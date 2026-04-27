Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан після 4 травня

Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб.

Що відомо?

Так, на сайті Верховної Ради оприлюднено законопроєкти про затвердження указів президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Глава держави пропонує продовжити воєнний стан та проведення загальної мобілізації на 90 діб з 4 травня 2026 року.

Також читайте: ПАРЄ підтвердила неможливість проведення виборів під час воєнного стану, - резолюція

Що передувало?

Як відомо, раніше Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 4 травня 2026 року. Закони підписав Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони розглядає ідею перерозподілу функцій між ТЦК та Нацполіцією, - ЗМІ

Топ коментарі
Для нього зручно оцей военний стан тримати нарід в стойлі і він живе найкраще життя
27.04.2026 10:32 Відповісти
А що говорить стаття 103 Конституції України? А що ст.83? А що сказав Конституційний Суд України раніше?

м. Київ, 15 травня 2014 року, № 5-рп/2014 по справі № 1-19/2014
Конституційний Суд України керувався статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, частиною першою статті 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд України вирішив:
1.Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
27.04.2026 10:23 Відповісти
Стефанчука можуть змінити на посаді 226 нардепів і навіть витрачатись на вибори тратитись не треба буде
27.04.2026 10:40 Відповісти
Як провести вибори під час війни рішення є? Чи буле краще, якщо замість Зєлі буде Стефанчук?
27.04.2026 10:37 Відповісти
Все знают как это сделать! Но всех ( не только в Украине) текущая ситуация устраивает! Выделили на маРаХвон, выделяют на ботов в других коммуникациях. Деньги не пахнут!
27.04.2026 10:57 Відповісти
В Раді є депутати, Щонайменше з них - мажоритарщики. Де ті люди зі своїми протестами під їх домами, що їх вибирали ? Нехай навіть жінки і пенсіонери. Де вони ?

Немає нікого.

То з кого питати ?
27.04.2026 19:08 Відповісти
Чекатимемо, поки він власною смертю здохне? Довго ще доведеться.
А якщо нічого не робити, то нічого і не зміниться.
Роль цього нездари в політиці занадто переоцінена, без нього та тих зелених виродків, що він привів за собою, державі буде краще.
27.04.2026 10:43 Відповісти
А якщо нічого не робити, то нічого і не зміниться

можна викопати яму 3 метри завглибшки, а потім її закопати - це важка робота. І скажи мені, що якщо всі будуть це робити, то це бездіяльність.

А особисто ти що пропонуєш робити ?
27.04.2026 19:11 Відповісти
Неодноразово писав, що слід для початку позбавити влади і судити голобородька.
(слідом за ним все його "племя", хто не встигне втекти)
Але розумію, що окрім нового майдану немає жодного законного способу це зробити.
Всі правоохоронні / силові структури "на підтанцьовці" у призначених єрмачнею людей, тобто офіційний шлях - це глухий кут.
28.04.2026 08:52 Відповісти
"Як провести вибори під час війни рішення є?" - звичайно є. Було б бажання.

"хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - причини"
27.04.2026 10:58 Відповісти
Шановний пане Сергей Пупкин #448649не потрібно проводити вибори. Це неможливо з точки закону і людської логіки. Команда Зе пустила народ думати іншим шляхом - вибори. Ніби провести їх не можливо під час воєнного стану. Та цього і не потрібно. Як діяти говорять норми Конституції - норма ст. 83. А коли закінчиться війна, то Верховна Рада призначить вибори як президента так і Верховної ради.
27.04.2026 11:12 Відповісти
"Це неможливо з точки закону і людської логіки."- якась дивна, безапеляційна .... (на кшталт "людина ніколи не полетить").

Закон у нас як дишло, а Конституція на паузі. Людьська логіка - то зовсім якась маячня вигадана Вами.
27.04.2026 14:02 Відповісти
мужчіна, Вам вумну вєщь сказали, а Ви, замість подумати, в емоції кинулись
27.04.2026 19:13 Відповісти
Для Вас особисто напишу свою думку, бо ні я, ні Ви, ні Президент, ні міністр юстиції - ніхто не може тлумачити норми Конституції не інакше, як Конституційний Суд України.
Правда сьогодні суд заблокований бо немає кворуму. Як Ви думаєте - це зроблемо спеціально чи ні? Але більше не потрібно рішень Конституційного Суду. Застосування і дію статті 103 Конституції він виніс рішенням від 15.5.2014 року.
То ж, на мою думку, згідно норми Колнституції, після 5 років президенства має діяти ст.83 Конституції України. І не потрібно навязувати думку, що Стефанчук буде діцяти гірше Зе. Так прописано в Законі. А як буде діяти Стефанчук показав би час. Але і тут є маніпуляції - спікера можна переобирати хоч кожну неділю.
27.04.2026 11:07 Відповісти
Все прекрасно кроме этого - "...на мою думку".
27.04.2026 11:27 Відповісти
Я чудово пам"ятаю прямо пртилежні рішення т.з. конституційного суду України по одному питанню.
Довіри до цієї "контори" не більше, ніж до ВР - тобто зовсім нема. Це звичайна прислуга влади.
27.04.2026 15:24 Відповісти
Краще по Закону.
27.04.2026 11:53 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text У тому ж рішенні:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 101 народний депутат України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України стосовно визначення строку повноважень Президента України, обраного на позачергових виборах.
Тобто мова йде про термін президента, обраного на заміну Януковичу.
Бо було питання: президент, обраний на позачергових виборах, має бути обраний до завершення поточного строку (2015 рік, тобто - лише на рік, а потім - знову вибори), чи строком на п'ять років, рахуючи від дати інавгурації.
27.04.2026 14:04 Відповісти
Конституційний суд України розтлумачив дію норми ст.103 Конституції України. Інших рішень більше не потрібно!
27.04.2026 23:27 Відповісти
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Покажіть мені статтю, що регламентує випадок, коли п'ятирічний строк сплив, але новий Президент не обраний.
Якщо її немає, то діє стаття 108, згідно з якою зєля є в.о. Президента України, аж допоки нового не оберуть.
28.04.2026 07:52 Відповісти
а чим йому погано? він на хвилі
27.04.2026 10:26 Відповісти
Пропонуєте відміити воєнний стан? Що далі буде, ви уявляєте?
27.04.2026 10:36 Відповісти
хтось має піти з поста президента -ось що буде.
27.04.2026 10:40 Відповісти
На нари. І хтось це чудово розуміє.
27.04.2026 10:44 Відповісти
А ще припиниться всі мобілізаційні заходи. Що тоді буде, здогадатись не важко.
28.04.2026 07:54 Відповісти
Це ж було вже 100 років тому! "штикі в зємлю, ні міра ні войни". В результаті німці захопили всю Україну.
27.04.2026 11:03 Відповісти
Росіяни це німці??
27.04.2026 11:54 Відповісти
Якби ж то... Набагато гірші.
27.04.2026 12:25 Відповісти
Чесно, не зміниться взагалі нічого.
27.04.2026 11:35 Відповісти
Конституція на паузі, демократія та свобода слова теж, вже 7 років, як на московських болотах з якими воює Україна... Тобто воюємо проти того, що вже де-факто вибудував кремлівський скоморох в середині країни.
27.04.2026 10:37 Відповісти
Великий совок воює з малим совком.
27.04.2026 10:49 Відповісти
Слоао "загальна" треба не використовувати, бо вона вибіркова а не загальна. Як у Оурела всі тварини рівні але свинні рівнійщі.
27.04.2026 10:44 Відповісти
Без війни Зеля знову буде Ніхто!
27.04.2026 10:48 Відповісти
То ти згоден з ******, що війну не хоче закінчувати ЗЕля?
27.04.2026 11:04 Відповісти
Війна вигідна і Зелі,і *****! Також ще дуже багатьом,хто на цій війні заробляють та збагачуються!
27.04.2026 11:09 Відповісти
Ви повторюєте тези ЗЕлі проти Пороха у 19 му!
27.04.2026 11:11 Відповісти
Отакий парадокс.
ЗЄ потрапив у яму, яку сам вирив.

Але у його випадку це дійсно так.
Легітимність ЗЄ другий рік тримається виключно на продовженні війни.

На відміну від ЗЄ Порох у визначений термін провів демократичні вибори.
27.04.2026 15:03 Відповісти
Безперечно.
27.04.2026 15:08 Відповісти
Все для людей!

Вова немає що сказати людям.
В нього вже півроку як криза жанру.
Чекає на обстріл України щоб записати відос.
Сьогодні буде триндіти про стихійне лихо.🤷‍♂️
27.04.2026 11:24 Відповісти
А вступ в ес передбачає вічний воєнний стан і ловлю людей на вулицях як скот?
27.04.2026 11:32 Відповісти
27.04.2026 11:59 Відповісти
зе-влада пішла шляхом самовільного привласнення собі повноважень, якими український народ її не наділяв.
З парламентсько-президентської республіки утворили де факто супер президентську чи то незрозумілу конституційному праву - офісну, то ще пішли далі.
Замість демократичної республіканської форми правління - українцям нав'язують диктатуру воєнного стану у країні яка перебуває у стані війни!
27.04.2026 14:15 Відповісти
 
 