову потужний пердь
27.04.2026 20:44 Відповісти
попереду підуть інженерні війська і розгороджувачі...
27.04.2026 20:45 Відповісти
сіліард не памятаю - мільон так - до початку війни. Потвм памятаю про мільон ФПВ за рік - зараз 6-7 мільонів в рік виконують ВПК
27.04.2026 20:58 Відповісти
Їх через дерева переправлять 1,5 млн дронів
27.04.2026 20:45 Відповісти
мульярд дерев з легкістю знесуть три тисячі Фламінгів.А потім вже й 50 тис.нрк проїдуть.
27.04.2026 20:50 Відповісти
Ну, по суті, "мільярдом дерев", уже зараз варто зайняться... І не тому, що "Блазню" так "приблазнилося"... Тисячі кілометрів лісосмуг, посаджених нашими бабусями та батьками (діди з фронту не повернулися), зараз знищені війною. А їх висаджували не "просто так", а для боротьби з суховіями, та для снігозатримання. Частково, перші паростки, на місці знищених дерев, проклюнуться вже через рік, після припинення там, бойових дій. Але це будуть "допоміжні" дерева другого ярусу - клен татарський, та біла акація... А треба висаджувать довготривалі породи... Наприклад, дуби та ясени... Вони, з часом, стануть основою цих лісосмуг... Тому вже зараз, у лісгоспах варто накопичувать посівний матеріал, і закладать плантації саджанців. Щоб, при з'явленні відповідних умов, розпочать відновлення загублених лісосмуг... А закінчиться війна - і за ліси взяться, можна буде...
27.04.2026 20:57 Відповісти
На місці колишнього Каховського водосховища станом на 2025-2026 роки вже виросло близько 40 мільярдів дерев......Бачите - все як обіцяв , навіть у 40 разів більше....
27.04.2026 21:16 Відповісти
Там виросли верби... Вони хороші у прибережній зоні. А що робить у сухому степу? Як дерево, верба значного господарського значення не має... Навіть на дрова... Навіть прислів'я є: "Козячий кожух, і вербові дрова - і смерть , готова...". Як будівельний матеріал - ніяка. Меблі - тільки лозові...
27.04.2026 21:37 Відповісти
І знову все в майбутньому часі....
27.04.2026 20:42 Відповісти
НРК теж ТЦК будуть мобілізовувати.
27.04.2026 20:44 Відповісти
Гуманоідне тцк.
27.04.2026 20:48 Відповісти
Якщо повторюватись,то лохторат може щось запідозрити
27.04.2026 20:46 Відповісти
Ці не запідозрять....хто сміється від 95 кварталу той невиліковний.....
28.04.2026 02:55 Відповісти
І що ніхто нічого не вкраде?
27.04.2026 20:45 Відповісти
Вже вкрали і списали на 50тис НРК
27.04.2026 20:50 Відповісти
тобто вже повинно було виготовлено 14 859 шт.
27.04.2026 20:46 Відповісти
Потужно
27.04.2026 20:46 Відповісти
де 3000 фламінгів за минулий 2025 рік Оманська Гнида ?
27.04.2026 20:48 Відповісти
Там де міндічі с цукерманами шурмами і
27.04.2026 21:21 Відповісти
Фінанси співають романси? Чи виділиш із резерву на дороги ?
27.04.2026 20:51 Відповісти
Поставил задание и пошел жарить шашлыки,а вы **...сь,как хотите,есть такая должность - постановщик заданий.
27.04.2026 20:53 Відповісти
И чтоб к утру был мост анжинерной работы и чтоб из хрусталя!
27.04.2026 20:53 Відповісти
новая зелёная прокладка зеленского-миндича
27.04.2026 20:56 Відповісти
А 3000 ракет куди дівати?
27.04.2026 20:56 Відповісти
Ну щоб без нього робили,це капець.Без нього ніхто,мабуть,не здатний щось робити,управляти,керувати.Дожились!
27.04.2026 20:56 Відповісти
Потужно! Весь нарід вірує!!
Скажи їм Лідоре, щоб на 3000 Флвмінгіа більше випускали
27.04.2026 20:57 Відповісти
27.04.2026 21:09 Відповісти
Ще наловлять,хіба це проблема.На першому місці освоєння 90 лярдів
27.04.2026 21:12 Відповісти
27.04.2026 21:22 Відповісти
Молодець який. 😁
Наступний рівень потужності - ставити завдання Сонцю всходити і заходити.
27.04.2026 21:26 Відповісти
Це відклав на 13 рік п'ятирічної каденціі.
27.04.2026 21:32 Відповісти
НРК ще не було. А що було?
Завданя на 3.000 ракет,1 ГігаВат,1.000.000.000 дерев,1.000.000 дронів вже було!
І це тільки дорученя/завданя(плани) в числах.
Яка велич планів по роздачі завдань!
І яке жалюгідне виконая!
27.04.2026 21:30 Відповісти
ЦІкаво, а це запишуть до того самого популісткого списку пустих обіцянок що і про зарплату вчителям 4 тис $ про безкоштовний смартфон кожному пенсіонеру, про 7 штук Фламінго кожну добу, і про мільярд дерев, і про закінчення війни шляхом "просто перестати стріляти", про зниження тарифів і все інше....? Чи це вже новий список? Чи пофігу ті списки, головне не зупинятись в обіцянках і надавати нові завдання космічного масштабу?
27.04.2026 21:32 Відповісти
Завдання поставив і вже маладєц.
27.04.2026 21:34 Відповісти
Казки вже були, але немає потужних заяв Шашличного про відповідальність Федорова, якщо він не виконає доручення
27.04.2026 21:37 Відповісти
А куди поділись попередні "завдання", які ніхто не виконав, і навіть не думав виконувати?
27.04.2026 21:38 Відповісти
Все жду когда он Киев в Старые Васюки переименует, а столицу перенесет в Кривой Рог.
27.04.2026 21:53 Відповісти
Полудурок зелений, це вони тобі повинні подати заявку - а ти забезпечити військових а не навпаки.
27.04.2026 22:06 Відповісти
А ці 50 тис. НРК Генеральний штаб по завданню президента має сам виробити?
Чи усе ж таки Генштаб має повідомляти про потреби армії, а міністерство оборони шукати способи забезпечення цих потреб? За*бав цей дилетант - за 7 років так і не вивчив, хто і за що у державі відповідає.
27.04.2026 22:34 Відповісти
Може це сердечники та інсультники-Ухилянти , посаджені на крісла з моторчиками ?
А також тачанки та чумацьки вози
28.04.2026 00:25 Відповісти
Це реально після мільярдного лісу, мігавата, 4 тисячі зелені зарплати вчителю, безкоштовного сматрфона кожному пенсіонеру, трьох тисяч ракет до кінця 2025 року... Який же молодець президент, пообіцяв і виконав буквально через місяць.
27.04.2026 23:13 Відповісти
А де 3000 фламінго?
27.04.2026 23:18 Відповісти
Поезд стой, раз-два.
28.04.2026 00:35 Відповісти
 
 