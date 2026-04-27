Зеленський провів Ставку: масштабування НРК, захист проти балістичних загроз, стан економіки РФ

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ключові питання — НРК, українська ППО та стан економіки у РФ.

НРК

  • За його словами, саме наземні роботизовані комплекси зараз є одним із найбільш гарячих запитів наших Сил оборони, і виробництво та постачання мають встигати за потребою.

"Обсяг контрактування НРК повинен бути значно більшим, ніж торік. Уже законтрактовано 25 тисяч НРК – удвічі більше, ніж минулого року, і це тільки початковий рівень: кількість буде збільшено, і відчутно, контрактування триває. Я вдячний усім виробникам, які забезпечують вчасне виконання контрактів, і кожному нашому підрозділу та всім командирам, які масштабують використання НРК. Доручив Генеральному штабу і Міністерству оборони України щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК і рівень постачання" - зазначив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НРК вже зараз беруть ворога у полон та знищують, як штурмовики, - командир розвідбату полку "Айдар" Лінкевич

Захист проти балістики РФ

"Друге питання – захист проти балістики. Були доповіді щодо постачання ракет для антибалістичних систем і стану виконання домовленостей із партнерами. Важливо, щоб на травень постачання було не менше, ніж ми вже отримали на рівні обіцянок від партнерів, і це пряме завдання для наших дипломатів і військового командування. Обговорили й стан роботи по альтернативних засобах антибалістичного захисту – доступних у світі та власних, українських розробок", - розповів Зеленський.

Що у Росії?

Третє питання на Ставці – доповіді розвідок. Так, ГУР і Служба зовнішньої розвідки України доповіли щодо стану економіки й соціальних процесів у Росії після першого кварталу цього року: Україна фіксує суттєве погіршення ключових показників та помітні російські експортні втрати.

"Попри намагання російського керівництва використати війну в Ірані для виправлення фінансової ситуації, реальні результати для Росії негативні. Зокрема, наші далекобійні санкції на це працюють. Будемо продовжувати наш тиск на агресора", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію

Топ коментарі
+13
Ставка чотириразового ухилянта, кращий комедійний номер і не придумаєш..
27.04.2026 17:11 Відповісти
+11
"Стан економіки рф"... чий він призидент?
27.04.2026 17:08 Відповісти
+7
Яке фото потужне! Пишаюсь півметровим!
27.04.2026 17:09 Відповісти
Ставка - сидка - льожка ... зелена.
27.04.2026 17:08 Відповісти
Він піклується про всіх, арабів, євреїв та інших, так чому не повинен піклуватися про ху .... лостан, може їм допомога яка потрібна. Адже українці нищать економіку, а там чимало коштів і його та йормака перебуває
27.04.2026 17:34 Відповісти
На що ставив?
На зеро?
На травневі шашлики?
На те що рашка не нападе?
Може на Шахтар (як Олег Ляшко)?🤭
27.04.2026 17:18 Відповісти
Бл@дь спершу читаю подав у відставку.. так зрадів, краще б не перечитував
Странный последний пункт повестки, Президенту Украины пора озаботится экономикой УКРАИНЫ, ценами, тарифами, зарплатами, пенсиями, медициной, образованием УКРАИНЫ, но никак ни *********.
При проведенні ставки треба запрошувати журналістів, бо якось не зрозуміло навіщо ще час витрачати на розповіді потужних про неї. Так і пишите що на ставці трепалися про....
Мабуть в Україні немає вже держтаємниці. А є тільки Інтернет для підвищення своєї значимості
кагал уже называется ставка?
Найкращий захист від балістики це мати власну балістику. До речі, де вона??? У Польщі на виставці показують, а де вона в Україні???

Цікаво:
а якщо виставити макет антени, яка бере всі діапазони, автоматично змінює діаграму направленості і потужність сигналу без додаткового обладнання та вивести на екран відеосупровід, згенерований ШІ за участі Енштейна, Ньютона, Трампа і Притули, то теж усі ЗМІ понесуть новину про таку супернезламну потужність?
Знов вдавав з себе чи Наполеона чи "Кутузава" а насправді - Голохвастов взлетівший "виши калакольні".
Так что решили с экономикой РФ? Нефть тикет? Ещё двушечку или пока норм?
А був би на його місці дурачок якийсь, і три роки не дороги будував, а Армію посилював? Ми би в 2022 взагалі кацапів не дочекались!
НРК - це електромобіль. А на електромобілі і запчастини якісь нові мита втулили. Про виняток для НРК нічого не сказано. Отакоєот...
"Уже законтрактовано 25 тисяч НРК..." Джерело: https://censor.net/ua/n4000204

А про виконання твоєї потужної заявик рік тому про 3000 ракет до кінця минулого року розповісти не хочеш? З НРК буде те саме: гроші щезнуть, а ні на складах, ні у військових частинах нічого не з'явиться, крім того, що привезуть волонтери або військові самі куплять?
Та хто ще називає цього безтолкового мудака президентом!? Чмо воно обкурене! До того ж давно прострочене.
