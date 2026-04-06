Четкие сроки службы возможны только после реформ мобилизации и бронирования, - Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что определить четкие сроки службы невозможно без активизации мобилизационных процессов и пересмотра механизмов бронирования.

Об этом она сказала в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

Вопрос справедливой мобилизации

"Право на определенность для военнослужащих - это чрезвычайно важно. У любого человека, если нет определенности в жизни, это может привести к выгоранию, деморализации, даже к депрессии", - отметила она.

Читайте также: Украина имеет ресурсы, чтобы продолжать воевать 10 лет и даже больше, - "слуга народа" Мережко

В Офисе военного омбудсмена создали рабочую группу, которая изучает, можно ли вообще установить сроки службы.

"...Формула на самом деле гораздо сложнее. В ней должен быть учтен вопрос справедливой мобилизации. А справедливая мобилизация упирается еще в ряд вопросов, например, справедливого бронирования или коррупционных схем, которые при этом существуют. И с этим нужно работать", - подчеркнула Решетилова.

Усиление ответственности для уклонистов

По словам военного омбудсмена, "сначала должно быть ужесточение ответственности для уклонистов, а только потом - ужесточение ответственности за СОЧ".

По ее мнению, это важно, потому что сейчас все ограничения ложатся на тех, кто уже служит, тогда как большая часть общества не чувствует никакой ответственности.

Многие военнообязанные уклоняются от службы, потому что боятся неопределенности. Если им сказать, что вы идете служить на два или три года, то по крайней мере так люди смогут спланировать свою жизнь", - считает военный омбудсмен.

По ее мнению, четкие сроки могли бы уменьшить количество уклонистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего случаев уклонения от военной службы фиксируется среди только что мобилизованных, - Решетилова

Военный омбудсмен сообщила, что в рабочей группе пытаются вывести формулу, как прийти к праву на определенность. Однако популярных решений не будет.

"Тем, кто уклоняется от службы уже не один год, это не понравится. Но без этого никак. Нельзя бесконечно паразитировать на одних и тех же людях, их ресурс тоже заканчивается", - заявила она.