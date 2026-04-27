Активно шукаємо шляхи забезпечення антибалістики та інших засобів ППО проти ракет, - Зеленський

Україна активно шукає шляхи забезпечення протибалістичних засобів та інших засобів протиракетної оборони.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Глава держави зауважив, що війна в Ірані значно ускладнює постачання протиракет.

"Персональна відповідальність і наших дипломатів, і військового командування по своїй лінії, і всіх залучених урядовців за виконання тих обіцянок, які партнери вже дали. За минулий тиждень ми отримали три внески в програму PURL – від трьох країн Європи. Я хочу подякувати їм за це. У травні мають бути ще додаткові внески, я очікую на інформацію від українських послів, як вони працюють для цього", - сказав президент.

Власна антибалістична система

Водночас, за словами Зеленського, Україна працює і щодо альтернатив.

"Довгостроково, стратегічно в України повинна бути своя антибалістична система – наша власна або з тими партнерами, сильними партнерами, які реально готові працювати і які розуміють, що це за виклик. Росія не зменшує обертів своєї воєнної промисловості – тільки ми їх зменшуємо нашими українськими далекобійними санкціями. Ми активно працюємо і з партнерами, щоб і вони всіма методами обрізали постачання компонентів і станків для виробництва зброї в Росії. Але саме стратегічно має бути це завдання – своя антибалістика", - сказав президент.

Досягнення у виробництві зброї

"Україна вже досягла багато, і та зброя, яку ми виробляємо зараз, та зброя, яка реально впливає на ситуацію на фронті, – її в нас раніше не було. Зараз ми її робимо, і саме в тих обсягах, які потрібні. Це і мільйони дронів для фронту, і наші далекобійні дрони, і своя артилерія, і свої снаряди, які раніше не вироблялися. Результатом оборонного розвитку України повинен бути свій спектр ключової зброї та відповідні спільні виробництва, спільні програми з нашими партнерами", - додав глава держави.

