РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15512 посетителей онлайн
Новости
11 515 150

2 миллиона уклонистов и 290 тысяч случаев СОЧ: Федоров рассказал о критических проблемах мобилизации

В The Independent рассказали о проблемах с призывом в Украине

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о серьезных проблемах с мобилизацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию The Independent.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина столкнулась с серьезными трудностями в сфере призыва на фоне войны

По данным, озвученным Федоровым, около 2 миллионов граждан уклоняются от мобилизации, а с 2022 года зафиксировано около 290 тысяч дел по фактам самовольного оставления службы.

Отмечается, что характер боевых действий изменился и перешел в затяжную фазу. Украина заявляет, что ее войска наносят противнику большие потери, чем Россия успевает восполнять. При этом военные на передовой сообщают об усталости и высокой нагрузке.

Как следует из публикации, многие граждане воспринимают службу как длительное пребывание без четких сроков ротации.

Один из собеседников издания отметил, что в начале войны добровольно пришел в военкомат, однако позже изменил отношение из-за увиденных проблем, включая случаи неравного подхода к мобилизации.

Народный депутат Александр Мережко заявил, что страна располагает достаточными людскими ресурсами для продолжения войны в течение длительного времени, однако ключевым остается вопрос управления ими и создания мотивации.

Автор: 

мобилизация (3021) Федоров Михаил (641) Мережко Александр (52) война в Украине (7990)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Це він 2млн.ухилянтів разом з собою, та ЗЕленим, та ментами, та військовими пенсіонерами, та заброньованим з СБУ порахував?
показать весь комментарий
06.04.2026 11:32 Ответить
+31
Людина яка НІКОЛИ не служила в армії
Розповідає нам про Проблеми у військах...
Сюр якійсь 🤔🤔🤔
показать весь комментарий
06.04.2026 11:32 Ответить
+20
Чому він не заявив, скільки військовослужбовців померли тільки через ненадання вчасної допомоги під час БЗВП? Тільки в підрозділі Скеля - публічно відомо про п'ять випадків, Решетилова заявляє, що в інших підрозділах ще більше. То скільки всього?
показать весь комментарий
06.04.2026 11:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
иди и воюй гнида зелёная
показать весь комментарий
06.04.2026 12:04 Ответить
Випадки сзч і випадки з мобілізацією будуть продовжуватись тому, що мобілізація НЕСПРАВЕДЛИВА і всі це знають і всі це розуміють
показать весь комментарий
06.04.2026 12:06 Ответить
Ну просто всім все видно, кріпаки в окопах а пани по закордонах і ресторанах і буковелях але кріпаки дуже швидко закінчуються "завдяки " м'ясним командирам, що вони далі будуть робити при такому бездарному плануванні, я хз
показать весь комментарий
06.04.2026 12:58 Ответить
Не хвилюйтесь.
Влада сказала,що ресурсу вистачить ще на 10 років.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:07 Ответить
А все ж таки класно жиди загнали козаків в концтабір.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:09 Ответить
ЄС фінансово підтримує цей уряд, що порушує власні закони, оскльки безкоштовні мобілізаційний ресурс дозволяє ЄС економити гроші на дорогу зброю.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:45 Ответить
В навіщо їм зброя? Вони б не воювали з Росією. А тихенько ввійшли б в рюзьке мір. Настрої такі - треба з москалями говорити, воювати не треба. Фіцо, Орбан, Столтенберг хотів Балтію рашці здати відкрито. А інші, більшість поки що мовчать. В чергу вистрояться, щоб продати свій суверенітет. Це такі реальні настрої серед тутешніх громадян. А не "непорушність кордонів", права людини й женевські конвенції. Їм чхати скільки мільйонів українців потерпають. "Не наша війна", " домовитись з рюзькімі танками". Тільки в нас чомусь вважають, що Україну всі хочуть врятувати. Брехня марафонівська.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:18 Ответить
Яких козаків?Довбойобів тупих
показать весь комментарий
06.04.2026 15:30 Ответить
Платити не хоче Гундосий, все на ****** і іншу ***.у гроші відправляє. Син 5 рік на війні, пішов в 22 роки, взявши академку. Треба забирати. За 4 роки на фронті виконав свій обов'язок перед Україної. Хай Гундосий свою шоблу відправляє на фронт.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:10 Ответить
Це ті майже 3млн. ухилянтів що за ЗЕленого підора голосували?
показать весь комментарий
06.04.2026 12:17 Ответить
мабудь що так
показать весь комментарий
06.04.2026 12:23 Ответить
Народний депутат Олександр Мережко заявив, що країна має достатньо людських ресурсів для продовження війни впродовж тривалого часу Джерело: https://censor.net/ua/n3609057

Це ж той самий депутат, що Трампа на Нобелевську премію миру висував.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:18 Ответить
Він просто хворий , а якщо ні, то хай іде на фронт і покаже всім приклад
показать весь комментарий
06.04.2026 12:25 Ответить
два мільйони виродків які голосували "по пріколу"(((
а тепер нормальним хлопцям після тих виродків доводиться все лайно розгрібати(((
перезидент як завжди над ситуацією до якої він і привів своєю тупорилістю (((
показать весь комментарий
06.04.2026 12:22 Ответить
Це результат того, що не оголошена війна
показать весь комментарий
06.04.2026 12:24 Ответить
Питання щодо справедливої мобілізації вже давно всі задають і це стосується не тільки мобілізації працівників силових відомств.... Останнім часом купа старих, подекуди хворих, людей і навіть військових задають мені це саме питання, чому я той що народився не в Україні, а в СССР повинен воювати за Україну?, а ті хто народились в Україні молоді люди ні, це повнолітні здорові люди, які мають право голосу, але до 25 років їх не чіпають, а до 22 вони можуть покинути країну... а воювати на примусовій основі мають старики, яким понад 40 років... вони говорять, я не народився в Україні, я народився в СССР, чому я маю воювати за Україну, вони вважають, що ті хто народились в СССР, отримали український паспорт не маючи альтернативи, мають брати участь у війні лише на добровільній основі...
показать весь комментарий
06.04.2026 12:30 Ответить
Тому що , піонєри" і інше лайно раждьонноє в сесере, відповідальні перші за цю країну. Так як вони вибирали кравчуків, кучмів і мовчки дивилися як пиляли оборону України. Їхня відповідальнісь
показать весь комментарий
06.04.2026 15:25 Ответить
29 років живу за кордоном. Зачислений в ухилянти. Від чого я ухилився? Визначення ухилянства дещо абсурдне. Якщо підійти до цього з розумом, то й цифри будуть іншими.

Мобілізація має бути за майновим цензом - чим багатший, тим більше тобі Україна дозволила набути такого статусу. Відповідно ти маєш бути в перших рядах на лінії оборони.

А не забирати останніх бідних мужиків з села, які допомагають всій громаді вести господарку.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:32 Ответить
Мобілізація - проблема в усіх країнах. Особливо, коли війна триває багато років, і перемога під питанням. Накопичено великий досвід мобілізації. Один з відомих підходів - мобілізаційна лотерея. Але той, хто "виграє" мобілізацію повинен гарантовано отримати, крім обовʼязку служити і воювати в умовах високого ризику для життя та здоровʼя (метрику рівня ризику умов служби мабуть необхідно ретельно опрацювати), великі призові, турботу, подяку та повагу суспільства та соціальні ліфти, від держави. Зокрема - відчутно велику суму грошей, соцпакет, гарантії підтримки родини державою, спеціальні - у разі загибелі чи інвалідності), захищені права і зрозумілі, визначені обовʼязки військовослужбовця, а не раба командира. Світ навколо дуже складний, і навіть в мирний час для тих, хто не виграє мобілізацію залишатимуться ризики загибелі та інвалідизації (ДТП, нещасний випадок на виробництві, кримінал, хвороба та ін.)
показать весь комментарий
06.04.2026 14:16 Ответить
2 мільйони? То Голобородька просто 4 рази порахували.. чи є реально 2 мільйони вироків суду? Що було зроблено для запобігання цьому? Дайте-но вгадаю 90% пішли в сзч одразу після підвалу тцк?
показать весь комментарий
06.04.2026 12:33 Ответить
Клас. Жити в країні, де на тебе вішають офіційно ярлики. Рукалице
показать весь комментарий
06.04.2026 12:34 Ответить
А потім дивуються, чому ніхто не хоче йти захищати Неньку...
показать весь комментарий
06.04.2026 12:51 Ответить
"Війна - це спосіб багатих людей захистити свої інтереси, посилаючи дітей середнього та бідного класів на смерть." © Джордж Карлін
показать весь комментарий
06.04.2026 12:36 Ответить
Коли людина ніколи не служила в армії обіймає посаду міністра оборони стає все ясно, що посаду обіймає абсолютно некомпетентна людина, далі можна просто його не слухати. Варіантів не багато, армія кріпаків не зможе довго існувати, з кріпацтва будуть тікати, вихід один, повна реформа сухопутніх війск, тільки контрактні відносини, обов'язкове вказання дати закінчення контракту, наприклад для рядового і сежанського складу 1,5 роки, після закінчення контракту з відстрочкою від мобілізації по бажанню до 1 року. Тоді може щось зміниться, а так поліцаї в тилу пани і королі, а солдати кріпаки, нах така демократія. Це феодальний авторитаризм, до речі кримінально хтось за це має ще відповісти.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:38 Ответить
якщо не закінчать війну цього року, то звідси звалить уся молодь. Країна пенсів - то напевно і є країна мрій
показать весь комментарий
06.04.2026 12:43 Ответить
чим довше війна, тим більше молоді виїжджає з України
показать весь комментарий
06.04.2026 12:44 Ответить
Не біда..сказали ж шо в Україну завезуть 10 млн емігрантів з Пакистану а індії
показать весь комментарий
06.04.2026 12:49 Ответить
От би сирському отримати ці 2 мільйони ухилянтів в один момент! Одразу всіх кинув би в бій. І через місяць вже пили б каву в Ялті
показать весь комментарий
06.04.2026 12:44 Ответить
Але це не точно.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:47 Ответить
Точно одне..покладе він усіх там
показать весь комментарий
06.04.2026 12:50 Ответить
З цим згоден
показать весь комментарий
06.04.2026 13:05 Ответить
Зеленський не служив ніколи в армії, Федоров не служив ніколи у армії, але вирішують, кому йти на фронт, а кому ні. Клас!
З такими "керманичами" ми хрін переможемо!
показать весь комментарий
06.04.2026 12:49 Ответить
Ані розуміння у військовій справі, ані навичок для дипломатичного врегулювання ситуації. Воюємо до останнього захисника, в далі Зеленський просто сідає в свій кортеж і виїжджає з окупованої України. Шикарний план
показать весь комментарий
06.04.2026 12:58 Ответить
Яка влада , так і мобілізація на жаль, вони банально нічого не вміють
показать весь комментарий
06.04.2026 12:59 Ответить
Як нічого, а красти?
показать весь комментарий
06.04.2026 13:03 Ответить
"З такими "керманичами" ми хрін переможемо!" - оце Ваше "ми" це про кого? Кого ви в Нідерландах перемагати зібрались?
показать весь комментарий
06.04.2026 14:19 Ответить
Хоть бы одна падла за последние года три четко и ясно сказала про хоть какие-то конкретные цели этой войны. Ну с кавой в Ялте и границами 91 года уже разобрались. Дальше что? Вместо этого они просто считают поголовье и прикидывают сколько времени ещё можно воевать утилизируя ресурс. Сколько можно ещё подкармливаться за евроденьги. Война превратилась в рутину и новую норму. Это худшее что могло случится.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:10 Ответить
"конкретные цели этой войны"
Нагадую для мразоти - цілі війни - у того, хто її розв'язав, у агресора - тобто - у московської недоімперії. А ціль України - захиститися від московсько-фашистських загарбників.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:01 Ответить
Які цілі війни ти хочеш почути?
Коли тебе ******* на смерть у підворітті а ти відбиваєшся - яку ціль ти собі ставиш?
показать весь комментарий
06.04.2026 14:14 Ответить
БУДЬ-ЯКА згадка про ТЦК чи мобілізацію в Україні - безкарна купа раша-тролів на ВСІХ інформаційних ресурсах України! може час із цим щось робити??
показать весь комментарий
06.04.2026 13:21 Ответить
Відправити тцк на фронт
показать весь комментарий
06.04.2026 13:41 Ответить
Скоро і вас ******** латинських на СВО відправлять
показать весь комментарий
06.04.2026 14:15 Ответить
А як же так вийшло? Може блоконути рахунки і ще заборонити дихати поки єлітка пиляє?
показать весь комментарий
06.04.2026 13:51 Ответить
Країна у війні не потребує такої кількості держапарату, фактично багато функцієй є дублюючими.Чам залучати силовий блок та державну службу для ротацій, це буде задоволено той самий запит справедливості мобілізації та зменшення касти недоторканих.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:54 Ответить
Юзіка з іспанії та лисого Женю порахували?
показать весь комментарий
06.04.2026 14:14 Ответить
..якщо тупорилим мародерам-зрадникам з банди Зєлі недостатньо своїх мізків чи українських реальних спеціалістів права та законотворчості, то нехай хоча б переймають досвід мобілізації та відповідальності за ухилення (по-зєлєнскі) хоча б у Ізраїля..
понавибирали, блін, лайна зєлєнскага..
показать весь комментарий
06.04.2026 14:53 Ответить
Ненавиджу квартальну шоблу але якщо Федоров виконає свою обіцянку вивести на чисту воду 2 лями ухілєсів і "зробити" їх на штарфи, тюремні строки, аоешти майна, конфіскацю прав і тд тп, то я йому аплодуватиму стоячи.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:26 Ответить
у ждунів аж піна з рота йде коли чують "ухилянт", "мобілізація" чи не дай бог "ТЦК"
показать весь комментарий
06.04.2026 15:45 Ответить
На жаль, картина називається "догралися". Чого іншого можна було очікувати коли з одних знімають три шкури, а з іншими сюсюкаються як маленькими дівчатками?
показать весь комментарий
06.04.2026 15:48 Ответить
О. Якраз державні працівники та службовці.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 