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Новини Мобілізація в Україні
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Робота над реформою ТЦК триває, остаточного варіанту поки немає, - Свириденко

Двох посадовців ЗСУ організували схему в ТЦК Києва та Волині

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що робота над реформою ТЦК та СП триває.

Про це вона заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Щодо реформи ТЦК, вона дійсно оголошена, над нею працює профільне міністерство та міністр. Ми поки не готові її комунікувати назовні, ми всередині обговорюємо. 

Як тільки у нас буде фінальний, остаточний варіант, ми обов'язково проведемо відповідні консультації з парламентарями", - зазначила глава уряду.

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Що передувало?

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Автор: 

реформи (3252) мобілізація (3485) Свириденко Юлія (995) ТЦК та СП (1286)
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Топ коментарі
+18
офіційно повернуть цим людожерам стару назву - беркут ))
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10.04.2026 13:54 Відповісти
+14
А ці кабани ОПГшніы не хочуть самі підти Україну позахищати? Вони тільки з беззбройними цивілами воювати можуть та різних дрищів та інвалідів бусифікувати?
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10.04.2026 14:04 Відповісти
+10
скоріше за все назву поміняють,бо міняти систему - це буде означати піти нах від корита
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10.04.2026 14:07 Відповісти

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