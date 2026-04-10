2 458 48
Робота над реформою ТЦК триває, остаточного варіанту поки немає, - Свириденко
Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що робота над реформою ТЦК та СП триває.
Про це вона заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Щодо реформи ТЦК, вона дійсно оголошена, над нею працює профільне міністерство та міністр. Ми поки не готові її комунікувати назовні, ми всередині обговорюємо.
Як тільки у нас буде фінальний, остаточний варіант, ми обов'язково проведемо відповідні консультації з парламентарями", - зазначила глава уряду.
Що передувало?
- Раніше глава Міноборони Михайло Федоров заявив про серйозні проблеми з мобілізацією.
- У Раді кажуть, що реформа змін до мобілізації перебуває на завершальному етапі. Незабаром її представлять парламенту та суспільству.
Топ коментарі
+18 Fjall_Raven
показати весь коментар10.04.2026 13:54 Відповісти Посилання
+14 Светлана Круп
показати весь коментар10.04.2026 14:04 Відповісти Посилання
+10 Mикола 1979
показати весь коментар10.04.2026 14:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль