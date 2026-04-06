Четкие сроки службы возможны только после реформ мобилизации и бронирования, - Решетилова

Реформа мобилизации

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что определить четкие сроки службы невозможно без активизации мобилизационных процессов и пересмотра механизмов бронирования.

Об этом она сказала в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

Вопрос справедливой мобилизации

"Право на определенность для военнослужащих - это чрезвычайно важно. У любого человека, если нет определенности в жизни, это может привести к выгоранию, деморализации, даже к депрессии", - отметила она.

Читайте также: Украина имеет ресурсы, чтобы продолжать воевать 10 лет и даже больше, - "слуга народа" Мережко

В Офисе военного омбудсмена создали рабочую группу, которая изучает, можно ли вообще установить сроки службы.

"...Формула на самом деле гораздо сложнее. В ней должен быть учтен вопрос справедливой мобилизации. А справедливая мобилизация упирается еще в ряд вопросов, например, справедливого бронирования или коррупционных схем, которые при этом существуют. И с этим нужно работать", - подчеркнула Решетилова.

Усиление ответственности для уклонистов

По словам военного омбудсмена, "сначала должно быть ужесточение ответственности для уклонистов, а только потом - ужесточение ответственности за СОЧ".

По ее мнению, это важно, потому что сейчас все ограничения ложатся на тех, кто уже служит, тогда как большая часть общества не чувствует никакой ответственности.

Многие военнообязанные уклоняются от службы, потому что боятся неопределенности. Если им сказать, что вы идете служить на два или три года, то по крайней мере так люди смогут спланировать свою жизнь", - считает военный омбудсмен.

По ее мнению, четкие сроки могли бы уменьшить количество уклонистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего случаев уклонения от военной службы фиксируется среди только что мобилизованных, - Решетилова

Военный омбудсмен сообщила, что в рабочей группе пытаются вывести формулу, как прийти к праву на определенность. Однако популярных решений не будет.

"Тем, кто уклоняется от службы уже не один год, это не понравится. Но без этого никак. Нельзя бесконечно паразитировать на одних и тех же людях, их ресурс тоже заканчивается", - заявила она.

Топ комментарии
+15
То есть вопрос мотивации даже не рассматривается? Только вопрос усиления наказания? Вы правда думаете что это сработает?
06.04.2026 15:42 Ответить
+3
Навіть у Китая армія десь під 2 мільйони при 2 мільярдів населення, ти зовсім не думаеш що пишеш, аби насерити? Якими грошима ти будеш ці три мільйони забезпечувати?
06.04.2026 15:44 Ответить
+3
про це говорили "великі реформатори" ще два роки тому, але в результаті вийшов пшик. Проблема в тому, що тепер їм ніхто не вірить
06.04.2026 15:44 Ответить
Ну так активізуйся
06.04.2026 15:39 Ответить
Не в цьому житті
06.04.2026 15:42 Ответить
Чіткі терміни служби можливі тільки при збільшенні чисельності ЗСУ до 3 млн. осіб. 1 млн. готується воювати, 1 млн. воює, 1 млн. (або те що залишилось через рік) відновлюється після бойових дій. Тоді можлива якась ротація та перерва у службі.
06.04.2026 15:41 Ответить
Навіть у Китая армія десь під 2 мільйони при 2 мільярдів населення, ти зовсім не думаеш що пишеш, аби насерити? Якими грошима ти будеш ці три мільйони забезпечувати?
06.04.2026 15:44 Ответить
У росії армія 2 млн. осіб, нам потрібна армія 3 млн. осіб, щоб мати паритет з росією і мати ротації та відпустки.
06.04.2026 15:50 Ответить
Когда будет ядерное оружие, самые большие в мире запасы газа, и нефти хоть залейся, плюс ещё 100млн. населения, вот тогда будет паритет. С чего начнем? С мобилизации?
06.04.2026 16:48 Ответить
Ти вже в ЗСУ, фантазьор? Будеш боротись чи слюні пускати на ядерну зброю? Коли буде армія 3 млн. осіб тоді буде і ядерна зброя, ми її просто заберемо у москалів.
06.04.2026 16:59 Ответить
Хто таку армію годувати буде??чи служитимуть за миску рису??
06.04.2026 15:44 Ответить
Єврокуки всіх нагодують, якщо не хочуть цю армію у себе в містах ☝️
06.04.2026 15:47 Ответить
Шось не дуже годують
06.04.2026 15:49 Ответить
Они пока что подсчитывают что им обойдется дешевле. Кормить нас или расплатиться Прибалтикой.
06.04.2026 16:49 Ответить
Доречі чому б нам не мобілізувати жінок як в ізраілі, у нас же гендерна рівність чи ні?
З 18 до 60 жінка гарний солдат.
06.04.2026 15:42 Ответить
То есть вопрос мотивации даже не рассматривается? Только вопрос усиления наказания? Вы правда думаете что это сработает?
06.04.2026 15:42 Ответить
Ця дамочка вже кілька днів "пургу несе", мабуть якась дальня рідня кацапа пєскова
06.04.2026 15:44 Ответить
Головне за які цінності і справедливість
06.04.2026 15:45 Ответить
Вони ні на що більше не здатні.
06.04.2026 15:45 Ответить
Вони просто не думають, я думаю що система влади йде тупо в рознос, ці дебіли не можуть вникнути в саму причину сзч а не наслідки, один взагалі відірваний від реальності і бравурно заявляє що Україна зможе ще 10 років воювати, а ти старий зелений обмудок спитав , що взагалі хочуть хлопці на передовій? Оця зелена погань ніколи туди не попаде як і його сини, родичі.
06.04.2026 15:47 Ответить
Я не знаю какой нужно иметь уровень интеллекта чтобы не понимать простейшие причинно-наследственные связи. Если в течении последних лет делали определенные действия связанные с усилением ответственности - причем делали это постепенно - и при этом наблюдали ухудшение ситуации - как можно расчитывать что дальнейшее закручивание гаек этот тренд изменит? Это как бухать 4 года с утра до вечера и иметь прогрессирующий цирроз печени - и при этом пить все больше надеясь что вот теперь то оно точно все само пройдет? Может быть нужно попробовать какие то действия противоположного характера?
06.04.2026 15:51 Ответить
Та на передок не попаде навіть голова сільської ради ...війна для тих у кого не має бабла відкупитись
06.04.2026 15:51 Ответить
А яка мотивація може бути якщо на кону виживання країни? Гроші? Звучить класно, але звідки в країні такі великі гроші щоб збільшити зарплату хоча би на 30000 військовим? Ми і так живемо на іноземні гроші.

Головне це те що ті хто в армії не бачать кінця, ось де головна мотивація. Якщо, хочаби, ти знаєш що рік воюєш, два вдома. Є сімя, працюєш на оборону країни. Розумієш що поки працюєш - поки є дрони вбивати русню, а там може вона і скінчиться колись. Головне щоб не раніше за українців.

І головне, воювати мають всі а не "дурники" і ті кому "не пощастило в житті".
06.04.2026 16:07 Ответить
Ну например если ты не воюешь - плати тому кто воюет. Мы конечно не поддерживаем такого, и вообще скорее всего это вранье и вражеские голоса - но ходят слухи что если дать много денег должностному лицу - можно сразу или стать сотрудником организации с бронированием, или даже резко заболеть так что за неделю наболеть на группу инвалидности. Может быть подумать о том как этот ресурс направить на повышение материального вознаграждения тех кто воюет на фронте?
06.04.2026 16:20 Ответить
Тобто ми повертаємось до того що мають до армії іти тільки не багаті. Хто має гроші той може собі чілити на морі платячи свій підвищений податок. Яка гарна соціальна справделивість
06.04.2026 16:30 Ответить
А сейчас как все происходит? Если ты не можешь человека замотивировать или заставить - ты ничего не добьешься. Заставить попробовали - получается плохо.
06.04.2026 16:39 Ответить
не всі готові воювати на фронті. Така реальність. Але всі працездатні можуть працювати на заводі.

і нехай виробляють зброю, дрони. Якщо армія це рік в армії два вдома, пільги, повага то відмова це два на заводі і рік вдома з мінімальною зарплатою. Додаткові податки і ніяких пільг. зате в безпеці. Так піде?

Чи так теж не піде і виявиться що вони просто хочуть жити ніби нічого не відбувається. І справа не в страху армії а у тому що вони не хочуть нічого робити.
06.04.2026 16:52 Ответить
Грошей повно. Весь день тільки в повідомлення про вкрадені десятки мільярдів. Кожен день. Ха ха ха.
06.04.2026 16:24 Ответить
Це треба було робити ще три роки тому , все розробляти! Головне ще чіткий термін служби, знайомого мобілізували з 24 року так він ще ні разу (!) не був у відпустці! Каже командир з такою короною на голові попався що жах, тільки за великий кеш і то максимум на 4 дні
06.04.2026 15:42 Ответить
про це говорили "великі реформатори" ще два роки тому, але в результаті вийшов пшик. Проблема в тому, що тепер їм ніхто не вірить
06.04.2026 15:44 Ответить
крім того, занадто багато жертв, люди ж не сліпі і не тупі, вони не хочуть воювати, не хочуть війни, то вже зрозуміло і дурню
06.04.2026 15:57 Ответить
Починайте вже з верхів і приблатньонних - люди побучуть шо Лисий вже місить багно в окопі і потроху їх попустить - почнуть підтягуватись
06.04.2026 15:46 Ответить
Які там ще формули вони збираються виводити? Решетілова розповідає тільки про одне -батіг, батіг і батіг. Всі в стойло.
06.04.2026 15:47 Ответить
Якщо їм сказати, що ви йдете не на невизначений термін, а на 3 роки в Скелю, або під командування якогось довбограя, то добровольців відразу побільшає. Віримо
06.04.2026 15:48 Ответить
Вже здається таке було - ми ось зараз гайки прикрутимо і паралельно зробимо терміни служби. Але якось терміни не зробили, так вийшло.
06.04.2026 15:59 Ответить
Да зараз. Вже ніхто не повірить у ці байки. Все-вже термінальна стадія. Вже нічого не виправити.
06.04.2026 16:02 Ответить
Тобто нічого змінюватися не буде. Зелені імпотенти. Ха ха ха.
06.04.2026 16:26 Ответить
 
 