"Слуга народу" Арахамія про реформу мобілізації: 2 млн людей можуть зняти з розшуку ТЦК, буде інша процедура

Реформа змін до мобілізації перебуває на завершальному етапі. Незабаром її представлять парламенту та суспільству.

Про це у коментарі Telegraf заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Він (глава Міноборони Федоров. - Ред.) буде робити презентацію в комітеті, а потім це буде презентація для фракцій та груп, бо в його підході потрібні будуть зміни законодавчого поля. Там велика така певна реформа. Вони вже на завершальній стадії знаходяться", - пояснив парламентар, додавши, що її представлять протягом місяця.

Зняття з розшуку

За словами Арахамії, заходи впливу на осіб, які ухиляються від мобілізації, варіюватимуться.

"Там є і поліпшення, і, напевне, погіршення. У нього (Федорова) певний новий баланс відбудовується як концепція. Там питання, наприклад, два мільйони людей у розшуку (ТЦК).

Там у нього з розшуку вони всі знімаються, але певна є процедура, що робити в подальшому. Тобто там є і популістичні речі, а з іншого боку є якісь речі, більш жорсткі. Тобто треба загалом дивитися на всю концепцію комплексно для того, щоб розуміти, як це буде працювати", - додав голова фракції "Слуга народу".

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Насильство щодо військових ТЦК

На думку Арахамії, реформа за авторством Міноборони сприятиме зменшенню насильницьких дій проти військовослужбовців ТЦК, яких стає дедалі більше.

"Це якраз прямий сигнал до того, що треба рухатися швидше по реформі процесу мобілізації. Бо якщо нічого не зробити, будемо мати більше повторень таких випадків. На жаль. І вони стосуються як людей, які здійснюють призов, так і людей, яких безпосередньо призивають. Тому ми на годині запитань до уряду (орієнтовно пройде 11 квітня, – ред.) будемо питати безпосередньо Михайла Альбертовича, щоб він прискорив це питання і почав його реалізацію", - підсумував він.

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