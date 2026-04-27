РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8667 посетителей онлайн
Новости Заседания Ставки Производство баллистических ракет в Украине
1 191 22

Зеленский провел Ставку: масштабирование НРК, защита от баллистических угроз, состояние экономики РФ

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Были обсуждены ключевые вопросы — НРК, украинская ПВО и состояние экономики в РФ.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

НРК

  • По его словам, именно наземные роботизированные комплексы сейчас являются одним из самых востребованных видов техники наших Сил обороны, и производство и поставки должны успевать за потребностями.

"Объем контрактов на НРК должен быть значительно больше, чем в прошлом году. Уже заключено 25 тысяч контрактов на НРК — вдвое больше, чем в прошлом году, и это только начальный уровень: количество будет увеличено, и ощутимо, заключение контрактов продолжается. Я благодарен всем производителям, которые обеспечивают своевременное выполнение контрактов, и каждому нашему подразделению, а также всем командирам, которые расширяют использование НРК. Поручил Генеральному штабу и Министерству обороны Украины ежемесячно проверять реальную потребность в НРК и уровень поставок", — отметил президент.

Защита от баллистики РФ

"Второй вопрос – защита от баллистики. Были доклады о поставках ракет для противоракетных систем и ходе выполнения договоренностей с партнерами. Важно, чтобы к маю поставки были не меньше, чем мы уже получили на уровне обещаний от партнеров, и это прямая задача для наших дипломатов и военного командования. Обсудили и ход работы над альтернативными средствами противоракетной защиты – доступными в мире и собственными, украинскими разработками", – рассказал Зеленский.

Что в России?

Третий вопрос на Ставке – доклады разведок. Так, ГУР и Служба внешней разведки Украины доложили о состоянии экономики и социальных процессов в России после первого квартала этого года: Украина фиксирует существенное ухудшение ключевых показателей и заметные российские экспортные потери.

"Несмотря на попытки российского руководства использовать войну в Иране для исправления финансовой ситуации, реальные результаты для России негативны. В частности, наши долгосрочные санкции на это работают. Будем продолжать наше давление на агрессора", – добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (24065) баллистические ракеты (556) НРК наземный роботизированный комплекс (103)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Ставка чотириразового ухилянта, кращий комедійний номер і не придумаєш..
показать весь комментарий
27.04.2026 17:11 Ответить
+11
"Стан економіки рф"... чий він призидент?
показать весь комментарий
27.04.2026 17:08 Ответить
+7
Яке фото потужне! Пишаюсь півметровим!
показать весь комментарий
27.04.2026 17:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ставка - сидка - льожка ... зелена.
показать весь комментарий
27.04.2026 17:08 Ответить
27.04.2026 17:08 Ответить
показать весь комментарий
Він піклується про всіх, арабів, євреїв та інших, так чому не повинен піклуватися про ху .... лостан, може їм допомога яка потрібна. Адже українці нищать економіку, а там чимало коштів і його та йормака перебуває
показать весь комментарий
27.04.2026 17:34 Ответить
Какаяразница
показать весь комментарий
27.04.2026 19:20 Ответить
27.04.2026 17:09 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
27.04.2026 17:12 Ответить
27.04.2026 17:11 Ответить
показать весь комментарий
На що ставив?
На зеро?
На травневі шашлики?
На те що рашка не нападе?
Може на Шахтар (як Олег Ляшко)?🤭
показать весь комментарий
27.04.2026 17:18 Ответить
Бл@дь спершу читаю подав у відставку.. так зрадів, краще б не перечитував
показать весь комментарий
27.04.2026 17:19 Ответить
Странный последний пункт повестки, Президенту Украины пора озаботится экономикой УКРАИНЫ, ценами, тарифами, зарплатами, пенсиями, медициной, образованием УКРАИНЫ, но никак ни *********.
показать весь комментарий
27.04.2026 17:21 Ответить
При проведенні ставки треба запрошувати журналістів, бо якось не зрозуміло навіщо ще час витрачати на розповіді потужних про неї. Так і пишите що на ставці трепалися про....
Мабуть в Україні немає вже держтаємниці. А є тільки Інтернет для підвищення своєї значимості
показать весь комментарий
27.04.2026 17:28 Ответить
кагал уже называется ставка?
показать весь комментарий
27.04.2026 17:37 Ответить
Найкращий захист від балістики це мати власну балістику. До речі, де вона??? У Польщі на виставці показують, а де вона в Україні???

показать весь комментарий
27.04.2026 17:41 Ответить
Цікаво:
а якщо виставити макет антени, яка бере всі діапазони, автоматично змінює діаграму направленості і потужність сигналу без додаткового обладнання та вивести на екран відеосупровід, згенерований ШІ за участі Енштейна, Ньютона, Трампа і Притули, то теж усі ЗМІ понесуть новину про таку супернезламну потужність?
показать весь комментарий
27.04.2026 20:13 Ответить
Знов вдавав з себе чи Наполеона чи "Кутузава" а насправді - Голохвастов взлетівший "виши калакольні".
показать весь комментарий
27.04.2026 18:16 Ответить
Так что решили с экономикой РФ? Нефть тикет? Ещё двушечку или пока норм?
показать весь комментарий
27.04.2026 18:19 Ответить
А був би на його місці дурачок якийсь, і три роки не дороги будував, а Армію посилював? Ми би в 2022 взагалі кацапів не дочекались!
показать весь комментарий
27.04.2026 18:28 Ответить
НРК - це електромобіль. А на електромобілі і запчастини якісь нові мита втулили. Про виняток для НРК нічого не сказано. Отакоєот...
показать весь комментарий
27.04.2026 18:34 Ответить
"Уже законтрактовано 25 тисяч НРК..." Джерело: https://censor.net/ua/n4000204

А про виконання твоєї потужної заявик рік тому про 3000 ракет до кінця минулого року розповісти не хочеш? З НРК буде те саме: гроші щезнуть, а ні на складах, ні у військових частинах нічого не з'явиться, крім того, що привезуть волонтери або військові самі куплять?
показать весь комментарий
27.04.2026 20:07 Ответить
Та хто ще називає цього безтолкового мудака президентом!? Чмо воно обкурене! До того ж давно прострочене.
показать весь комментарий
27.04.2026 21:15 Ответить
 
 