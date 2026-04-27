Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію

Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, на сайті Верховної Ради оприлюднено законопроєкти про затвердження указів президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Глава держави пропонує продовжити воєнний стан та проведення загальної мобілізації на 90 діб з 4 травня 2026 року.

Що передувало?

Як відомо, раніше Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 4 травня 2026 року. Закони підписав Зеленський.

