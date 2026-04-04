Масштабируем цифровой учет в армии и сокращаем бюрократию на всех уровнях, - Федоров
В Вооруженных силах Украины в настоящее время активно внедряется цифровой учет и сокращается бюрократия на всех уровнях.
Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Дублирование на бумаге запрещено
По его словам, в воинских частях, где уже работает цифровой учет, больше не нужно вести бумажные журналы, книги и отчеты. Если информация есть в системе - дублирование на бумаге запрещено.
Больше всего изменений почувствуют воинские части - для них отменили 56 бумажных документов.
Также, как отмечает министр, сокращается бумажная работа на всех уровнях.
В частности, уже отменены:
- 28 документов - службы обеспечения;
- 16 - центры обеспечения;
- 12 - склады;
- 15 - подразделения.
Это системное решение, при котором бумажный учет исчезает на всех уровнях управления.
Упрощение
Также Федоров отметил, что параллельно упрощаются процессы, чтобы обеспечение доходило быстрее до подразделений:
- автоматизировали ввод имущества в эксплуатацию - без бумажных актов об изменении категории;
- ускорили поставки по централизованным закупкам - имущество передается сразу, без ожидания подписания акта приема-передачи;
- сделали гибким учет БПЛА - компоненты можно передавать отдельно по потребности подразделения.
"Меньше бюрократии - больше времени на боевые задачи. Быстрый и удобный учет позволяет быстрее принимать решения и повышает эффективность войск.
Важно: эти изменения работают там, где уже развернута цифровая система учета имущества", - резюмирует он.
Другий нюанс, де гарантія що це не буде зроблено через ...., сама дешева китайська х.. по завищених цінах і не факт що вони одразу не прийдуть з орківськими жучками, китай ж союзники раші, тут треба закупляти чистий андроїд і виробництво не китай.
Інши повинни знати , що документи можуть бути тільки паперовими.
Та ж сама "Дія" - це акціонерне приватне товариство, яке контроює персональні дані українців (чомусь ?)
Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0335-26#n4 № 127 від 10.03.2026}
2) у розділі 5:
у главі 5.2:
абзац другий пункту 5.2.3 викласти в такій редакції:
«Для отримання даних про забезпеченість військової частини (з'єднання) матеріальними засобами, використовуються дані інформаційно-комунікаційних систем або звітність і донесення, які подаються військовими частинами (з'єднаннями) відповідно до табеля термінових донесень (у разі відсутності інформаційно-комунікаційних систем)»;
пункт 5.2.4 викласти в такій редакції:
«5.2.4 Звітність і заявки військової частини (з'єднання) на отримання матеріальних засобів подаються в інформаційно-комунікаційних системах.
За відсутності інформаційно-комунікаційних систем звітність і заявки військової частини (з'єднання) на отримання матеріальних засобів подаються у спосіб, визначений відповідними органами військового управління (службами забезпечення органів військового управління)»;
Міністра оборони України 29.06.2005 № 359
Про затвердження Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та *********** у Збройних Силах України
