Активно ищем пути обеспечения антибаллистики и других средств ПВО против ракет, - Зеленский

Украина активно ищет способы обеспечения противоракетных средств и других средств противоракетной обороны.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что война в Иране значительно затрудняет поставки противоракет.

"Личная ответственность и наших дипломатов, и военного командования по своей линии, и всех вовлеченных чиновников за выполнение тех обещаний, которые партнеры уже дали. За прошедшую неделю мы получили три взноса в программу PURL – от трех стран Европы. Я хочу поблагодарить их за это. В мае должны быть еще дополнительные взносы, я жду информации от украинских послов, как они работают для этого", - сказал президент.

Собственная антибаллистическая система

В то же время, по словам Зеленского, Украина работает и над альтернативами.

"В долгосрочной перспективе, стратегически у Украины должна быть своя антибаллистическая система – наша собственная или с теми партнерами, сильными партнерами, которые реально готовы работать и которые понимают, что это за вызов. Россия не снижает обороты своей военной промышленности – только мы их снижаем нашими украинскими далекобойными санкциями. Мы активно работаем и с партнерами, чтобы и они всеми методами перекрыли поставки компонентов и станков для производства оружия в России. Но именно стратегически должна быть поставлена эта задача – собственная противоракетная система", – сказал президент.

Достижения в производстве оружия

"Украина уже многого достигла, и то оружие, которое мы производим сейчас, то оружие, которое реально влияет на ситуацию на фронте, – его у нас раньше не было. Сейчас мы его делаем, и именно в тех объемах, которые нужны. Это и миллионы дронов для фронта, и наши дальнобойные дроны, и своя артиллерия, и свои снаряды, которые раньше не производились. Результатом оборонного развития Украины должен быть свой спектр ключевого оружия и соответствующие совместные производства, совместные программы с нашими партнерами", - добавил глава государства.

