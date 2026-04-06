2 миллиона уклонистов и 290 тысяч случаев СОЧ: Федоров рассказал о критических проблемах мобилизации
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о серьезных проблемах с мобилизацией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию The Independent.
Украина столкнулась с серьезными трудностями в сфере призыва на фоне войны
По данным, озвученным Федоровым, около 2 миллионов граждан уклоняются от мобилизации, а с 2022 года зафиксировано около 290 тысяч дел по фактам самовольного оставления службы.
Отмечается, что характер боевых действий изменился и перешел в затяжную фазу. Украина заявляет, что ее войска наносят противнику большие потери, чем Россия успевает восполнять. При этом военные на передовой сообщают об усталости и высокой нагрузке.
Как следует из публикации, многие граждане воспринимают службу как длительное пребывание без четких сроков ротации.
Один из собеседников издания отметил, что в начале войны добровольно пришел в военкомат, однако позже изменил отношение из-за увиденных проблем, включая случаи неравного подхода к мобилизации.
Народный депутат Александр Мережко заявил, что страна располагает достаточными людскими ресурсами для продолжения войны в течение длительного времени, однако ключевым остается вопрос управления ими и создания мотивации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Влада сказала,що ресурсу вистачить ще на 10 років.
Це ж той самий депутат, що Трампа на Нобелевську премію миру висував.
а тепер нормальним хлопцям після тих виродків доводиться все лайно розгрібати(((
перезидент як завжди над ситуацією до якої він і привів своєю тупорилістю (((
Мобілізація має бути за майновим цензом - чим багатший, тим більше тобі Україна дозволила набути такого статусу. Відповідно ти маєш бути в перших рядах на лінії оборони.
А не забирати останніх бідних мужиків з села, які допомагають всій громаді вести господарку.
З такими "керманичами" ми хрін переможемо!
Нагадую для мразоти - цілі війни - у того, хто її розв'язав, у агресора - тобто - у московської недоімперії. А ціль України - захиститися від московсько-фашистських загарбників.
Коли тебе ******* на смерть у підворітті а ти відбиваєшся - яку ціль ти собі ставиш?
понавибирали, блін, лайна зєлєнскага..