3 505 35

"Слуга народа" Арахамия о реформе мобилизации: 2 млн человек могут снять с розыска ТЦК, будет другая процедура

Реформа мобилизации: возможно снятие с розыска ТЦК

Реформа, касающаяся изменений в системе мобилизации, находится на завершающем этапе. В ближайшее время ее представят парламенту и общественности.

Об этом в комментарии Telegraf заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Он (глава Минобороны Федоров. - Ред.) будет делать презентацию в комитете, а затем это будет презентация для фракций и групп, потому что в его подходе потребуются изменения законодательного поля. Там большая такая определенная реформа. Они уже находятся на завершающей стадии", - пояснил парламентарий, добавив, что ее представят в течение месяца.

Снятие с розыска

По словам Арахамии, меры воздействия на лиц, уклоняющихся от мобилизации, будут варьироваться.

"Там есть и улучшения, и, наверное, ухудшения. У него (Федорова) восстанавливается определенный новый баланс как концепция. Там вопрос, например, - два миллиона человек в розыске (ТЦК).

Там у него из розыска они все снимаются, но есть определенная процедура, что делать в дальнейшем. То есть там есть и популистские вещи, а, с другой стороны, есть какие-то вещи, более жесткие. То есть нужно в целом смотреть на всю концепцию комплексно для того, чтобы понимать, как это будет работать", - добавил председатель фракции "Слуга народа".

Насилие в отношении военнослужащих ТЦК

По мнению Арахамии, реформа, разработанная Минобороны, будет способствовать сокращению насильственных действий в отношении военнослужащих ТЦК, которых становится все больше.

"Это как раз прямой сигнал к тому, что нужно двигаться быстрее по реформе процесса мобилизации. Потому что, если ничего не сделать, у нас будет больше повторений таких случаев. К сожалению. И они касаются как людей, осуществляющих призыв, так и людей, которых непосредственно призывают. Поэтому мы на часе вопросов к правительству (ориентировочно состоится 11 апреля, – ред.) будем спрашивать непосредственно Михаила Альбертовича, чтобы он ускорил этот вопрос и приступил к его реализации", – подытожил он.

Два мільйони знімають з розшуку а з поліції суддів і прокурорів знімається бронь і відстрочка, якщо чесно то я за.
07.04.2026 14:17 Ответить
та яка, у сраку, реформа?
оно вчора, якесь дебільне тцкашне рило, сказало, що оповіщуни образяться та підуть світ за очі.
от, хто тоді буде полювати за українцями?
07.04.2026 14:26 Ответить
з яких це пiр чиновники рiзного типу та депутати стали прирiвнюватися до "людей"
07.04.2026 14:20 Ответить
Два мільйони знімають з розшуку а з поліції суддів і прокурорів знімається бронь і відстрочка, якщо чесно то я за.
07.04.2026 14:17 Ответить
ні, затягування гайок, посилення бусифікації, блокування всього чого тільки можна - рахунків, прав, можливості отримати якусь довідку, можливо лікарні і так далі.
07.04.2026 14:31 Ответить
з яких це пiр чиновники рiзного типу та депутати стали прирiвнюватися до "людей"
07.04.2026 14:20 Ответить
... і поставити в розшук поліції. Тобто вже як кримінальників. А там і рішення суду, і виламування дверей. Все буде.
07.04.2026 14:20 Ответить
От-от !!!
07.04.2026 14:21 Ответить
ну, виламали двері - і що далі?
07.04.2026 14:29 Ответить
ну, вліпили статтю за опір поліції, загребли, вліпили штраф за порушення правил мобілізації, закинули в учєбку і дальше тримати опорник в оточенні цілий рік. А поки ти там будеш то штрафи виростуть і суди все майно відберуть на сплату штрафів
07.04.2026 14:32 Ответить
Ну, майна в мене немає, тож відбирати тупо нічого.
А тримати опорник 2 мільйонам ухилянтів... вони стільки охорони не наберуть щоб вони не розбіглись.
07.04.2026 14:33 Ответить
Точно те саме що зараз відбувається на вулицях, просто в квартирах і будинках. В принципі, не така й велика різниця. Жабу варять поступово.
07.04.2026 14:38 Ответить
вже відповів
07.04.2026 14:39 Ответить
Так вони і так у розшуку поліції. .
07.04.2026 14:35 Ответить
Ні, зараз не в такому розшуку.
07.04.2026 14:36 Ответить
«Є якісь речі, більш жорсткі»

Які? Тюрма на 15 років? Повне позбавлення всього майна? Розстріли? Статус ворог народу для всіх родичів? Про які «жорсткі речі» він каже?
07.04.2026 14:23 Ответить
2 мільйони у тюрму не запхають тупо місця немає. 60000 місць всього, якщо я не помиляюсь.
07.04.2026 14:27 Ответить
У тюрьму - ні. Але можуть бути трудові табори як в КНДР. Колонії-поселення, місткість яких набагато вища за звичайні СІЗО.
07.04.2026 14:37 Ответить
цього не буде. як би єуропа не сцялась підоросії, кндр вона грошей не дасть.
нема грошей - нема України. тому цього не буде.
07.04.2026 14:40 Ответить
та яка, у сраку, реформа?
оно вчора, якесь дебільне тцкашне рило, сказало, що оповіщуни образяться та підуть світ за очі.
от, хто тоді буде полювати за українцями?
07.04.2026 14:26 Ответить
клоуни кончені...
07.04.2026 14:26 Ответить
А я вам розкажу ЧОГО провалюється мобілізація

- бо 4 рази ухилянт еврей російськомовний і ворог всього українського - ПРЕЗИДЕНТ
- грузин який до 2015 року не мав громадянства - РУЛИТЬ ПЕРЕГОВОРАМИ
- росіянин в якого батьки в РФ - РУЛИТЬ ВІЙСЬКАМИ
- евреї без українського громадянства - РУЛЯТЬ ЕКОНОМІКОЮ

А що дістають українці? - гроби, обмеження, стягнення, податки
07.04.2026 14:27 Ответить
Они сколько вообще планируют воевать? Еще лет 10-15?
07.04.2026 14:28 Ответить
"Україна має ресурс, щоб продовжувати воювати 10 років та навіть більше, - "слуга народу" Мережко"
07.04.2026 14:32 Ответить
Не 15, расслабся. Сказали вчера, десять всего
07.04.2026 14:32 Ответить
А що з тими хлопцями які за кордоном? Коли вони приїдуть?
07.04.2026 14:31 Ответить
сприятиме зменшенню насильницьких дій проти військовослужбовців ТЦК
-------

Все дуже просто: ТЦК припиняє ловити людей і вирушає на фронт, як вони самі й просили. Там і зарплата вища (вони на це скаржилися), і ніхто їх не ображатиме, а ще й штат поповнюється - там їх більше, ніж у дивізії
07.04.2026 14:34 Ответить
Відправте шимпанзе назад до сонячної Абхазії
07.04.2026 14:37 Ответить
@ буде робити презентацію в комітеті, а потім це буде презентація для фракцій та груп ....@

улыбнуло, потому что напомнило как начинающие IT бизнесмены "делают" стартапы.... Главное -- создать "презентацию", что бы понравиться инвестору (заказчику) , что бы получить от него деньги...
07.04.2026 14:42 Ответить
Зелене НКВД у всій красі, питання у ново мобілізованих, ви за це плануєте воювати? Це якась стрічка мебіуса виходить, воюють насильно бусифіковані за цю ж примусову бусифікацію.
07.04.2026 14:43 Ответить
А може всіх бусифікованих зразу оформляти на службу в тцк, а тих хто зараз там - на фронт, разом на чолі з воєнкомом?
Ось і буде мотивація у новобранців. Відслужив місяць в тцк - на фронт. Ротація, мотивація, гроші.
07.04.2026 14:43 Ответить
дурня якась.
07.04.2026 14:47 Ответить
Ці 2 млн "ухилянтів" - віртуальні душі в електронному реєстрі, фізично їх в Україні немає. Це чоловіки, які на початок війни були за кордоном на заробітках, які після початку війни виїхали за кордон і не стали на консульський облік, втекли через Тису, потрапили в окупацію. КМУ черговою "геніальною" постановою автоматично поставив на військовий облік всіх чоловіків 18-60 , які числились живими в Єдиному демографічному реєстр, щоб з"ясувати хто з них фізично перебуває в Україні потрібно провести масштабну звірку з даними інших реєстрів - ДПС,МОЗ,ПФУ, податкової. Звісно, що так сильно заморочуватися любителі простих рішень не будуть, тому пішли простішим шляхом - оголосили ухилянтами всіх кого не було в реєстрі Оберіг.
Думаю , що Арахамія з Федоровим чудово це знають і тому придумали чергову схему: в якості жеста добрової волі вони знімають 2 млн ухилянтів, яким вони абсолютно нічого не зможуть зробити, з розшуку, але паралельно посилюють покарання за ухилення , фактично закручують ще більше гайки тим хто залишився в країні.
07.04.2026 14:46 Ответить
скільки тоді тих, хто сидить не виходячи з дому?
07.04.2026 14:49 Ответить
Яка може бути справедлива мобілізація, коли 300000 в окопах безвилазно сидять місяцями без відпусток, ротацій, інші 600000 по тилах "служать" папери перекладають чи в коморах речі, а інші взагалі в синій формі з 2022 року під бронею сидять працюють як і працювали хоча ж присягу давали країні офіційну.
07.04.2026 14:47 Ответить
піндоська хламідія роззявило хлєбало
07.04.2026 14:49 Ответить
хто обізяну допустив до влади?
07.04.2026 14:49 Ответить
 
 