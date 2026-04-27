Поставлена задача министру обороны и Генштабу - минимум 50 тыс. НРК на этот год, - Зеленский

Индустрия дронов

Объемы производства и поставок наземных роботизированных комплексов для вооруженных сил должны быть увеличены. В настоящее время перед министром обороны и Генеральным штабом стоит задача - как минимум 50 тысяч НРК в этом году.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Увеличение производства НРК

"На этот год уже заключены контракты на объем, более чем вдвое превышающий прошлогодний. И этот уровень точно должен быть еще выше. Перед министром обороны Украины и Генеральным штабом стоит задача – как минимум 50 тысяч НРК на этот год. Все должны понимать: это защита жизни. Логистика на фронте, эвакуация раненых, боевые задачи – сейчас максимально активно развивается применение именно НРК. Так и должно быть", – сказал глава государства.

Противоракетные средства

Напомним, что также в обращении Зеленский сообщил, что Украина активно ищет пути обеспечения противоракетных средств и других средств противоракетной обороны.

Читайте также: Зеленский провел Ставку: масштабирование НРК, защита от баллистических угроз, состояние экономики РФ