"Слуга народа" Арахамия о реформе мобилизации: 2 млн человек могут снять с розыска ТЦК, будет другая процедура
Реформа, касающаяся изменений в системе мобилизации, находится на завершающем этапе. В ближайшее время ее представят парламенту и общественности.
Об этом в комментарии Telegraf заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Он (глава Минобороны Федоров. - Ред.) будет делать презентацию в комитете, а затем это будет презентация для фракций и групп, потому что в его подходе потребуются изменения законодательного поля. Там большая такая определенная реформа. Они уже находятся на завершающей стадии", - пояснил парламентарий, добавив, что ее представят в течение месяца.
Снятие с розыска
По словам Арахамии, меры воздействия на лиц, уклоняющихся от мобилизации, будут варьироваться.
"Там есть и улучшения, и, наверное, ухудшения. У него (Федорова) восстанавливается определенный новый баланс как концепция. Там вопрос, например, - два миллиона человек в розыске (ТЦК).
Там у него из розыска они все снимаются, но есть определенная процедура, что делать в дальнейшем. То есть там есть и популистские вещи, а, с другой стороны, есть какие-то вещи, более жесткие. То есть нужно в целом смотреть на всю концепцию комплексно для того, чтобы понимать, как это будет работать", - добавил председатель фракции "Слуга народа".
Насилие в отношении военнослужащих ТЦК
По мнению Арахамии, реформа, разработанная Минобороны, будет способствовать сокращению насильственных действий в отношении военнослужащих ТЦК, которых становится все больше.
"Это как раз прямой сигнал к тому, что нужно двигаться быстрее по реформе процесса мобилизации. Потому что, если ничего не сделать, у нас будет больше повторений таких случаев. К сожалению. И они касаются как людей, осуществляющих призыв, так и людей, которых непосредственно призывают. Поэтому мы на часе вопросов к правительству (ориентировочно состоится 11 апреля, – ред.) будем спрашивать непосредственно Михаила Альбертовича, чтобы он ускорил этот вопрос и приступил к его реализации", – подытожил он.
А тримати опорник 2 мільйонам ухилянтів... вони стільки охорони не наберуть щоб вони не розбіглись.
Які? Тюрма на 15 років? Повне позбавлення всього майна? Розстріли? Статус ворог народу для всіх родичів? Про які «жорсткі речі» він каже?
нема грошей - нема України. тому цього не буде.
оно вчора, якесь дебільне тцкашне рило, сказало, що оповіщуни образяться та підуть світ за очі.
от, хто тоді буде полювати за українцями?
- бо 4 рази ухилянт еврей російськомовний і ворог всього українського - ПРЕЗИДЕНТ
- грузин який до 2015 року не мав громадянства - РУЛИТЬ ПЕРЕГОВОРАМИ
- росіянин в якого батьки в РФ - РУЛИТЬ ВІЙСЬКАМИ
- евреї без українського громадянства - РУЛЯТЬ ЕКОНОМІКОЮ
А що дістають українці? - гроби, обмеження, стягнення, податки
-------
Все дуже просто: ТЦК припиняє ловити людей і вирушає на фронт, як вони самі й просили. Там і зарплата вища (вони на це скаржилися), і ніхто їх не ображатиме, а ще й штат поповнюється - там їх більше, ніж у дивізії
улыбнуло, потому что напомнило как начинающие IT бизнесмены "делают" стартапы.... Главное -- создать "презентацию", что бы понравиться инвестору (заказчику) , что бы получить от него деньги...
Ось і буде мотивація у новобранців. Відслужив місяць в тцк - на фронт. Ротація, мотивація, гроші.
Думаю , що Арахамія з Федоровим чудово це знають і тому придумали чергову схему: в якості жеста добрової волі вони знімають 2 млн ухилянтів, яким вони абсолютно нічого не зможуть зробити, з розшуку, але паралельно посилюють покарання за ухилення , фактично закручують ще більше гайки тим хто залишився в країні.