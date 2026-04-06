У Украины есть ресурсы, чтобы продолжать воевать 10 лет и даже больше, - "слуга народа" Мережко
У Украины достаточно людских ресурсов, чтобы продолжать войну ещё 10 лет или даже дольше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в материале The Independent заявил председатель комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Украины, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко.
Подробности
"Люди воспринимают службу в армии как билет в один конец, потому что не видят ротации. Если бы они знали, что будут воевать только один год, а потом смогут отдохнуть, то были бы более склонны поступать в армию", — отметил он.
Возможность воевать 10 лет
По словам нардепа, Украина располагает человеческими ресурсами, чтобы воевать 10 лет или даже больше.
"Это вопрос психологический, потому что если посмотреть на количество мужчин, у нас достаточно человеческих ресурсов, чтобы продолжать борьбу в течение 10 лет и даже больше. Ключевая проблема заключается в том, как управлять этими ресурсами и как создавать психологические стимулы, ведь, увидев армию уклонистов от призыва, ты сам не захочешь воевать", — добавил Мережко.
Что предшествовало?
- Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил о серьезных проблемах с мобилизацией.
Підривна робота агента фсб. Там в нього телефон с телеграмом вилучіть.
В лівому кармані.
Фактично цей ЗЕслуга дав команду батькам негайно вивозити школярів з України , а чоловічій ( та й жіночій ) молоді 18+ тікати звідси при найменшій нагоді !
Таким чином територія України поступово та невідворотньо зачищається під мільйони мігрантів з Азії та Африки, яких радісно надішле Вільна Європа, яка замість цих неасимилюючихся елементів отримає білих дітей та молодь, які будуть швидко асимільовані в країнах Європи.
С чим я злочинців73% і поздоровляю ... десь за 2 тижні ви, переможці73%, будете святкувати 7-му річницю початку Вбивства Неньки!
А скільки геройської творчості напродюсує КралВрал'95 - ще й соромно буде їх чіпати.
На жаль , мільйони цих бовдурів73% на початку війни худко чкурнули від своєї ПЕРЕМОГИ до Вільної Європи і вже там , як і цей ЗЕдепутатик , теж хочуть продовження нескінченої війни в Неньці ... щоб з них , поЦріотів, не познімали пільги та інші "плюшки" в разі припинення війни, а багатьох ще й не поперли назад до Неньки , бо мову вони не вивчили ( та не хочуть вивчати ) і працювати не хочуть або не можуть ( за віком )!
Хочу , щоби його відвідала спецгрупа ТЦК
Источник: https://censor.net/ru/n3609077
Подсказка - деньгами.
Я б ще зрозумів, якби це казав депутат якоїсь іншої країни, яка є потенційною жертвою кацапів, і яка прагне знайти час та можливість відтягнути війну для того, щоб укріпити обороноздатність, тому шукає для себе якогось «сталевого дикобраза». Але ж це начебто депутат України, який повинен в першу чергу думати про народ СВОЄЇ країни
Тому що якби ці агенти реально хотіли воювати з рашею то б ввели довічне за корупцію під час віськового стану, або випуск чи постачання у військо завідомо бракованої продукції.
Як і усіх виродків, незалежно від віку, статі і стану здоров'я, які волають про продовження війни з РФ!