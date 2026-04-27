Зеленський провів Ставку: масштабування НРК, захист проти балістичних загроз, стан економіки РФ
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ключові питання — НРК, українська ППО та стан економіки у РФ.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
НРК
- За його словами, саме наземні роботизовані комплекси зараз є одним із найбільш гарячих запитів наших Сил оборони, і виробництво та постачання мають встигати за потребою.
"Обсяг контрактування НРК повинен бути значно більшим, ніж торік. Уже законтрактовано 25 тисяч НРК – удвічі більше, ніж минулого року, і це тільки початковий рівень: кількість буде збільшено, і відчутно, контрактування триває. Я вдячний усім виробникам, які забезпечують вчасне виконання контрактів, і кожному нашому підрозділу та всім командирам, які масштабують використання НРК. Доручив Генеральному штабу і Міністерству оборони України щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК і рівень постачання" - зазначив президент.
Захист проти балістики РФ
"Друге питання – захист проти балістики. Були доповіді щодо постачання ракет для антибалістичних систем і стану виконання домовленостей із партнерами. Важливо, щоб на травень постачання було не менше, ніж ми вже отримали на рівні обіцянок від партнерів, і це пряме завдання для наших дипломатів і військового командування. Обговорили й стан роботи по альтернативних засобах антибалістичного захисту – доступних у світі та власних, українських розробок", - розповів Зеленський.
Що у Росії?
Третє питання на Ставці – доповіді розвідок. Так, ГУР і Служба зовнішньої розвідки України доповіли щодо стану економіки й соціальних процесів у Росії після першого кварталу цього року: Україна фіксує суттєве погіршення ключових показників та помітні російські експортні втрати.
"Попри намагання російського керівництва використати війну в Ірані для виправлення фінансової ситуації, реальні результати для Росії негативні. Зокрема, наші далекобійні санкції на це працюють. Будемо продовжувати наш тиск на агресора", - додав президент.
Мабуть в Україні немає вже держтаємниці. А є тільки Інтернет для підвищення своєї значимості
а якщо виставити макет антени, яка бере всі діапазони, автоматично змінює діаграму направленості і потужність сигналу без додаткового обладнання та вивести на екран відеосупровід, згенерований ШІ за участі Енштейна, Ньютона, Трампа і Притули, то теж усі ЗМІ понесуть новину про таку супернезламну потужність?
А про виконання твоєї потужної заявик рік тому про 3000 ракет до кінця минулого року розповісти не хочеш? З НРК буде те саме: гроші щезнуть, а ні на складах, ні у військових частинах нічого не з'явиться, крім того, що привезуть волонтери або військові самі куплять?