Масштабируем цифровой учет в армии и сокращаем бюрократию на всех уровнях, - Федоров

В Вооруженных силах Украины в настоящее время активно внедряется цифровой учет и сокращается бюрократия на всех уровнях.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дублирование на бумаге запрещено

По его словам, в воинских частях, где уже работает цифровой учет, больше не нужно вести бумажные журналы, книги и отчеты. Если информация есть в системе - дублирование на бумаге запрещено.

Больше всего изменений почувствуют воинские части - для них отменили 56 бумажных документов.

Также, как отмечает министр, сокращается бумажная работа на всех уровнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два месяца Mission Control: систему управления дронами внедрили во всех корпусах и группировках войск, - Федоров

В частности, уже отменены:

28 документов - службы обеспечения;

16 - центры обеспечения;

12 - склады;

15 - подразделения.

Это системное решение, при котором бумажный учет исчезает на всех уровнях управления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Mission Control сформировано более 150 тыс. цифровых отчетов о выполненных миссиях дронов, - Федоров

Упрощение

Также Федоров отметил, что параллельно упрощаются процессы, чтобы обеспечение доходило быстрее до подразделений:

автоматизировали ввод имущества в эксплуатацию - без бумажных актов об изменении категории;

ускорили поставки по централизованным закупкам - имущество передается сразу, без ожидания подписания акта приема-передачи;

сделали гибким учет БПЛА - компоненты можно передавать отдельно по потребности подразделения.

"Меньше бюрократии - больше времени на боевые задачи. Быстрый и удобный учет позволяет быстрее принимать решения и повышает эффективность войск.

Важно: эти изменения работают там, где уже развернута цифровая система учета имущества", - резюмирует он.