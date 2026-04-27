Активно ищем пути обеспечения антибаллистики и других средств ПВО против ракет, - Зеленский

Зеленский анонсировал поиск новых систем противоракетной обороны для Украины

Украина активно ищет способы обеспечения противоракетных средств и других средств противоракетной обороны.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что война в Иране значительно затрудняет поставки противоракет.

"Личная ответственность и наших дипломатов, и военного командования по своей линии, и всех вовлеченных чиновников за выполнение тех обещаний, которые партнеры уже дали. За прошедшую неделю мы получили три взноса в программу PURL – от трех стран Европы. Я хочу поблагодарить их за это. В мае должны быть еще дополнительные взносы, я жду информации от украинских послов, как они работают для этого", - сказал президент.

Собственная антибаллистическая система 

В то же время, по словам Зеленского, Украина работает и над альтернативами.

"В долгосрочной перспективе, стратегически у Украины должна быть своя антибаллистическая система – наша собственная или с теми партнерами, сильными партнерами, которые реально готовы работать и которые понимают, что это за вызов. Россия не снижает обороты своей военной промышленности – только мы их снижаем нашими украинскими далекобойными санкциями. Мы активно работаем и с партнерами, чтобы и они всеми методами перекрыли поставки компонентов и станков для производства оружия в России. Но именно стратегически должна быть поставлена эта задача – собственная противоракетная система", – сказал президент.

Достижения в производстве оружия 

"Украина уже многого достигла, и то оружие, которое мы производим сейчас, то оружие, которое реально влияет на ситуацию на фронте, – его у нас раньше не было. Сейчас мы его делаем, и именно в тех объемах, которые нужны. Это и миллионы дронов для фронта, и наши дальнобойные дроны, и своя артиллерия, и свои снаряды, которые раньше не производились. Результатом оборонного развития Украины должен быть свой спектр ключевого оружия и соответствующие совместные производства, совместные программы с нашими партнерами", - добавил глава государства. 

показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Шляхи анти КАБів не шукаєте Владимір Сцанич?
показать весь комментарий
27.04.2026 20:13 Ответить
Шляхи искать не нужно,нужно обеспечивать страну оружием,а кто не справляется с обязанностями может поехать к миндичу в страну,где не дают восемь лет за антиукраинство.
показать весь комментарий
27.04.2026 20:14 Ответить
ти ба як воно потужно та не кліпнувши оком ******* ... режисери в кремлі задоволені своїм акторішкою
показать весь комментарий
27.04.2026 20:15 Ответить
Пане ********** попробуйде по балістиці ******* потужною промовою або бруківкою,може не дякувати за підказку.
показать весь комментарий
27.04.2026 20:15 Ответить
...або шашликами.
показать весь комментарий
27.04.2026 20:38 Ответить
Яке воно нікчемне. Тобі ніколи не пробачать прой.об широкомастабного вторгнення виродок кончаний
показать весь комментарий
27.04.2026 20:16 Ответить
На КБ Південне активно пошукай,ішак. Тупо знущається, покидьок.
показать весь комментарий
27.04.2026 20:19 Ответить
Персональна відповідальність всіх крім самого.З тебе першого треба спросити,настане час і спросять як ти шашликами кормив.
показать весь комментарий
27.04.2026 20:20 Ответить
Сім років пройшло і 12років війни ,а досі шукають шляхи забеспечення антибалістики. а Як кажуть, - або ішак помре або падішах.
показать весь комментарий
27.04.2026 20:34 Ответить
Скоро 9 травня, і як підтвердив Касьянов, зелений ішак забазпечить Москві спокійний парад та свято. Як робив і робить це завжди.
показать весь комментарий
27.04.2026 20:35 Ответить
найкращу "свою антибалістичну систему" започатковану ще Порохом та Кривавим Пастором, яка могла би рознести на друзки пускові установки балістики Московії ще до старту їхніх ракет ти зі своєю бандою мародерів-зрадників закатав в асфальт та розпорошив готівкою та криптою по "хатинках" своїх друзів-бариг по усьомут Світі...
і лише вже за це мав би сісти на кілька років, а не сцарювати оце просраченим вже другий термін свого безтолкового-трагічного прездобольства ...
показать весь комментарий
27.04.2026 20:50 Ответить
Безтолкове чмо, піарачись, вештається світом без жодного результату, а винні усі, крім безтолкового мудака.
показать весь комментарий
27.04.2026 20:54 Ответить
Может вместо этого ракеты поискать? Или свои попробовать создать. За 5 лет второй мировой балистику с нуля изобрели. А гениальнейший полководец повторить то что уже существует не может. И это при уже существующих наработках.
показать весь комментарий
27.04.2026 21:07 Ответить
Головне впевнено *******.
показать весь комментарий
27.04.2026 21:26 Ответить
Весь цей потужний ******* закінчиться тим, що хтось-таки зжалиться і дасть ракети ППО.
показать весь комментарий
27.04.2026 21:27 Ответить
Ще не знайшли "цікаве рішення"? Може масштабувати шляхи пошуків забезпечення? Або хоча б заглибитись у всю ширину висоти?
показать весь комментарий
27.04.2026 21:40 Ответить
Нема шляхів? Може ще треба кілька лярдів виділити на сраколизомарахвон, на ботоферму, на є-зеблогерів, на апшори кілька кубометрів зібрати, та чи мало ще куди треба першочергово. А про антибалістику будемо потужно думати і щось шукати.
показать весь комментарий
27.04.2026 22:05 Ответить
можно попробовать производить ракеты
показать весь комментарий
27.04.2026 22:54 Ответить
не пройшло і 5років. А він шукає
показать весь комментарий
28.04.2026 01:10 Ответить
 
 