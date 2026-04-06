У Украины есть ресурсы, чтобы продолжать воевать 10 лет и даже больше, - "слуга народа" Мережко

У Украины достаточно людских ресурсов, чтобы продолжать войну ещё 10 лет или даже дольше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в материале The Independent заявил председатель комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Украины, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко.

"Люди воспринимают службу в армии как билет в один конец, потому что не видят ротации. Если бы они знали, что будут воевать только один год, а потом смогут отдохнуть, то были бы более склонны поступать в армию", — отметил он.

По словам нардепа, Украина располагает человеческими ресурсами, чтобы воевать 10 лет или даже больше.

"Это вопрос психологический, потому что если посмотреть на количество мужчин, у нас достаточно человеческих ресурсов, чтобы продолжать борьбу в течение 10 лет и даже больше. Ключевая проблема заключается в том, как управлять этими ресурсами и как создавать психологические стимулы, ведь, увидев армию уклонистов от призыва, ты сам не захочешь воевать", — добавил Мережко.

Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил о серьезных проблемах с мобилизацией.

