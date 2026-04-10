Робота над реформою ТЦК триває, остаточного варіанту поки немає, - Свириденко

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що робота над реформою ТЦК та СП триває.

Про це вона заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Щодо реформи ТЦК, вона дійсно оголошена, над нею працює профільне міністерство та міністр. Ми поки не готові її комунікувати назовні, ми всередині обговорюємо.

Як тільки у нас буде фінальний, остаточний варіант, ми обов'язково проведемо відповідні консультації з парламентарями", - зазначила глава уряду.

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Що передувало?

Раніше глава Міноборони Михайло Федоров заявив про серйозні проблеми з мобілізацією.

У Раді кажуть, що реформа змін до мобілізації перебуває на завершальному етапі. Незабаром її представлять парламенту та суспільству.

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