Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о серьезных проблемах с мобилизацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию The Independent.

Украина столкнулась с серьезными трудностями в сфере призыва на фоне войны

По данным, озвученным Федоровым, около 2 миллионов граждан уклоняются от мобилизации, а с 2022 года зафиксировано около 290 тысяч дел по фактам самовольного оставления службы.

Отмечается, что характер боевых действий изменился и перешел в затяжную фазу. Украина заявляет, что ее войска наносят противнику большие потери, чем Россия успевает восполнять. При этом военные на передовой сообщают об усталости и высокой нагрузке.

Как следует из публикации, многие граждане воспринимают службу как длительное пребывание без четких сроков ротации.

Один из собеседников издания отметил, что в начале войны добровольно пришел в военкомат, однако позже изменил отношение из-за увиденных проблем, включая случаи неравного подхода к мобилизации.

Народный депутат Александр Мережко заявил, что страна располагает достаточными людскими ресурсами для продолжения войны в течение длительного времени, однако ключевым остается вопрос управления ими и создания мотивации.

Читайте: Масштабируем цифровой учет в армии и сокращаем бюрократию на всех уровнях, - Федоров