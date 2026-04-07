"Слуга народа" Арахамия о реформе мобилизации: 2 млн человек могут снять с розыска ТЦК, будет другая процедура

Реформа, касающаяся изменений в системе мобилизации, находится на завершающем этапе. В ближайшее время ее представят парламенту и общественности.

Об этом в комментарии Telegraf заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Он (глава Минобороны Федоров. - Ред.) будет делать презентацию в комитете, а затем это будет презентация для фракций и групп, потому что в его подходе потребуются изменения законодательного поля. Там большая такая определенная реформа. Они уже находятся на завершающей стадии", - пояснил парламентарий, добавив, что ее представят в течение месяца.

Снятие с розыска

По словам Арахамии, меры воздействия на лиц, уклоняющихся от мобилизации, будут варьироваться.

"Там есть и улучшения, и, наверное, ухудшения. У него (Федорова) восстанавливается определенный новый баланс как концепция. Там вопрос, например, - два миллиона человек в розыске (ТЦК).

Там у него из розыска они все снимаются, но есть определенная процедура, что делать в дальнейшем. То есть там есть и популистские вещи, а, с другой стороны, есть какие-то вещи, более жесткие. То есть нужно в целом смотреть на всю концепцию комплексно для того, чтобы понимать, как это будет работать", - добавил председатель фракции "Слуга народа".

Насилие в отношении военнослужащих ТЦК

По мнению Арахамии, реформа, разработанная Минобороны, будет способствовать сокращению насильственных действий в отношении военнослужащих ТЦК, которых становится все больше.

"Это как раз прямой сигнал к тому, что нужно двигаться быстрее по реформе процесса мобилизации. Потому что, если ничего не сделать, у нас будет больше повторений таких случаев. К сожалению. И они касаются как людей, осуществляющих призыв, так и людей, которых непосредственно призывают. Поэтому мы на часе вопросов к правительству (ориентировочно состоится 11 апреля, – ред.) будем спрашивать непосредственно Михаила Альбертовича, чтобы он ускорил этот вопрос и приступил к его реализации", – подытожил он.

