Масштабируем цифровой учет в армии и сокращаем бюрократию на всех уровнях, - Федоров

Военный учет: автоматизация и упрощение процедур

В Вооруженных силах Украины в настоящее время активно внедряется цифровой учет и сокращается бюрократия на всех уровнях.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Дублирование на бумаге запрещено

По его словам, в воинских частях, где уже работает цифровой учет, больше не нужно вести бумажные журналы, книги и отчеты. Если информация есть в системе - дублирование на бумаге запрещено.

Больше всего изменений почувствуют воинские части - для них отменили 56 бумажных документов.

Также, как отмечает министр, сокращается бумажная работа на всех уровнях.

В частности, уже отменены:

  • 28 документов - службы обеспечения;
  • 16 - центры обеспечения;
  • 12 - склады;
  • 15 - подразделения.

Это системное решение, при котором бумажный учет исчезает на всех уровнях управления.

Упрощение

Также Федоров отметил, что параллельно упрощаются процессы, чтобы обеспечение доходило быстрее до подразделений:

  • автоматизировали ввод имущества в эксплуатацию - без бумажных актов об изменении категории;
  • ускорили поставки по централизованным закупкам - имущество передается сразу, без ожидания подписания акта приема-передачи;
  • сделали гибким учет БПЛА - компоненты можно передавать отдельно по потребности подразделения.

"Меньше бюрократии - больше времени на боевые задачи. Быстрый и удобный учет позволяет быстрее принимать решения и повышает эффективность войск.

Важно: эти изменения работают там, где уже развернута цифровая система учета имущества", - резюмирует он.

Автор: 

ВСУ (7459) Федоров Михаил (641) диджитализация (237)
Топ комментарии
+23
Не з того ти хлопчик починаєш. Треба з іншого- з мотивації до військової служби. А що до твоєї цифровізаціі - ти спочатку забезпеч військових захищеними для роботи телефонам з сім картами, за якими хтось із вас буде сплачувати, захищеною отгтехнікою, де все це буде зберігатись. З якого дива хтось на свій особистий телефон повинен скачувати програми, які використовуються для роботи?
04.04.2026 09:33 Ответить
+17
Отличная иммиграция бурной деятельности,кровавое квартальное шоу продолжается.
04.04.2026 10:00 Ответить
+15
А самих бюрократів в тцк? Чи в дронщики ?)))
04.04.2026 09:28 Ответить
04.04.2026 09:28 Ответить
яку таку бюрократію?
отих ******* совкових генералів полканів підполів на пенсію?
чи, в оборонпром та у всілякі фонди?
на державні дачі картоплю орати?
фьодоров, ти у своєму розумі?
ти на кого замахнувся?
04.04.2026 09:33 Ответить
04.04.2026 09:33 Ответить
З телефонами взагалі проблема і планшетами, ніхто не дбає фактично за їх цифрову безпеку, моя думка що там уже багато взломів і зливу даних про які ніхто не знає, тому що телефони не перевіряють.

Другий нюанс, де гарантія що це не буде зроблено через ...., сама дешева китайська х.. по завищених цінах і не факт що вони одразу не прийдуть з орківськими жучками, китай ж союзники раші, тут треба закупляти чистий андроїд і виробництво не китай.
04.04.2026 10:18 Ответить
І ще для МО це добре,щоб у них менше ковирялись в їх паперах(тут при навичках пару кліків змінити), різні служби,при розкраданні того ж забезпечення,менше шуму ітд.
04.04.2026 11:38 Ответить
Видно-видно! Еа облік вже потрапляють жінки без жодних для цього умов.
04.04.2026 09:35 Ответить
Які, по твоєму, мають бути умови?.. у країні, яка воює 5-й рік?
04.04.2026 12:09 Ответить
Як так! - без бумажки ти букашка
04.04.2026 09:39 Ответить
без паперів совки на гівно зійдуть!
04.04.2026 12:04 Ответить
Масштабуємо мобілізацію?
04.04.2026 09:49 Ответить
04.04.2026 10:00 Ответить
Ми не хочемо ніякої мобілізації. Ми хочемо миру за будь-яку ціну, пломбір за сємь капєєк і вкусну савєцку ковбасу по 2-20. І щоб на свящєнную войну з міровим імпєріалізьмом нас відправляв рідний мудрий ваєнком.
Плак-плак...
04.04.2026 10:09 Ответить
Перший в світі цифровий фельдмаршал зміцнює свою електронну армію ! Аплодисменти жуліку!Скільки часу вас , овечок , ще будуть дурити різні кацапські шахраї хвьодорови, рєзніки, сырські, єрмаки ,татарови та інші щирі українці умєрови ,арахамії та зелєнські ? Тому "не скігліть" як казав ще один видатний державний діяч новітньої України кацапського ж пошиву, не вони вибрали - а бог обрав їх в цей для нас геніально пояснив отарі ще один кудрявий ,щирий українець.
04.04.2026 10:26 Ответить
Лохи, вірьте цьому "міністру".
Інши повинни знати , що документи можуть бути тільки паперовими.
Та ж сама "Дія" - це акціонерне приватне товариство, яке контроює персональні дані українців (чомусь ?)
04.04.2026 10:27 Ответить
Важливо: ці зміни працюють там, де вже розгорнуто цифрову систему обліку майна - резюмує він.
04.04.2026 10:38 Ответить
Схоже на те що зміни внесені в непрацюючц чи неіснуючу систему , суто для збільшення рівня потужності.
04.04.2026 10:54 Ответить
НАКАЗ 17.08.2017 № 440

Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0335-26#n4 № 127 від 10.03.2026}

2) у розділі 5:

у главі 5.2:

абзац другий пункту 5.2.3 викласти в такій редакції:

«Для отримання даних про забезпеченість військової частини (з'єднання) матеріальними засобами, використовуються дані інформаційно-комунікаційних систем або звітність і донесення, які подаються військовими частинами (з'єднаннями) відповідно до табеля термінових донесень (у разі відсутності інформаційно-комунікаційних систем)»;

пункт 5.2.4 викласти в такій редакції:

«5.2.4 Звітність і заявки військової частини (з'єднання) на отримання матеріальних засобів подаються в інформаційно-комунікаційних системах.

За відсутності інформаційно-комунікаційних систем звітність і заявки військової частини (з'єднання) на отримання матеріальних засобів подаються у спосіб, визначений відповідними органами військового управління (службами забезпечення органів військового управління)»;

ТАБЛИЧКИ НАШЕ ФСЬО!!!!
04.04.2026 10:53 Ответить
НАКАЗ
Міністра оборони України 29.06.2005 № 359

Про затвердження Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та *********** у Збройних Силах України

Взагалі без змін
04.04.2026 10:55 Ответить
А потім цей весь цифровий облік тихо перетікає кацапам, браво!
04.04.2026 12:56 Ответить
І коли база буде зформована, і якийсь мудак, яких дохрена на командних посадах (наприклад дружбан владіміра буданов) тихенько зільє цю базу кацапам.
04.04.2026 13:20 Ответить
Правильно, нехай роботи воюють!
04.04.2026 14:32 Ответить
Президента нам потрібно електронного, а то паперовий не справляється.
04.04.2026 15:27 Ответить
Якщо перецифрувати всіх їжаків в лісі, балістичні ракети все одно не з'являться. Задача, поставлена ротшильдами і швабами - ніякої балістики, тільки депопуляція, декарбонізація і цифровізація. Тасуй хоч єрмаків, федорових чи шмудельманів, з кремлядями домовленість - по москві бить не будуть.
04.04.2026 16:06 Ответить
Вся боротьба з паперами в армії закінчується на старому маразматі, якому потрібно зробити десять довідок і двадцять паперових карт.
04.04.2026 16:08 Ответить
І 38 журналів написаних від руки!
04.04.2026 17:29 Ответить
Зіма уж блізітся, а Кільченя всьо нєт. Кожен день по сто тон КАБів падає на голови, але тут же ж головне, щоб кожна оцифрована голова не пропустила свій КАБ.
04.04.2026 16:37 Ответить
Все правильно, молодець ! Чим менше бюрократії - тим менше привідів та можливостей у корупції !
04.04.2026 19:38 Ответить
А ще нагадаю про так звану реєстрацію ТЗ у ВІБДР, це, взагалі, ідіотія...
04.04.2026 20:46 Ответить
Потрібно надати сотні аркушів паперу ( в т.ч фотографії, зроблені на власні телефони) на так звану першу реєстрацю ТЗ, щоб потім їх сканувати і відправити у ГУВІБДР для надання дозволів...
04.04.2026 20:53 Ответить
І це все передбачено наказом МО від 30.12.2025р
04.04.2026 20:55 Ответить
04.04.2026 21:01 Ответить
це брєд
вкотре зелені обсираються
яким чином ви виконаєте плани по мобілізації, якщо з однієї сторони зебіл керує ЗСУ і не шкодує людей, а з другої сторони зебіли не хочуть йти в армію під керівництво команди міндіча
листи на пошту їм надсилатимете ?
цирк в країні ідіотів
04.04.2026 21:38 Ответить
цифровой пдар
04.04.2026 22:44 Ответить
 
 