Поставлена задача министру обороны и Генштабу - минимум 50 тыс. НРК на этот год, - Зеленский
Индустрия дронов
Объемы производства и поставок наземных роботизированных комплексов для вооруженных сил должны быть увеличены. В настоящее время перед министром обороны и Генеральным штабом стоит задача - как минимум 50 тысяч НРК в этом году.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Увеличение производства НРК
"На этот год уже заключены контракты на объем, более чем вдвое превышающий прошлогодний. И этот уровень точно должен быть еще выше. Перед министром обороны Украины и Генеральным штабом стоит задача – как минимум 50 тысяч НРК на этот год. Все должны понимать: это защита жизни. Логистика на фронте, эвакуация раненых, боевые задачи – сейчас максимально активно развивается применение именно НРК. Так и должно быть", – сказал глава государства.
Противоракетные средства
Напомним, что также в обращении Зеленский сообщил, что Украина активно ищет пути обеспечения противоракетных средств и других средств противоракетной обороны.
Скажи їм Лідоре, щоб на 3000 Флвмінгіа більше випускали
Наступний рівень потужності - ставити завдання Сонцю всходити і заходити.
Завданя на 3.000 ракет,1 ГігаВат,1.000.000.000 дерев,1.000.000 дронів вже було!
І це тільки дорученя/завданя(плани) в числах.
Яка велич планів по роздачі завдань!
І яке жалюгідне виконая!
Чи усе ж таки Генштаб має повідомляти про потреби армії, а міністерство оборони шукати способи забезпечення цих потреб? За*бав цей дилетант - за 7 років так і не вивчив, хто і за що у державі відповідає.
А також тачанки та чумацьки вози