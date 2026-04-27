Зеленський провів Ставку: масштабування НРК, захист проти балістичних загроз, стан економіки РФ

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ключові питання — НРК, українська ППО та стан економіки у РФ.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

НРК

За його словами, саме наземні роботизовані комплекси зараз є одним із найбільш гарячих запитів наших Сил оборони, і виробництво та постачання мають встигати за потребою.

"Обсяг контрактування НРК повинен бути значно більшим, ніж торік. Уже законтрактовано 25 тисяч НРК – удвічі більше, ніж минулого року, і це тільки початковий рівень: кількість буде збільшено, і відчутно, контрактування триває. Я вдячний усім виробникам, які забезпечують вчасне виконання контрактів, і кожному нашому підрозділу та всім командирам, які масштабують використання НРК. Доручив Генеральному штабу і Міністерству оборони України щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК і рівень постачання" - зазначив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НРК вже зараз беруть ворога у полон та знищують, як штурмовики, - командир розвідбату полку "Айдар" Лінкевич

Захист проти балістики РФ

"Друге питання – захист проти балістики. Були доповіді щодо постачання ракет для антибалістичних систем і стану виконання домовленостей із партнерами. Важливо, щоб на травень постачання було не менше, ніж ми вже отримали на рівні обіцянок від партнерів, і це пряме завдання для наших дипломатів і військового командування. Обговорили й стан роботи по альтернативних засобах антибалістичного захисту – доступних у світі та власних, українських розробок", - розповів Зеленський.

Що у Росії?

Третє питання на Ставці – доповіді розвідок. Так, ГУР і Служба зовнішньої розвідки України доповіли щодо стану економіки й соціальних процесів у Росії після першого кварталу цього року: Україна фіксує суттєве погіршення ключових показників та помітні російські експортні втрати.

"Попри намагання російського керівництва використати війну в Ірані для виправлення фінансової ситуації, реальні результати для Росії негативні. Зокрема, наші далекобійні санкції на це працюють. Будемо продовжувати наш тиск на агресора", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію