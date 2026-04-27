Зеленский провел Ставку: масштабирование НРК, защита от баллистических угроз, состояние экономики РФ

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Были обсуждены ключевые вопросы — НРК, украинская ПВО и состояние экономики в РФ.

НРК

По его словам, именно наземные роботизированные комплексы сейчас являются одним из самых востребованных видов техники наших Сил обороны, и производство и поставки должны успевать за потребностями.

"Объем контрактов на НРК должен быть значительно больше, чем в прошлом году. Уже заключено 25 тысяч контрактов на НРК — вдвое больше, чем в прошлом году, и это только начальный уровень: количество будет увеличено, и ощутимо, заключение контрактов продолжается. Я благодарен всем производителям, которые обеспечивают своевременное выполнение контрактов, и каждому нашему подразделению, а также всем командирам, которые расширяют использование НРК. Поручил Генеральному штабу и Министерству обороны Украины ежемесячно проверять реальную потребность в НРК и уровень поставок", — отметил президент.

Защита от баллистики РФ

"Второй вопрос – защита от баллистики. Были доклады о поставках ракет для противоракетных систем и ходе выполнения договоренностей с партнерами. Важно, чтобы к маю поставки были не меньше, чем мы уже получили на уровне обещаний от партнеров, и это прямая задача для наших дипломатов и военного командования. Обсудили и ход работы над альтернативными средствами противоракетной защиты – доступными в мире и собственными, украинскими разработками", – рассказал Зеленский.

Что в России?

Третий вопрос на Ставке – доклады разведок. Так, ГУР и Служба внешней разведки Украины доложили о состоянии экономики и социальных процессов в России после первого квартала этого года: Украина фиксирует существенное ухудшение ключевых показателей и заметные российские экспортные потери.

"Несмотря на попытки российского руководства использовать войну в Иране для исправления финансовой ситуации, реальные результаты для России негативны. В частности, наши долгосрочные санкции на это работают. Будем продолжать наше давление на агрессора", – добавил президент.

