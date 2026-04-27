Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію
Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, на сайті Верховної Ради оприлюднено законопроєкти про затвердження указів президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".
Глава держави пропонує продовжити воєнний стан та проведення загальної мобілізації на 90 діб з 4 травня 2026 року.
Що передувало?
Як відомо, раніше Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 4 травня 2026 року. Закони підписав Зеленський.
м. Київ, 15 травня 2014 року, № 5-рп/2014 по справі № 1-19/2014
Конституційний Суд України керувався статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, частиною першою статті 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд України вирішив:
1.Положення частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
Немає нікого.
То з кого питати ?
А якщо нічого не робити, то нічого і не зміниться.
Роль цього нездари в політиці занадто переоцінена, без нього та тих зелених виродків, що він привів за собою, державі буде краще.
можна викопати яму 3 метри завглибшки, а потім її закопати - це важка робота. І скажи мені, що якщо всі будуть це робити, то це бездіяльність.
А особисто ти що пропонуєш робити ?
(слідом за ним все його "племя", хто не встигне втекти)
Але розумію, що окрім нового майдану немає жодного законного способу це зробити.
Всі правоохоронні / силові структури "на підтанцьовці" у призначених єрмачнею людей, тобто офіційний шлях - це глухий кут.
"хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - причини"
Закон у нас як дишло, а Конституція на паузі. Людьська логіка - то зовсім якась маячня вигадана Вами.
Правда сьогодні суд заблокований бо немає кворуму. Як Ви думаєте - це зроблемо спеціально чи ні? Але більше не потрібно рішень Конституційного Суду. Застосування і дію статті 103 Конституції він виніс рішенням від 15.5.2014 року.
То ж, на мою думку, згідно норми Колнституції, після 5 років президенства має діяти ст.83 Конституції України. І не потрібно навязувати думку, що Стефанчук буде діцяти гірше Зе. Так прописано в Законі. А як буде діяти Стефанчук показав би час. Але і тут є маніпуляції - спікера можна переобирати хоч кожну неділю.
Довіри до цієї "контори" не більше, ніж до ВР - тобто зовсім нема. Це звичайна прислуга влади.
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 101 народний депутат України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України стосовно визначення строку повноважень Президента України, обраного на позачергових виборах.
Тобто мова йде про термін президента, обраного на заміну Януковичу.
Бо було питання: президент, обраний на позачергових виборах, має бути обраний до завершення поточного строку (2015 рік, тобто - лише на рік, а потім - знову вибори), чи строком на п'ять років, рахуючи від дати інавгурації.
Покажіть мені статтю, що регламентує випадок, коли п'ятирічний строк сплив, але новий Президент не обраний.
Якщо її немає, то діє стаття 108, згідно з якою зєля є в.о. Президента України, аж допоки нового не оберуть.
ЗЄ потрапив у яму, яку сам вирив.
Але у його випадку це дійсно так.
Легітимність ЗЄ другий рік тримається виключно на продовженні війни.
На відміну від ЗЄ Порох у визначений термін провів демократичні вибори.
Вова немає що сказати людям.
В нього вже півроку як криза жанру.
Чекає на обстріл України щоб записати відос.
Сьогодні буде триндіти про стихійне лихо.🤷♂️
З парламентсько-президентської республіки утворили де факто супер президентську чи то незрозумілу конституційному праву - офісну, то ще пішли далі.
Замість демократичної республіканської форми правління - українцям нав'язують диктатуру воєнного стану у країні яка перебуває у стані війни!