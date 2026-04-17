Міноборони розглядає ідею перерозподілу функцій між ТЦК та Нацполіцією, - ЗМІ

Міністерство оборони України розглядає ідею перерозподілу між ТЦК та Національною поліцією функцій з пошуку та доставлення порушників до Територіальних центрів комплектування.

Про це йдеться у матеріалі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

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Що пропонує Міноборони?

Суть зміни в мобілізації від Міноборони полягає в тому, що ТЦК продовжить займатись адміністративно-сервісною роботою та соціальною підтримкою, а розшукувати тих, хто не з'явився за отриманою повісткою, та доставляти їх до ТЦК пропонують виключно правоохоронцям.

"Реформи — це про необхідність привести систему у відповідність до закону, де ключову роль у доставленні має відігравати поліція. Або ж легалізувати фактичну практику, наділивши ТЦК відповідними повноваженнями й правовим захистом", - ділиться cпіврозмовник LIGA.net, який служив у тиловому ТЦК.

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Про те, що Міністерство оборони планує зміни, щоб передати частину повноважень ТЦК до Нацполіції, раніше LIGA.net повідомив народний депутат з профільного комітету Роман Костенко. Наразі Міноборони офіційно цього не коментувало.

Реакція у МВС

"Найсумніше те, що немає чіткого обговорення позиції. Це виглядає недостатньо продумано. І радше схоже на спробу з боку колег з Міноборони просто позбутися проблеми, а не на "напрацювання нових підходів", - пояснили співрозмовники видання в МВС.

За їхніми словами, російська війна вже поклала на Нацполіцію численні додаткові функції.

Як приклад, співрозмовники зауважили: працівник ТЦК не може розслідувати злочини, здійснювати оперативні дії або розробляти спецоперації –– для цього необхідна фахова підготовка, і відповідні спеціалісти "не з’являються за день".

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Також у МВС наголосили: через передання повноважень ТЦК є ризик того, що поліція втратить довіру українців.

"Не можна вирішувати питання мобілізації жертвоприношенням у вигляді поліції. Ідея Міноборони ефекту не принесе, натомість може розхитати найбільшу правоохоронну структуру, від якої залежить безпека кожної людини в цій державі", - додали співрозмовці LIGA.net.