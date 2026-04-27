Активно шукаємо шляхи забезпечення антибалістики та інших засобів ППО проти ракет, - Зеленський

Україна активно шукає шляхи забезпечення протибалістичних засобів та інших засобів протиракетної оборони.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зауважив, що війна в Ірані значно ускладнює постачання протиракет.

"Персональна відповідальність і наших дипломатів, і військового командування по своїй лінії, і всіх залучених урядовців за виконання тих обіцянок, які партнери вже дали. За минулий тиждень ми отримали три внески в програму PURL – від трьох країн Європи. Я хочу подякувати їм за це. У травні мають бути ще додаткові внески, я очікую на інформацію від українських послів, як вони працюють для цього", - сказав президент.

Власна антибалістична система 

Водночас, за словами Зеленського, Україна працює і щодо альтернатив.

"Довгостроково, стратегічно в України повинна бути своя антибалістична система – наша власна або з тими партнерами, сильними партнерами, які реально готові працювати і які розуміють, що це за виклик. Росія не зменшує обертів своєї воєнної промисловості – тільки ми їх зменшуємо нашими українськими далекобійними санкціями. Ми активно працюємо і з партнерами, щоб і вони всіма методами обрізали постачання компонентів і станків для виробництва зброї в Росії. Але саме стратегічно має бути це завдання – своя антибалістика", - сказав президент.

Досягнення у виробництві зброї 

"Україна вже досягла багато, і та зброя, яку ми виробляємо зараз, та зброя, яка реально впливає на ситуацію на фронті, – її в нас раніше не було. Зараз ми її робимо, і саме в тих обсягах, які потрібні. Це і мільйони дронів для фронту, і наші далекобійні дрони, і своя артилерія, і свої снаряди, які раніше не вироблялися. Результатом оборонного розвитку України повинен бути свій спектр ключової зброї та відповідні спільні виробництва, спільні програми з нашими партнерами", - додав глава держави. 

ти ба як воно потужно та не кліпнувши оком ******* ... режисери в кремлі задоволені своїм акторішкою
27.04.2026 20:15
27.04.2026 20:15 Відповісти
Яке воно нікчемне. Тобі ніколи не пробачать прой.об широкомастабного вторгнення виродок кончаний
27.04.2026 20:16
27.04.2026 20:16 Відповісти
Пане ********** попробуйде по балістиці ******* потужною промовою або бруківкою,може не дякувати за підказку.
27.04.2026 20:15
27.04.2026 20:15 Відповісти
Шляхи анти КАБів не шукаєте Владимір Сцанич?
27.04.2026 20:13
27.04.2026 20:13 Відповісти
Шляхи искать не нужно,нужно обеспечивать страну оружием,а кто не справляется с обязанностями может поехать к миндичу в страну,где не дают восемь лет за антиукраинство.
27.04.2026 20:14
27.04.2026 20:14 Відповісти
27.04.2026 20:15 Відповісти
Пане ********** попробуйде по балістиці ******* потужною промовою або бруківкою,може не дякувати за підказку.
27.04.2026 20:15
27.04.2026 20:15 Відповісти
...або шашликами.
27.04.2026 20:38 Відповісти
Яке воно нікчемне. Тобі ніколи не пробачать прой.об широкомастабного вторгнення виродок кончаний
27.04.2026 20:16
27.04.2026 20:16 Відповісти
На КБ Південне активно пошукай,ішак. Тупо знущається, покидьок.
27.04.2026 20:19
27.04.2026 20:19 Відповісти
Персональна відповідальність всіх крім самого.З тебе першого треба спросити,настане час і спросять як ти шашликами кормив.
27.04.2026 20:20
27.04.2026 20:20 Відповісти
Сім років пройшло і 12років війни ,а досі шукають шляхи забеспечення антибалістики. а Як кажуть, - або ішак помре або падішах.
27.04.2026 20:34
27.04.2026 20:34 Відповісти
Скоро 9 травня, і як підтвердив Касьянов, зелений ішак забазпечить Москві спокійний парад та свято. Як робив і робить це завжди.
27.04.2026 20:35
27.04.2026 20:35 Відповісти
найкращу "свою антибалістичну систему" започатковану ще Порохом та Кривавим Пастором, яка могла би рознести на друзки пускові установки балістики Московії ще до старту їхніх ракет ти зі своєю бандою мародерів-зрадників закатав в асфальт та розпорошив готівкою та криптою по "хатинках" своїх друзів-бариг по усьомут Світі...
27.04.2026 20:50
і лише вже за це мав би сісти на кілька років, а не сцарювати оце просраченим вже другий термін свого безтолкового-трагічного прездобольства ...
27.04.2026 20:50
27.04.2026 20:50 Відповісти
Безтолкове чмо, піарачись, вештається світом без жодного результату, а винні усі, крім безтолкового мудака.
27.04.2026 20:54
27.04.2026 20:54 Відповісти
Может вместо этого ракеты поискать? Или свои попробовать создать. За 5 лет второй мировой балистику с нуля изобрели. А гениальнейший полководец повторить то что уже существует не может. И это при уже существующих наработках.
27.04.2026 21:07
27.04.2026 21:07 Відповісти
Головне впевнено *******.
27.04.2026 21:26 Відповісти
Весь цей потужний ******* закінчиться тим, що хтось-таки зжалиться і дасть ракети ППО.
27.04.2026 21:27
27.04.2026 21:27 Відповісти
Ще не знайшли "цікаве рішення"? Може масштабувати шляхи пошуків забезпечення? Або хоча б заглибитись у всю ширину висоти?
27.04.2026 21:40
27.04.2026 21:40 Відповісти
Нема шляхів? Може ще треба кілька лярдів виділити на сраколизомарахвон, на ботоферму, на є-зеблогерів, на апшори кілька кубометрів зібрати, та чи мало ще куди треба першочергово. А про антибалістику будемо потужно думати і щось шукати.
27.04.2026 22:05
27.04.2026 22:05 Відповісти
можно попробовать производить ракеты
27.04.2026 22:54
27.04.2026 22:54 Відповісти
не пройшло і 5років. А він шукає
28.04.2026 01:10
 
 